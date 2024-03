Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất tại châu Á do Michelin Guide giới thiệu bao gồm: Al Maha Resort & Spa (Dubai), Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort (Thái Lan), Bunga Raya Island Resort & Spa (Malaysia), Capella Singapore (Singapore), DongFengYun Hotel Mi’Le – Mgallery (Trung Quốc), Intercontinental Alpensia Pyeongchang Resort (Hàn Quốc), Jumeirah at Saadiyat Island Resort (Abu Dhabi), The Ritz-Carlton Hong Kong (Hồng Kông), Ugenta (Nhật Bản), Volando Urai Spring Spa & Resort (Đài Loan). Việt Nam vinh dự sở hữu đại diện góp mặt trong danh sách này, đó là Regent Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại đảo ngọc.

Michelin Guide đề cử Regent Phu Quoc là chốn dừng chân hoàn hảo cho kỳ nghỉ giữa thiên nhiên tuyệt mỹ.

Theo Michelin Guide: “Regent Phu Quoc sở hữu những phòng suites và villas tuyệt đẹp với bể bơi riêng, được thiết kế và bài trí tỉ mỉ. Không chỉ gây ấn tượng bởi cơ sở lưu trú sang trọng, nơi đây còn hấp dẫn bởi những giai điệu êm dịu đến từ đại dương – chỉ cách vài bước chân, mời gọi bạn nằm dài trên bãi biển. Để có trải nghiệm hoàng hôn tuyệt vời nhất hãy ra khơi trên du thuyền Serenity, thưởng thức rượu champagne thượng hạng cùng thực đơn canapé cao cấp”.

Thưởng ngoạn hoàng hôn Phú Quốc trên du thuyền Serenity là trải nghiệm gây ấn tượng với các chuyên gia đến từ Michelin Guide.

Chính thức mở cửa đón khách từ tháng 4/2022, Regent Phu Quoc nhanh chóng khẳng định sức hấp dẫn của một thương hiệu sang trọng hàng đầu thế giới. Khu nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại Phú Quốc gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh tế cùng vị trí tuyệt đẹp tại Bãi Trường - bãi biển xinh đẹp với cát trắng trải dài, một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo ngọc. Regent Phu Quoc được Michelin Guide ví như một ốc đảo quyến rũ, bao quanh bởi các loài cây nhiệt đới xanh mát, lưu giữ vẹn nguyên nét đẹp đặc trưng, hoang sơ của thiên nhiên Phú Quốc.

Mang lại sự an tĩnh và yên bình trong những trải nghiệm sang trọng bậc nhất, Regent Phu Quoc nhanh chóng chinh phục giới doanh nhân, người nổi tiếng trong và ngoài nước. Hệ thống 6 nhà hàng và quán bar mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm ẩm thực giàu bản sắc địa phương, pha trộn tinh hoa quốc tế.

Nhà hàng Ocean Club với tầm nhìn về phía bờ biển, nơi du khách tận hưởng ẩm thực tinh tế và vẻ đẹp động lòng người của đảo ngọc.

Trước khi lọt vào “mắt xanh” của Michelin Guide, Regent Phu Quoc thường xuyên đại diện cho du lịch Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín như Top 5 khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất tại Đông Nam Á 2023 (Travel + Leisure); Top 6 khách sạn bên biển tốt nhất thế giới 2022 (Independent, Anh quốc); Top 8 khách sạn mới nổi tiếng nhất Việt Nam 2022 (CNN)...

Tồn tại hơn 1 thế kỷ, Michelin Guide được ví như “kinh thánh” của ẩm thực thế giới. Sự xuất hiện của Michelin Guide ở mỗi điểm đến không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị ẩm thực, mà còn là cơ hội thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Không giới hạn trong phạm vi ẩm thực, Michelin Guide đang mở rộng tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực khách sạn thông qua giải thưởng “Michelin Keys Award” – những chiếc chìa khóa đánh giá chất lượng dịch vụ của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng này tương tự như ngôi sao Michelin danh giá trong lĩnh vực ẩm thực. Sự quan tâm của Michelin Guide dành cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam như Regent Phu Quoc sẽ là tín hiệu đáng mừng, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.

Khu phức hợp Phu Quoc Marina gây ấn tượng bởi các tiện ích nghỉ dưỡng sang trọng cùng nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, sổi nổi.

Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp Phu Quoc Marina, một quần thể nghỉ dưỡng và giải trí đa dạng trải nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm đảo ngọc. Bộ sưu tập các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phu Quoc Marina còn có những cái tên đáng chú ý khác như: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc... Bên cạnh đó, Phu Quoc Marina còn sở hữu tổ hợp tiện ích cao cấp như câu lạc bộ giải trí quốc tế Sailing Club, quán bar trên tầng thượng cao nhất Phú Quốc – INK 360, bãi biển thể thao với các hoạt động đầy lôi cuốn: Parasailing (dù bay), Jetski (mô tô nước), nhà phao nổi... Tất cả tạo nên một điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho du khách Việt Nam và quốc tế khi đến với đảo ngọc.