Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Thứ Tư, 09:56, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam, ngày 6/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức Ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô, cùng với nền tảng huy động vốn ngày càng được củng cố. Tính đến cuối năm 2025, thị phần tiền gửi của MB đã tăng lên khoảng 5% toàn hệ thống, so với khoảng 3% vào năm 2021.

Moody’s đồng thời đánh giá mức độ hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam đối với MB đã tăng từ “Trung bình” lên “Cao”, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngân hàng trong hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông có liên hệ chặt chẽ với Nhà nước tiếp tục là một trong những yếu tố củng cố hồ sơ tín nhiệm của MB, với tỷ lệ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng đạt khoảng 48% vào cuối năm 2025.

Việc được Moody’s nâng hạng lên Ba2 có ý nghĩa quan trọng đối với MB trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm dư địa thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực huy động vốn trên thị trường quốc tế và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Kết thúc Quý 1 năm 2026, MB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản hợp nhất vượt 1,61 triệu tỷ đồng. Đồng thời, MB luôn giữ vững định hướng quản trị rủi ro thận trọng, kỷ luật với việc duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức cao.

Động lực tăng trưởng của MB đến từ nền tảng khách hàng mở rộng mạnh mẽ, chiến lược số hóa toàn diện. Đến nay, ngân hàng đã phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng số, qua đó củng cố vị thế trong nhóm các định chế tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam.

MB Bank, Digi Invest và Ancarat hợp tác triển khai kênh mua bạc trực tuyến

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Digi Invest và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số và phát triển kênh tích lũy kim loại quý trực tuyến tại Việt Nam.

CTV Hiền Thu/VOV.VN
Tag: MB MB bank Moody’s xếp hạng tín nhiệm
Hộ kinh doanh gặp khó khi chuyển đổi cách quản lý, nhiều ngân hàng vào cuộc

VOV.VN - Hiện nay, một số ngân hàng thương mại đã có những phương án hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vượt qua những khó khăn ban đầu về chi phí trong quá trình chuyển đổi số.

Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng

VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.

