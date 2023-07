Những điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí thay đổi ra sao hậu Covid-19?

Ưu tiên mua sắm kết hợp trải nghiệm, giải trí

Khi cuộc sống đã trở lại bình thường sau ba năm đại dịch, Lan Anh, 26 tuổi, nhân viên sáng tạo nội dung cho một nhãn hàng nổi tiếng, trở lại với thói quen mua sắm mỗi tuần một lần tại các trung tâm thương mại. “Mua sắm trực tiếp vẫn rất tuyệt vời, vì tôi có thể cảm nhận hàng hóa trực tiếp. Ngoài ra, tại các địa điểm mua sắm, tôi còn tranh thủ gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi cafe, đọc sách, xem triển lãm nghệ thuật, tham gia các trò chơi trải nghiệm yêu thích”. Cô gái chia sẻ nhờ vậy cuộc sống trở nên cân bằng và tràn đầy năng lượng tích cực.

Giống như Lan Anh, rất nhiều người cũng đang có những thay đổi hành vi sau đại dịch. Báo cáo mới nhất của công ty công nghệ tài chính Adyen về lĩnh vực bán lẻ tại Singapore cho thấy cứ 10 người tiêu dùng thì có 7 người mong đợi việc mua sắm trực tiếp mang lại “niềm vui và sự phấn khích”. Guillaume Sachet, chuyên gia KPMG Singapore, cho biết điều này là do nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những người trẻ, hiện quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm hơn là sản phẩm. “Thế giới đang hướng tới những trải nghiệm và các nhà bán lẻ cần phải hành động tạo ra những sản phẩm độc đáo, đa dạng nhất để thu hút khách hàng”, ông nói.

Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí, trải nghiệm tại cùng 1 điểm đến đang thay đổi cách làm du lịch, trải nghiệm của các nhà bán lẻ, nhà phát triển du lịch

Sự thay đổi về nhu cầu cũng khiến khách hàng đặt ra yêu cầu ngày càng cao với các điểm đến. Trong cuộc khảo sát mới nhất của Nielsen IQ Việt Nam về xu hướng và hành vi tiêu dùng của khách hàng, từ học sinh sinh viên, cặp đôi trẻ, gia đình có con nhỏ cho đến giới trung niên, đều khao khát có những điểm đến đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm, kết hợp nhiều không gian xanh và khung cảnh thiên nhiên. Ngoài ra, nơi này phải có vị trí dễ dàng di chuyển với chỗ đỗ xe thuận tiện, rộng rãi. Với giới trẻ và các gia đình có con nhỏ, những địa điểm mua sắm còn là nơi thể hiện phong cách và giá trị sống độc đáo của bản thân, chứ không giới hạn ở khái niệm shopping thông thường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các địa điểm mua sắm ở Hà Nội hiện nay chưa tích hợp được xu hướng Shoppertainment (mua sắm kết hợp trải nghiệm, giải trí). Ở những khu phố mua sắm nổi tiếng thiếu thốn ngay cả những điều kiện tối thiểu như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, do không có quy hoạch tổng thể. Một số địa điểm khác không có dịch vụ giải trí, ăn uống, vui chơi đi kèm.

Bắt nhịp sự thay đổi trong hành vi, nhu cầu trải nghiệm mua sắm của khách hàng, Vingroup chuẩn bị đưa vào vận hành Mega Grand World – mô hình vui chơi, trải nghiệm trọn vẹn - được mệnh danh là vũ trụ giải trí - hoành tráng nhất phía Bắc, vào cuối năm nay.

“Siêu điểm đến” giữa lòng Ocean City

Mega Grand World gồm 2 phân khu The Venice – phong cách Ý và K-Town – phong cách Hàn tự tin “lấp đầy” những nhu cầu chưa được đáp ứng nói trên của khách hàng. Siêu điểm đến này là sự tích hợp giữa các dịch vụ vui chơi, ăn uống, mua sắm và các không gian giải trí đa dạng, vừa có tính tương tác và gắn kết cao.

Phố Ý lãng mạn trên dòng sông Venice thơ mộng giữa Phân khu The Venice

Điểm nổi bật của hai phân khu này là kiến trúc độc đáo, trong đó The Venice với các căn shop có mái vòm đặc trưng của Ý, các mặt tiền sơn màu sắc rực rỡ, cuốn hút du khách sáng tạo những bức ảnh nghìn like. Trên dòng sông Venice, du khách sẽ trải nghiệm hải trình lãng mạn trên con thuyền Gondola, vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn lung linh trên những cây cầu Đông Tây, vừa thưởng thức những giai điệu âm nhạc sôi động đến từ các ban nhạc biểu diễn tại hai bờ sông. Nơi đây sẽ diễn ra show diễn nghệ thuật thực cảnh đẳng cấp trên sông The Grand Voyage mãn nhãn, Lễ hội âm nhạc điện tử Ravolution, Ngày hội văn hoá các quốc gia, Festival ẩm thực đường phố Hàn Quốc, Carnival đường phố châu Âu.

K-town mang đậm văn hoá và phong cách Hàn Quốc, một điểm đến tích hợp đa trải nghiệm, kết nối đa văn hoá, đa không gian

Bên cạnh chất Ý hào hoa là phân khu K-Town với những căn shop tạo thành những dãy phố đậm nét phong cách của Gangnam, phố văn hóa Itaewon, chắt lọc những tinh túy của văn hóa Hàn từ xưa đến nay.

Hơn 20 triệu người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận, giờ đây chỉ việc chạy xe ô tô dưới 2h là đến thiên đường mua sắm, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Đến với Mega Grand World, du khách cũng được trải nghiệm các trò chơi của VinWonders như Balloon Tower, Magic Bike, Skydrop… Đây là những trò chơi hấp dẫn, nổi tiếng tại các công viên giải trí thế giới mà hầu như ai cũng muốn thử thách. Hệ thống thiết bị đang triển khai lắp đặt để phục vụ khách du lịch từ thời điểm khai trương quý IV/2023.

Tọa lạc ngay giữa tâm điểm của thành phố Ocean City, Mega Grand World còn hưởng trọn vẹn lợi thế từ tổ hợp các đại tiện ích giải trí của Ocean City, với những kỳ quan đô thị như hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1ha, hồ Ngọc Trai 24,5ha, tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park, Quảng trường Kinh đô Ánh sáng 3,2ha với Tượng thần ánh sáng cao 50m; Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay…. Bốn mùa trong năm, các kỳ quan đô thị này sẽ sáng đèn 24/24 giờ với những sự kiện văn hoá - giải trí quy mô và đẳng cấp hàng đầu.

Những cửa hàng café sang trọng – là nơi cư dân và du khách tái tạo năng lượng, kết nối tình thân

Đón đầu nguồn khách khổng lồ từ hơn 60.000 cư dân hiện hữu và sẽ tăng lên 200.000 của Ocean City, 10 triệu dân Thủ đô và gần 20 triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm, Mega Grand World Hà Nội sẽ là điểm đến “bom tấn” được chờ đợi nhất, dự kiến đón trọn dòng tiền đầu tư của thị trường bán lẻ và bất động sản cuối 2023.