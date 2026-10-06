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VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ Ba, 20:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Nhằm mang đến trải nghiệm kết nối tốt hơn cho khách hàng, VNPT triển khai chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi”, dành nhiều ưu đãi và cơ hội nhận các giải thưởng công nghệ với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng cho khách hàng đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn dịch vụ Internet.

Với chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi”, khách hàng đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn gói cước Internet VNPT trong thời gian khuyến mại sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng công nghệ như điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB, xe máy điện VinFast Feliz II, robot hút bụi Xiaomi Vacuum H50, đồng hồ Garmin Venu 3 và tai nghe AirPods Pro 3.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó có 10 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB trị giá 53 triệu đồng mỗi giải; 5 xe máy điện VinFast Feliz II trị giá 28,7 triệu đồng mỗi giải; 25 robot hút bụi Xiaomi Vacuum H50 trị giá 15 triệu đồng mỗi giải; 30 đồng hồ Garmin Venu 3 hoặc tương đương trị giá 12,8 triệu đồng mỗi giải và 30 tai nghe AirPods Pro 3 trị giá 6,8 triệu đồng mỗi giải.

Điểm đáng chú ý của chương trình là số lượng mã dự thưởng được phân bổ theo tốc độ gói cước. Với khách hàng hòa mạng mới, các gói tốc độ càng cao sẽ tương ứng với số lượng mã dự thưởng càng lớn. Cụ thể, khách hàng đăng ký gói 300Mbps nhận 3 mã dự thưởng; các gói từ 500Mbps đến 1Gbps nhận 5 mã; từ 1Gbps đến 2,5Gbps nhận 10 mã và từ 2,5Gbps trở lên nhận 25 mã.

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Khách hàng cũng có thể gia tăng số lượng mã dự thưởng khi lựa chọn thêm các dịch vụ trong hệ sinh thái Internet VNPT như MyTV, WiFi Mesh, Camera, GreenNet hay Family Safe. Mỗi dịch vụ bổ sung được cộng thêm 1 mã dự thưởng. Bên cạnh đó, khách hàng được cộng thêm 1 mã dự thưởng cho mỗi 50.000 đồng thanh toán trước cước.

Với khách hàng đang sử dụng Internet VNPT, chương trình cũng tạo thêm động lực để nâng cấp gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng. Khách hàng nâng cấp lên các gói tốc độ từ 300Mbps đến 500Mbps nhận 3 mã dự thưởng; từ 500Mbps đến 1Gbps nhận 5 mã; từ 1Gbps đến 2,5Gbps nhận 10 mã. Các dịch vụ bổ sung và khoản thanh toán trước cước tiếp tục được tính mã dự thưởng theo quy định của chương trình.

Trong khi đó, khách hàng lựa chọn gia hạn gói cước cũng có cơ hội tham gia chương trình. Tùy theo tốc độ gói đang sử dụng, khách hàng sẽ nhận từ 1 đến 3 mã dự thưởng cho mỗi 50.000 đồng thanh toán trước cước.

Cùng với việc nâng cấp tốc độ, công nghệ đường truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm Internet. Trong chương trình lần này, khách hàng sử dụng thuê bao trên công nghệ XGSPON được cộng thêm 2 mã dự thưởng/thuê bao.

XGSPON là công nghệ mạng thế hệ mới, hỗ trợ tốc độ lên tới 10Gbps, tạo nền tảng cho những nhu cầu sử dụng băng thông lớn và kết nối nhiều thiết bị đồng thời. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu hướng các gia đình ngày càng sử dụng nhiều thiết bị kết nối như TV thông minh, camera, máy tính, điện thoại, thiết bị IoT hay các giải pháp nhà thông minh.

Khi đường truyền đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng, việc học tập trực tuyến, làm việc từ xa, xem nội dung chất lượng cao hay kết nối các thiết bị trong nhà cũng trở nên thuận tiện hơn. Với những gia đình có nhiều thành viên cùng sử dụng Internet vào một thời điểm, khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu càng trở nên quan trọng.

Thông qua chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi”, VNPT tiếp tục đưa câu chuyện nâng cấp Internet đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dùng: lựa chọn tốc độ phù hợp, kết nối nhiều thiết bị hơn và khai thác thêm các tiện ích trong hệ sinh thái Internet.

Không chỉ là một chương trình dành cho khách hàng đăng ký mới, chương trình còn hướng tới những người đang sử dụng Internet VNPT và muốn nâng cấp trải nghiệm hoặc tiếp tục duy trì kết nối. Những phần quà công nghệ trở thành giá trị cộng thêm, trong khi lợi ích cốt lõi vẫn nằm ở việc lựa chọn một giải pháp Internet phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của mỗi gia đình.

Chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi” diễn ra từ ngày 01/10 đến 15/11/2026. Khách hàng có nhu cầu đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn gói cước Internet VNPT có thể liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1166 để được tư vấn. Thông tin về chương trình và mã dự thưởng được cập nhật tại khuyenmai.vinaphone.com.vn.

CTV Cao Hưng/VOV.VN
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