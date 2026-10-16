MyTV ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng với nội dung số

Từ sản xuất đến phát hành: AI giúp nội dung đến khán giả nhanh hơn

Một trận bóng kéo dài 90 phút vừa kết thúc. Chỉ ít phút sau, người hâm mộ đã có thể xem lại những bàn thắng, pha cứu thua hay tình huống đáng chú ý. Trước đây, để có một video tổng hợp ngắn, bộ phận hậu kỳ phải xem lại trận đấu, lựa chọn tình huống, cắt dựng và hoàn thiện nội dung. Khi nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc, áp lực xử lý càng lớn. Với người xem, chất lượng của video highlights không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn ở tốc độ phát hành. Đây là bài toán MyTV đang giải quyết bằng AI.

Kho Video Highlights trên MyTV giúp khán giả lựa chọn nội dung xem lại

Với AI Highlights, hệ thống phân tích các tình huống trong trận đấu như bàn thắng, pha bỏ lỡ, phạt góc, phạm lỗi… để nhận diện và lựa chọn gần như 100% những khoảnh khắc đáng chú ý. Video highlights có thể được tạo chỉ trong vài phút sau khi trận đấu kết thúc, thay vì phải xem lại toàn bộ bản ghi và chọn tình huống theo cách thủ công.

Công nghệ này giúp MyTV sản xuất đồng thời hàng chục video highlights, giảm tới 40% khối lượng công việc hậu kỳ và cải thiện 35% tốc độ phát hành nội dung. AI Highlights đã được VNPT ứng dụng tại World Cup 2026 và các giải đấu như FIFA ASEAN Cup 2026, Serie A 2026/27, UEFA Champions League 2026/27…, giúp khán giả tiếp cận những diễn biến đáng chú ý ngay sau trận đấu.

Không chỉ với thể thao, AI còn được đưa vào công đoạn sản xuất thuyết minh phim, vốn đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực.

AI Thuyết minh có khả năng tạo lời thuyết minh tự động dựa trên phụ đề, từ nhận diện ngôn ngữ đến tạo giọng đọc phù hợp với tình huống trong phim. Giải pháp giúp rút ngắn khoảng 70% công đoạn sản xuất thuyết minh so với cách làm thông thường, đồng thời bổ sung lựa chọn thuyết minh cho những bộ phim trước đây chỉ có phụ đề. Điểm chung của hai ứng dụng là AI trực tiếp tham gia quy trình sản xuất, giảm thao tác thủ công và mở rộng khả năng cung cấp nội dung.

Từ kiểm soát nội dung đến cá nhân hóa trải nghiệm người xem

Bên cạnh việc tạo nội dung nhanh hơn, MyTV còn ứng dụng AI để hỗ trợ kiểm duyệt khi quy mô kho nội dung ngày càng lớn. MyTV Smart Filter sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh và phân tích ngữ cảnh để hỗ trợ phát hiện nội dung không phù hợp như hình ảnh bạo lực, nhạy cảm hoặc biểu tượng không phù hợp. Tự động hóa một phần khâu kiểm duyệt giúp xử lý khối lượng nội dung lớn hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ duy trì sự an toàn khi cung cấp nội dung trên môi trường số.

Giao diện MyTV với các mục Phim mới nhất, Đang xem và Kênh yêu thích

Ở phía người xem, một bài toán khác xuất hiện: giữa kho giải trí phong phú, làm thế nào tìm được nội dung phù hợp mà không mất nhiều thời gian lựa chọn?

AI Content Discovery được phát triển để hỗ trợ giải quyết nhu cầu này, giúp người dùng tìm nội dung hợp sở thích thay vì phải lướt qua nhiều mục trên màn hình. Trong đó, Profile người dùng ghi nhận sở thích và thể loại nội dung được quan tâm; Recommendation phân tích thông tin nội dung cùng lịch sử xem để đưa ra đề xuất phù hợp. Dữ liệu về người xem vì thế không chỉ được lưu trữ mà còn được sử dụng để gợi ý những lựa chọn cụ thể.

Nếu Smart Filter hỗ trợ kiểm soát chất lượng nội dung trước khi đến với khán giả, AI Content Discovery giúp người xem khám phá nội dung thuận tiện và mang tính cá nhân hóa hơn. Hai ứng dụng tác động ở những khâu khác nhau nhưng cùng hướng đến trải nghiệm xem phù hợp và an toàn hơn.

Từ tạo highlights, thuyết minh phim đến hỗ trợ kiểm duyệt và đề xuất nội dung, AI đang hiện diện ở nhiều công đoạn trong chuỗi cung cấp dịch vụ MyTV. Những kết quả về giảm khối lượng hậu kỳ, rút ngắn công đoạn sản xuất và tăng tốc độ phát hành cho thấy hiệu quả công nghệ có thể được đo bằng thay đổi trong vận hành, chứ không chỉ bằng số lượng tính năng được bổ sung.

Với MyTV, định hướng Data Driven, AI-first của VNPT được cụ thể hóa ngay trong cách nội dung được sản xuất, kiểm soát và đưa đến người xem: nhanh hơn ở phía nền tảng, thuận tiện và phù hợp hơn ở phía khán giả. Đó cũng là thước đo thiết thực nhất cho giá trị của AI trong một dịch vụ nội dung số.