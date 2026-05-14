Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao

Cao điểm vào ngày 12/5, tổng lượng điện tiêu thụ của Thành phố tăng vọt, đạt 194,2 triệu kWh, cao hơn đến 8,6% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5/8/2025). Trước đó, vào ngày 8/5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8/4/2026 (xấp xỉ 191 triệu kWh).

Tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục lập kỷ lục mới

Xét theo tuần, tiêu thụ điện tuần từ ngày 4-10/5 đạt 1,282 tỷ kWh, cao nhất tính từ đầu năm. Dự báo tuần từ 11-17/5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần từ 4-10/5 vừa qua.

Dự báo lượng điện tiêu thụ của Thành phố trong tuần này (11-17/5) vẫn tiếp tục tăng

Mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay tuy đã đã có những trận mưa dông khá lớn, nhưng cơ bản thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài. Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37-38 độ C, nhiệt độ cảm nhận còn cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa. Dự báo thời tiết cũng cho biết từ nay đến cuối tháng sẽ có mưa và nhiệt độ phần nào sẽ giảm nhưng không nhiều. Sẽ vẫn có những đợt nắng nóng, oi bức.

Để đảm bảo cung cấp điện, Tổng công ty điện lực TPHCM đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố (nếu xảy ra). Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

Song song đó, Tổng công ty điện lực TPHCM đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Thành phố.