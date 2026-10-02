Mừng sinh nhật 25 năm Đất Việt Tour: Tri ân rực rỡ - Ưu đãi hết cỡ

Chương trình khuyến mãi “Tri ân rực rỡ - Ưu đãi hết cỡ” của Đất Việt Tour với loạt tour ưu đãi hấp dẫn lên đến 25%, nhận voucher du lịch đến 25 triệu đồng và cơ hội nhận voucher nghỉ dưỡng 4 sao cùng nhiều quà tặng giá trị.

25 năm - Một hành trình được tạo nên từ hàng triệu chuyến đi

Trải qua 25 năm đồng hành, Đất Việt Tour đã hân hạnh được cùng hàng triệu lượt du khách trên các hành trình khám phá khắp ba miền Tổ Quốc đến nhiều quốc gia trên thế giới. Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng chính là động lực để Đất Việt Tour không hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến thêm nhiều trải nghiệm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Nhân dịp kỷ niệm 25 ngày thành lập (8/10/2001 - 8/10/2026), Đất Việt Tour dành trọn tháng 10 để gửi lời tri ân đến khách hàng thông qua chương trình “25 Năm Đất Việt Tour: Tri ân rực rỡ - Ưu đãi hết cỡ”:

● Tour nước ngoài giảm đến 25%, cơ hội nhận voucher du lịch đến 25 triệu đồng

● Tour bay trong nước ưu đãi đến 500.000đ/khách;

● Tour xe trong nước giảm đến 300.000đ/khách;

● Combo/voucher nghỉ dưỡng giảm đến 200.000đ/sản phẩm.

Ưu đãi đến 25% mừng sinh nhật 25 năm Đất Việt Tour. Ảnh: Đất Việt Tour

Không dừng lại ở ưu đãi giá, khách hàng mua tour trong tháng sinh nhật còn có cơ hội bốc thăm nhận voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn/resort 4 sao, cùng nhiều quà tặng thương hiệu như: Vali, túi xách, nón bảo hiểm, hộp cơm văn phòng, ly giữ nhiệt, gối tựa cổ,...

Xem thêm ưu đãi tại đây: https://datviettour.com.vn/landing-pages/dat-viet-tour-25-nam.html

Tour nước ngoài giảm đến 25%

Trong tháng sinh nhật 25 năm, khách hàng đăng ký tour nước ngoài tại Đất Việt Tour sẽ có cơ hội nhận loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn:

● Giảm trực tiếp đến 5.000.000đ cho nhóm từ 2 khách khi đăng ký các tour Nhật Bản, Sri Lanka, châu Âu, Australia và Mỹ.

● Giảm đến 25% đối với các tour Thượng Hải bay Sun PhuQuoc Airways và tour Hàn Quốc.

● Bốc thăm trúng thưởng hằng ngày với cơ cấu giải thưởng:

○ 01 giải Đặc biệt trị giá 25.000.00đ: Voucher áp dụng cho 1 khách đăng ký 1 tour, không quy đổi thành tiền.

○ 02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.500.000đ: Voucher áp dụng khi đăng ký tour có giá trị từ 25.000.000đ trở lên.

○ 22 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 250.000đ: Voucher giảm giá áp dụng cho lần đăng ký tour tiếp theo.

○ 250 phần quà tặng dành cho khách đăng ký tour, gồm vali, túi xách, nón bảo hiểm, hộp cơm văn phòng, ly giữ nhiệt, gối tựa cổ,...

Đặt tour nước ngoài ưu đãi đến 25%. Ảnh: Đất Việt Tour

Nhiều hành trình tour cho khách hàng lựa chọn: Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4Đ, giá từ 7.990.000đ, tour Singapore - Malaysia 5N4Đ, giá từ 12.190.000đ, phù hợp với du khách muốn kết hợp tham quan, mua sắm và khám phá hai quốc gia trong cùng một chuyến đi.

Với thị trường Đông Bắc Á, tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách "săn" mùa lá vàng, lá đỏ. Trong dịp này, tour Hàn Quốc 5N4Đ với giá từ 13.990.000đ. Các hành trình Nhật Bản có mức giá dao động từ 29.990.000đ - 36.990.000đ/khách. Tour Đài Loan 5N4Đ, giá từ 13.990.000đ và Hong Kong - Free Day 4N3Đ cũng có mức giá ưu đãi hơn từ 17.490.000đ. Từ mang đến thêm lựa chọn cho những ai muốn tận hưởng không khí mùa thu theo một cách trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, các hành trình tour Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cũng là nằm trong chương trình tri ân. Tận hưởng sắc thu tại những "mỹ cảnh nhân gian", dạo bước những trung tâm hiện đại, sầm uất bậc nhất chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Tour bay nội địa ưu đãi đến 500.000 đồng

Với nhóm tour bay trong nước, Đất Việt Tour áp dụng mức ưu đãi lên đến 500.000đ/khách. Các chương trình được thiết kế theo hình thức trọn gói, bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 3 - 4 sao cùng các dịch vụ theo lịch trình, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch chuyến đi.

