Nam A Bank hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn xanh

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Nam A Bank ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Tư vấn Tài chính Bền vững (SCFC).

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ tại sự kiện

Chương trình hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM đánh giá thực trạng ESG (môi trường, xã hội và quản trị), xác định những nội dung cần cải thiện, từ đó xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với yêu cầu tiếp cận tài chính xanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện dữ liệu ESG

Tại phiên thảo luận “ESG và Kinh tế tuần hoàn”, ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho biết các yếu tố ESG được ngân hàng đưa vào quá trình đánh giá doanh nghiệp, đặc biệt trong thẩm định tín dụng và phân bổ nguồn vốn.

Theo ông Cường, Nam A Bank tích hợp ESG thông qua Hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS), với định hướng tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Việc xem xét các yếu tố này gắn với đánh giá rủi ro và chất lượng danh mục tín dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn về dữ liệu ESG, năng lực quản trị dữ liệu và nguồn lực triển khai các giải pháp chuyển đổi. Nếu việc đánh giá chỉ dựa vào thông tin quá khứ, những doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi và kế hoạch cải thiện bền vững đáng tin cậy vẫn có thể gặp trở ngại khi chứng minh khả năng tiếp cận vốn.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank

Đại diện ngân hàng đề cập một số hướng hỗ trợ như đánh giá dòng tiền dự kiến của phương án kinh doanh, xem xét hợp đồng đầu ra dài hạn, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng và gắn các giải pháp tài chính với mục tiêu ESG của doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận này, doanh nghiệp có thể xây dựng lộ trình cải thiện với những chỉ số cụ thể, có khả năng đo lường và theo dõi qua từng giai đoạn. Kết quả thực hiện cam kết sẽ cung cấp thêm cơ sở để ngân hàng đánh giá tiến độ chuyển đổi và xem xét giải pháp tài chính phù hợp.

Sự tham gia của các tổ chức tư vấn và định chế tài chính quốc tế cũng được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia, hoàn thiện hệ thống đo lường dữ liệu, kiểm toán năng lượng và chuẩn hóa hồ sơ phục vụ đánh giá ESG. Trong chương trình hợp tác vừa ký kết, các bên dự kiến phân công nhiệm vụ theo chuyên môn. C4IR làm đầu mối phối hợp, kết nối hệ sinh thái; ICED tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa phương pháp luận và tổng hợp kết quả. Nam A Bank đóng góp chuyên môn tài chính, các yêu cầu về dữ liệu và mức độ sẵn sàng tiếp cận vốn. SCFC tham gia thiết kế chương trình, xây dựng công cụ đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lượng tử trong ngân hàng

Cũng tại diễn đàn, trong chương trình Rising Star Arena, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, chia sẻ về dự án Trung tâm lượng tử và định hướng của ngân hàng trong việc đồng hành phát triển kinh tế lượng tử, ứng dụng công nghệ vào hạ tầng.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã chia sẻ tại sự kiện.

Theo định hướng được ngân hàng giới thiệu, công nghệ lượng tử có tiềm năng hỗ trợ giải quyết các bài toán phức tạp như tối ưu hóa danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tín dụng, quản lý thanh khoản, phát hiện gian lận và nâng cao hiệu quả vận hành. Ngân hàng cũng đề cập yêu cầu chuẩn bị các giải pháp bảo mật hậu lượng tử để bảo vệ dữ liệu và hạ tầng trước những thách thức an ninh mạng có thể xuất hiện cùng sự phát triển của máy tính lượng tử. Về hướng triển khai, Nam A Bank cho biết sẽ đồng hành cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nhân lực và từng bước thử nghiệm các ứng dụng thực tiễn.