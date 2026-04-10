Minio Green: Mẫu xe mini tối ưu cho tài xế, tiết kiệm cho hành khách

Kích cỡ và vận hành lý tưởng cho đô thị

Ở Hà Nội hay TP.HCM, đường hẹp và mật độ phương tiện cao khiến tài xế chạy dịch vụ nội đô luôn cần một mẫu xe gọn gàng, linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Với chiều dài 3 m và rộng gần 1,5m, Minio Green đáp ứng đúng nhu cầu đó. Đây cũng là lý do anh Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy) chọn mẫu xe này để chạy dịch vụ chở khách.

“Bước vào xe, tôi thấy bất ngờ vì không gian rất rộng rãi dù kích cỡ bên ngoài ‘mini’. Tôi cao 1m70 mà thao tác vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu”, anh Hoàng chia sẻ.

Dù là xe 2 cửa, Minio Green vẫn thuận tiện khi đón trả khách. Theo anh Hoàng, người lái có thể đẩy sẵn ghế trước lên để hành khách phía sau ra vào dễ hơn, qua đó rút ngắn thời gian dừng đỗ.

“Khả năng xoay trở trong các tuyến đường hẹp của Minio Green là rất tốt. Chẳng hạn như khi lỡ đi quá vị trí khách đứng, tôi có thể quay đầu tại chỗ mà không phải mất công tìm tuyến đường khác, điều này không chỉ thuận lợi cho tài xế mà còn giúp hành khách không phải đợi quá lâu”, anh Hoàng chia sẻ.

Dù vẻ ngoài có phần nhỏ bé, Minio Green vẫn cho thấy khả năng vận hành vượt kỳ vọng nhờ mức công suất tối đa là 30 kW, đủ để giúp xe không bị ì khi chở nặng, đồng thời dễ dàng tăng tốc từ trạng thái đứng yên và duy trì độ ổn định trong nhiều tình huống giao thông.

“Kể cả khi chở đủ 4 khách hoặc hành lý cồng kềnh, cảm giác lái vẫn rất bốc, ấn ga là vọt đi ngay”, anh Hoàng phân tích.

Khách hài lòng, tài xế tăng thu nhập

Không chỉ tối ưu về khả năng vận hành, Minio Green còn đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển quãng ngắn của hành khách trong nội đô, đặc biệt trong tiết trời nắng nóng đầu hè. Anh Nguyễn Lâm Hồ (Hà Nội) cho biết, chiếc Minio Green anh đang vận doanh được khách hàng đánh giá rất cao nhờ sự thoải mái và tiện lợi hơn đáng kể trong khi cước phí chỉ nhỉnh hơn các dịch vụ gọi xe hai bánh.

“Từ khi sử dụng Minio Green để chở khách, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phần lớn khách hàng cho biết với quãng đường ngắn khoảng 4-5km, họ luôn ưu tiên chọn Minio Green bởi chi phí "mềm", lại có thể che nắng che mưa”, anh Hồ cho biết.

Anh Hồ cho biết, với lượng cuốc xe dồi dào mỗi ngày, anh duy trì thu nhập đều đặn vượt kỳ vọng ban đầu. “Vì là xe mới nên tôi được hỗ trợ đảm bảo mức doanh thu 600.000 đồng/ngày. Hằng ngày tôi vẫn chạy đều 13-14 cuốc nên thậm chí mức thu nhập còn cao hơn”, anh Hồ nhận định.

Không chỉ giúp tăng doanh thu, Minio Green còn giúp tài xế “nhẹ gánh” chi phí vận hành nhờ chính sách miễn phí 20 lần sạc mỗi tháng tại trụ sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Riêng tài xế vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần.

Bên cạnh chi phí vận hành thấp, mức đầu tư ban đầu của Minio Green cũng “vừa sức” với nhiều tài xế. Theo anh Hồ, với hàng loạt ưu đãi lớn như chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể lựa chọn giảm trực tiếp 6% giá xe hoặc trả góp với lãi suất 7% trong 3 năm đầu. Ngoài ra, khách hàng còn có thể vay qua các công ty tài chính và được ân hạn nợ gốc trong 12 tháng.

Vận hành linh hoạt trong ngõ phố, đáp ứng tốt nhu cầu chở khách quãng ngắn và giúp tài xế tối ưu chi phí sử dụng, Minio Green rõ ràng là một giải pháp vận doanh phù hợp cho tài xế, tiện lợi cho hành khách tại các đô thị lớn.