Các hành trình tour bay áp dụng ưu đãi đến 500.000đ/khách. Ảnh: Đất Việt Tour

Ở phía Bắc, thời điểm thu - đông mang đến cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng với tiết trời mát mẻ đã thu hút nhiều sự lựa chọn từ du khách. Hành trình TP.HCM - Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Tam Chúc - Sapa 5 ngày 4 đêm có giá từ 8.890.000 đồng. Bên cạnh đó các tuyến khám phá Đông Bắc và Đông Tây Bắc cũng có mức giá lần lượt là: 8.690.000đ và 8.890.000đ

Hành trình khám phá di sản miền Trung 4 ngày 3 đêm có giá từ 6.590.000đ. Trong khi đó, Phú Quốc tiếp tục giữ sức hút nhờ lợi thế biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Các chương trình tour đến đảo ngọc có mức giá dao động khoảng 4.790.000 - 5.490.000đ/khách.

Tour xe trong nước trọn gói chỉ từ 1.386.000 đồng

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi sinh nhật 25 năm, các hành trình tour xe được áp dụng mức giảm 300.000đ/khách có giá trọn gói chỉ từ 1.386.000đ/khách. Bao gồm các hành trình tour như Phan Thiết - Jeep Tour, Nha Trang, Ninh Chữ - Vĩnh Hy, Đà Lạt - Săn Mây,.... Trong khi đó, tuyến Cần Thơ - nghỉ dưỡng Eco Resort mang đến một sắc màu khác với không gian miền Tây thư thái, mức giá chỉ từ 1.586.000đ/khách.

Mừng sinh nhật 25 năm - Tour xe ưu đãi giảm 300.000đ/khách. Ảnh: Đất Việt Tour

Lựa chọn linh hoạt với Combo/Voucher nghỉ dưỡng

Bên cạnh tour trọn gói, xu hướng lựa chọn combo/voucher nghỉ dưỡng ngày càng được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt với những người muốn chủ động về thời gian và lịch trình. Thay vì tự tìm kiếm từng dịch vụ riêng lẻ như phòng khách sạn, resort hoặc các dịch vụ đi kèm, khách hàng có thể lựa chọn những gói combo nghỉ dưỡng đã được thiết kế sẵn để tiết kiệm thời gian chuẩn bị và dễ dàng kiểm soát chi phí.

Tận hưởng nghỉ dưỡng với các voucher/combo giá tốt. Ảnh: Sưu tầm

Trong chương trình sinh nhật lần thứ 25, Đất Việt Tour giới thiệu nhiều combo/voucher nghỉ dưỡng tại các điểm đến quen thuộc như Phan Thiết - Mũi Né, Hồ Tràm, Nha Trang… với mức giá chỉ từ 1.200.000đ/khách.

Lưu ý

● Thời gian khuyến mại: Từ 01/10 - 31/10/2026;

● Khuyến mại áp dụng trên toàn hệ thống Đất Việt Tour (bao gồm cả trực tiếp và kênh online);

● Khuyến mại không áp dụng khi mua qua các kênh đại lý.

● Khuyến mại không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác.

● Quà tặng chỉ áp dụng khi mua tour trực tiếp tại các văn phòng, chi nhánh của Đất Việt Tour, không áp dụng khi mua qua đại lý hoặc các kênh online.

● Số lượng quà tặng có hạn, chương trình sẽ kết thúc sớm nếu hết quà.

● Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại chúc mừng 25 năm thành lập Đất Việt Tour Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Công ty CP ĐT TM DV Du lịch Đất Việt ● Trụ sở chính: 198-0.10 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh. Tổng đài: 1800 6700 ● CN TP.HCM: 401 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: (0274) 73 01 888 ● CN Đồng Nai: 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Đồng Nai. ĐT: (0251) 73 01 888 ● CN Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Gems Office, số 74 Khúc Thừa Dụ, P. Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 73 081 888 ● Fanpage: www.facebook.com/datviettour Website: https://datviettour.com.vn