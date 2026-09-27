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MyTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

Chủ Nhật, 16:34, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.

MyTV – Điểm hẹn trực tiếp và trọn vẹn cùng đội tuyển Việt Nam

Sau nhiều ngày người hâm mộ nín thở chờ đợi bản quyền truyền hình, MyTV đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026. Toàn bộ các trận đấu kịch tính của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á sẽ được MyTV truyền tải trực tiếp và trọn vẹn tới khán giả cả nước.

Đây là cơ hội để hàng triệu người hâm mộ cùng nhau hòa chung nhịp đập, cổ vũ cho những chiến binh áo đỏ ngay tại nhà, qua màn hình MyTV quen thuộc – tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tự hào dân tộc trong từng pha bóng, từng bàn thắng của đoàn quân Việt Nam.

mytv chinh thuc so huu ban quyen fifa asean cup 2026 hinh anh 1

Đừng bỏ lỡ – Cổ vũ đội tuyển Việt Nam ngay trên MyTV

Khán giả có thể theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026 trên dịch vụ truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV, thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cách xem nhanh nhất: Mở ứng dụng MyTV → vào mục Sự kiện trực tiếp → đón xem FIFA ASEAN Cup 2026 ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Ngày 26/9, cả Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn: đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, trong khi Thái Lan vượt qua Pakistan với tỷ số đậm 4-0. Nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội, Thái Lan tạm thời xếp trên Việt Nam ở bảng B.

Điều đáng chú ý là hai đội sẽ trực tiếp đối đầu nhau ngay ở lượt trận thứ hai, vào lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Vì thể thức năm nay không có vòng bán kết – chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé vào chung kết – nên trận derby Đông Nam Á này gần như mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chung kết của cả hai đội.

Trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn là màn "đại chiến" nghẹt thở nhất của bảng B. Hãy cùng hàng triệu khán giả cả nước theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trận đấu ngay trên MyTV:

•    Trải nghiệm MyTV trên smartphone: https://mytv.com.vn/tai-ve
•    Đăng ký gói MyTV dành cho khách hàng đa nhà mạng: https://mytv.com.vn/mua-goi
•    Đăng ký combo Internet – Truyền hình VNPT: https://digishop.vnpt.vn/internet-tv?tab=c581#c581
•    Ưu đãi cuối tuần: Khách hàng đa nhà mạng đăng ký gói VIP MAX vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần được giảm 50%.
Liên hệ tổng đài 18001166 (0đ) hoặc đến điểm giao dịch VNPT gần nhất để được tư vấn và đăng ký dịch vụ.

Bên cạnh FIFA ASEAN Cup 2026, MyTV tiếp tục mang đến hệ sinh thái nội dung thể thao phong phú với Serie A – Giải VĐQG Italia được phát sóng độc quyền trên MyTV, cùng các giải bóng đá hấp dẫn như UEFA Champions League (Cup C1 châu Âu), LaLiga (VĐQG Tây Ban Nha), Ligue 1 (VĐQG Pháp), V-League và nhiều nội dung thể thao quốc tế đặc sắc trên hệ thống kênh SPOTV, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao đa dạng của khán giả.

 

CTV An An/VOV.VN
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