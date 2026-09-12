Meey Group củng cố năng lực truyền thông qua hợp tác với Christensen Advisory

Một doanh nghiệp công nghệ vận hành nhiều sản phẩm liên kết, từ dữ liệu và bản đồ số đến công cụ phân tích, định giá, quản trị khách hàng và kết nối giao dịch, thường gặp một thách thức chung. Giá trị của doanh nghiệp nằm rải rác ở nhiều lớp công nghệ và dữ liệu khác nhau nên cần một hệ thống truyền thông đủ chuyên nghiệp để trình bày các lớp giá trị một cách mạch lạc cho khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Thách thức này càng rõ ở nhóm doanh nghiệp PropTech, nơi lợi thế cạnh tranh thường khó nhìn thấy trực tiếp nếu không được diễn giải rõ ràng.

Ông Hoàng Mai Chung đại diện Meey Group ký kết hợp tác với Christensen Advisory

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, chia sẻ: “Doanh nghiệp hiểu rất rõ những gì mình đang xây dựng, nhưng đối tác và khách hàng bên ngoài chỉ đánh giá được dựa trên những gì doanh nghiệp có thể chứng minh và giải thích một cách nhất quán. Nhìn lại cách truyền đạt giá trị từ góc nhìn của người bên ngoài cũng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của công ty”.

Ba trọng tâm trong hợp tác

Phạm vi hợp tác giữa hai bên tập trung vào ba trọng tâm chính. Trọng tâm thứ nhất là quan hệ nhà đầu tư gắn liền với chiến lược kinh doanh. Nhiều nghiên cứu về quan hệ nhà đầu tư cho thấy phần lớn doanh nghiệp hiện chưa kết nối chặt hoạt động này với chiến lược tổng thể, trong khi các bên liên quan ngày càng cần thêm bối cảnh chiến lược để đánh giá độ tin cậy của ban lãnh đạo và tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp. Muốn làm tốt điều này, hoạt động quan hệ nhà đầu tư phải đi sâu vào mô hình kinh doanh, dữ liệu tài chính, chỉ số vận hành và bối cảnh ngành, đồng thời cần cơ chế thu thập phản hồi giúp doanh nghiệp nhận diện khoảng trống giữa cách mình tự định vị và cách các bên liên quan nhìn nhận.

Ông Roger Hu, Giám đốc điều hành Christensen Advisory, phát biểu tại buổi lễ ký kết

Ông Roger Hu, Giám đốc điều hành Christensen Advisory, nhận định: “Kỷ luật trong công bố thông tin và sự nhất quán trong thông điệp là nền tảng mà bất kỳ doanh nghiệp nào đang mở rộng quy mô cũng cần xây dựng từ sớm. Những nền tảng này cần được duy trì ổn định trong dài hạn để các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá doanh nghiệp qua từng giai đoạn phát triển”.

Trọng tâm thứ hai là quan hệ công chúng tài chính. Báo chí tài chính quốc tế thường tiếp cận doanh nghiệp qua kết quả kinh doanh, vị thế cạnh tranh, quản trị và triển vọng nên độ phủ truyền thông chỉ tạo giá trị thực khi thông tin có cơ sở và được đặt trong đúng bối cảnh.

Trọng tâm thứ ba là khả năng duy trì tính nhất quán khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động và số lượng bên liên quan tăng lên. Số liệu tài chính, chỉ số vận hành, thông điệp chiến lược và phát biểu của lãnh đạo cần dựa trên cùng một nền tảng dữ liệu, các chỉ số cốt lõi cũng cần được định nghĩa ổn định để các bên liên quan có thể theo dõi qua thời gian. Với Meey Group, yêu cầu này bổ sung cho quá trình nâng cao năng lực vận hành mà doanh nghiệp đang thực hiện. Một đối tác chuyên môn về truyền thông và quan hệ nhà đầu tư giúp doanh nghiệp đối thoại hiệu quả hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng nhà đầu tư hiện hữu.

Hợp tác dài hạn, đo bằng năng lực thực thi

Phạm vi hợp tác giữa hai bên được thiết kế theo lộ trình nhiều giai đoạn, không giới hạn ở một mốc thời gian cụ thể. Kết quả kinh doanh từng kỳ, mức độ thực hiện cam kết, thay đổi chiến lược và phản ứng trước biến động thị trường đều ảnh hưởng đến cách các bên liên quan nhìn nhận doanh nghiệp.

Lợi thế của một đối tác giàu kinh nghiệm nằm ở khả năng giúp doanh nghiệp thiết lập chuẩn tham chiếu, cơ chế phản hồi và phương thức tương tác phù hợp. Tư vấn truyền thông tuy vậy không thể thay thế nền tảng kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dữ liệu, quản trị và khả năng thực thi vẫn quyết định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Quan hệ với các bên liên quan tài chính là một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp nói chung, cần được xây dựng và duy trì xuyên suốt quá trình phát triển. Khi phản hồi từ các bên được chuyển hóa thành dữ liệu đầu vào cho chiến lược, hệ thống chỉ số và quyết định quản trị, doanh nghiệp có cơ sở thu hẹp khoảng cách giữa cách các bên liên quan nhìn nhận và năng lực thực thi thực tế. Mức độ thu hẹp khoảng cách này sẽ là thước đo thực chất cho hiệu quả hợp tác giữa Meey Group và Christensen Advisory trong thời gian tới.