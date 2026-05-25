Nắng nóng gay gắt, Điện lực Quảng Ngãi chuẩn bị thay đổi khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Quảng Ngãi khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để vừa đảm bảo cấp điện ổn định, vừa sẵn sàng cho việc thay đổi khung giờ cao điểm theo Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Để ngăn chặn nguy cơ nhảy aptomat, gián đoạn cấp điện do phụ tải tăng đột biến, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động lực lượng tập trung thi công và đóng điện nhiều công trình dự án nâng cấp lưới điện ngay trước thềm mùa khô.

Bảo trì hệ thống điện

Tại khu vực có tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ nhanh như khu vực thành phố Quảng Ngãi (cũ) và vùng lân cận, các công trình cải tạo tại xã Tịnh Khê, Đông Sơn, phường Trương Quang Trọng đã hoàn tất, giúp san tải hiệu quả cho các trạm biến áp hiện hữu, cải thiện chất lượng điện áp cuối nguồn.

Đối với khu vực miền núi, trung du có bán kính cấp điện dài như xã Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Minh Long và Sơn Mai, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành việc nâng cấp dây dẫn, bổ sung trạm phân phối để khắc phục triệt để tình trạng điện áp thấp. Đồng thời, dọc theo dải ven biển và khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, hạ tầng lưới điện tại phường Cẩm Thành, An Phú, Phổ Thạnh, Trà Câu cùng các xã Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Ba Tơ, Ba Vì, Đặng Thuỳ Trâm cũng kịp thời được tăng cường công suất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bơm tưới nông nghiệp và sinh hoạt tăng vọt.

Thi công lắp đặt công tơ điện

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công thương, khung giờ sử dụng điện sẽ có sự thay đổi lớn. Đáng chú ý nhất là việc loại bỏ hoàn toàn khung giờ cao điểm buổi sáng (từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút) và dịch chuyển giờ cao điểm tối sang khung từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Sở dĩ có sự thay đổi này là do sự phát triển mạnh mẽ của điện mặt trời đã hỗ trợ tốt cho hệ thống vào ban ngày. Tuy nhiên, khi nắng dịu dần, áp lực lên hệ thống điện quốc gia lại tăng nhanh. Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang rà soát hệ thống đo đếm và sẵn sàng phương án cài đặt lại khung giờ cho công tơ. Công ty dự kiến thực hiện song song nhiều cách thức như cài đặt từ xa qua mạng viễn thông, cài đặt tại hiện trường hoặc điều chuyển thiết bị để hạn chế tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Việc điều chỉnh này dự kiến áp dụng chính thức trong mùa khô năm 2026, sau khi có hướng dẫn về điều chỉnh giá lẻ điện của cơ quan có thẩm quyền.

Song song với các giải pháp kỹ thuật trên lưới, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Căn cứ Thông tư 07/2025/TT-BCT, công ty đã xác định 147 doanh nghiệp lớn trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia chương trình này.

Thi công công trình điện tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Đến nay, các Điện lực trực thuộc đã thông báo đến 68 khách hàng có hợp đồng DR còn hiệu lực để chuẩn bị kịch bản tiết giảm phụ tải khi hệ thống có cảnh báo thiếu hụt công suất. Đồng thời, đơn vị cũng đang tích cực vận động, thỏa thuận ký kết mới với 79 doanh nghiệp khác. Việc các doanh nghiệp chủ động sắp xếp lại lịch sản xuất, tránh các khung giờ cao điểm tối không chỉ giúp giảm áp lực cho lưới điện mà còn giúp chính đơn vị tối ưu hóa chi phí tiền điện.

Thực tế tại Quảng Ngãi, nhiều hộ kinh doanh và gia đình đã bắt đầu thích ứng với tình hình mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới, nhiều chủ quán cà phê hay văn phòng tại các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đã tận dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà để chạy điều hòa, thiết bị làm mát vào ban ngày.

Sự thay đổi này tuy âm thầm nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp san sẻ gánh nặng cho hệ thống điện chung vào những giờ nắng nóng nhất. Khi khung giờ cao điểm mới được áp dụng, việc tận dụng nguồn năng lượng tại chỗ và tiết kiệm điện vào buổi tối sẽ trở thành thói quen cần thiết để mỗi khách hàng kiểm soát hóa đơn tiền điện của mình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và sự đồng thuận của cộng đồng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trong suốt mùa khô năm nay.