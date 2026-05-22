Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore diễn ra vào ngày 26/6/2026

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đặc biệt đối với ngành hàng cà phê, đơn vị sẽ tổ chức Chương trình kết nối giao thương trong khuôn khổ “Lễ hội Cà phê Việt Nam tại Singapore năm 2026”.

Chương trình được triển khai trên cơ sở nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Singapore, đồng thời đáp ứng đề xuất của nhiều địa phương về xúc tiến thương mại cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại thị trường Singapore.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam, như trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê, giới thiệu văn hóa cà phê Việt, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore.

Chương trình dự kiến diễn ra trong 1 ngày, từ 9h thứ Sáu, ngày 26/6/2026, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore, địa chỉ số 10 Leedon Park, Singapore 267887.