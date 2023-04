Lệ Quyên từ bỏ công việc ổn định để trở thành bà chủ Nhà hàng hải sản Ốc Quyên

Giới thiệu về nhà hàng hải sản Ốc Quyên

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Bùi Thị Lệ Quyên đã tìm được việc làm tại một công ty với mức lương rất ổn định. Mặc dù công việc đúng chuyên môn và là một nhân viên được đánh giá cao về năng lực, nhưng thời gian lâu dần, chị không còn cảm thấy bản thân phù hợp với môi trường công sở. Đã rất nhiều lần chị muốn xin nghỉ việc nhưng vấn đề tài chính là một trong những nguyên nhân cản trở chị nhiều nhất.

Với chị Lệ Quyên, kinh doanh vốn đã là sở thích từ rất lâu. “Giấc mơ có một cơ sở kinh doanh riêng đã được chị ấp ủ từ khi còn là sinh viên. Vì vậy, suy nghĩ liệu có nên tạm dừng công việc văn phòng ổn định để theo đuổi niềm đam mê luôn thôi thúc con người tôi”, chị Quyên chia sẻ.

May mắn thay, gia đình chính là nguồn động lực to lớn giúp chị thực hiện ước mơ về một cơ sở của riêng mình. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, chị Quyên quyết định nộp đơn xin việc để được tự do làm những điều mình mong muốn. Sau một thời gian dài trăn trở, tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, nhà hàng hải sản Ốc Quyên chính thức được cho ra mắt.

Trước khi bắt tay vào làm, chị Quyên đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về những mô hình tương tự đã thất bại cũng như tham khảo những mô hình thành công để rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Suốt thời gian qua, chị luôn nỗ lực để thay đổi từ những việc nhỏ nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại nhà hàng.

Đặc biệt hơn, một trong những yếu tố quyết định để được hải sản Ốc Quyên đi đến tận ngày hôm nay chính là luôn đảm bảo hải sản luôn tươi sống và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tính đến hiện tại, nhà hàng đã có hơn 13 năm hoạt động, phục vụ lượng khách cực kì lớn mỗi ngày.

Bật mí "bí kíp" giữ chân thực khách của nhà hàng Ốc Quyên

Chia sẻ bí quyết kinh doanh thành công, chị Lệ Quyên, chủ nhà hàng Ốc Quyên nói: “Để có được thành công như ngày hôm nay, chỉ dừng lại ở việc ước mơ thôi chưa bao giờ là đủ. Tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ lên kế hoạch, thực hiện và quan trọng nhất chính là đặt khách hàng và chất lượng lên hàng đầu”.

Việc khởi nghiệp vốn chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Bài toán đặt ra cho bà chủ trẻ lúc này chính là làm thế nào để chọn được hướng đi phù hợp nhất cho nhà hàng của mình. Điều này đã khiến chị Quyên không ít lần mất ăn mất ngủ, cân nhắc tính toán sao cho đảm bảo tài chính mà vẫn đem đến chất lượng tuyệt hảo cho thực khách.

Để gầy dựng lên thương hiệu Ốc Quyên trong suốt 13 năm qua, bà chủ Lệ Quyên luôn tâm niệm khách hàng và chất lượng phải là hai yếu tố đi đầu. Từ khâu chọn hải sản, chế biến thức ăn, cách bài trí món ăn và đến cả việc phục vụ khách hàng, chị đều rất chu đáo. Nguồn nguyên liệu hải sản luôn là những mặt hàng tươi ngon được nhập trực tiếp từ các tàu, thuyền đánh cá, nên các món ăn tại đây đều rất đa dạng. Đặc biệt hơn, với nguồn hải sản phong phú như vậy, nhà hàng Ốc Quyên còn thường xuyên tổ chức các chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 để tri ân khách hàng.

Một bí quyết giữ chân khách khác được chị Quyên chia sẻ chính là nhờ vào không gian quán sạch sẽ, rộng rãi và cực kì thoáng mát. Nằm ở vị trí 224 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, Ốc Quyên đã trở thành địa điểm lý tưởng cho những tín đồ đam mê hải sản. Hơn nữa, hải sản thơm ngon đều được bài trí sinh động, làm hài lòng thực khách từ hình thức đến chất lượng. Đảm bảo khách hàng khi đến với Ốc Quyên sẽ cảm nhận được mức độ tận tâm của bà chủ khi chú ý và quan tâm đến từng vị khách.

Hiện tại, chị Lệ Quyên rất hài lòng với công việc kinh doanh và cuộc sống của mình. Những thành công mà chị đạt được hôm nay không phải nhờ vào may mắn mà tất cả đều được xây dựng từ niềm đam mê, nỗ lực và công sức của chính bản thân mình. Câu chuyện của chị sẽ là niềm động lực thúc đẩy những ai đang ấp ủ trong mình giấc mơ kinh doanh./