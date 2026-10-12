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Cải chính

Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Thứ Hai, 17:19, 12/10/2026
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VOV.VN - Trước dịp kỷ niệm 34 năm thành lập, Nam A Bank công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối tháng 9 tiệm cận 465.000 tỷ đồng.

Theo thông tin Nam A Bank công bố, đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng tiệm cận 465.000 tỷ đồng, gấp khoảng 13 lần mức hơn 35.000 tỷ đồng năm 2015. Kết quả này được công bố trước dịp kỷ niệm 34 năm thành lập ngân hàng, ngày 21/10/2026.

nam a bank dat hon 4.700 ty dong loi nhuan truoc thue sau 9 thang hinh anh 1
Ông Trần Khải Hoàn Tổng giám đốc nhận cúp Thánh Gióng 2026

Trong 9 tháng đầu năm, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Theo ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt gần 20%; tỷ lệ nợ xấu trước CIC ở mức khoảng 1,5%.

Đến cuối tháng 9/2026, Nam A Bank cho biết đã hoàn thành đánh giá tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, với hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,3%. Ngân hàng triển khai các chuẩn mực quốc tế như IFRS, Basel III và đang chuẩn bị hoàn thiện Basel II nâng cao.

Phát triển ngân hàng số gắn với tài chính xanh

Nam A Bank lựa chọn số hóa và xanh hóa làm hai trụ cột trong chiến lược phát triển. Với ngân hàng số, đơn vị phát triển hệ sinh thái Open Banking và các điểm giao dịch số OneBank, kết hợp với mạng lưới giao dịch truyền thống.

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Hiện mạng lưới kinh doanh của Nam A Bank có gần 350 điểm, gồm 148 điểm giao dịch truyền thống và gần 200 điểm OneBank

Hiện mạng lưới kinh doanh của Nam A Bank có gần 350 điểm, gồm 148 điểm giao dịch truyền thống và gần 200 điểm OneBank. Mô hình này hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, tạo thêm lựa chọn giao dịch cho khách hàng. Ở lĩnh vực tài chính xanh, Nam A Bank hợp tác với Quỹ GCPF từ năm 2018. Ngân hàng triển khai các gói tín dụng xanh, phát hành báo cáo phát triển bền vững và đưa các tiêu chí môi trường, xã hội, quản trị (ESG) vào khung quản trị rủi ro.

Theo Nam A Bank, đơn vị đã đạt tiêu chuẩn ngân hàng xanh cấp độ 4, đồng thời tham gia thị trường vốn xanh và tín chỉ carbon. Tài chính xanh được ngân hàng xác định là một phần trong định hướng kinh doanh dài hạn. Về nguồn vốn quốc tế, Nam A Bank thiết lập quan hệ hợp tác với các định chế tài chính như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO và Symbiotics. Ngân hàng cũng tổ chức các hoạt động trao đổi, kết nối về thị trường vốn xanh và phát triển bền vững.

nam a bank dat hon 4.700 ty dong loi nhuan truoc thue sau 9 thang hinh anh 3
Nam A Bank tập trung nâng cao chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn

Theo định hướng được công bố, Nam A Bank tập trung nâng cao chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Cùng với đầu tư công nghệ, ngân hàng chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa và ghi nhận đóng góp của cán bộ, nhân viên gắn bó lâu dài.

Tổng giám đốc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

Trước dịp kỷ niệm thành lập, Nam A Bank được trao các danh hiệu Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh tại Vietnam Banking Awards 2026. Theo thông tin ngân hàng công bố, Nam A Bank đứng thứ 10 về hiệu quả hoạt động tài chính trong bảng xếp hạng 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á của S&P Global Market Intelligence. Kết quả dựa trên dữ liệu năm tài chính 2025. Ngân hàng cũng cho biết đã được Liên hiệp các tổ chức UNESCO trao danh hiệu về thương hiệu văn hóa và phát triển bền vững, gắn với mô hình “Ngân hàng Trà” và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tối 11/10, ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank, nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét chọn, trao tặng.

Theo thông cáo, giải thưởng năm nay tôn vinh 100 doanh nhân, qua quy trình bình xét 5 bước với hội đồng thẩm định gồm hơn 40 chuyên gia, đại diện các bộ, ngành và tổ chức. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào kết quả giai đoạn 2021-2025, gồm năng lực điều hành, đổi mới sáng tạo, hiệu quả kinh doanh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

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Ông Trần Khải Hoàn cũng nhận danh hiệu “Doanh nhân Văn hóa UNESCO”

Ông Trần Khải Hoàn cũng nhận danh hiệu “Doanh nhân Văn hóa UNESCO” do Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ trao tại Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 ở Hy Lạp, theo thông tin từ Nam A Bank. Thành lập ngày 21/10/1992, Nam A Bank bước sang năm thứ 35 hoạt động từ ngày 21/10 tới. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ số và tài chính xanh, đồng thời nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô.

Vương Lâm/VOV.VN
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