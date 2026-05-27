Những quyết định nhỏ hôm nay có thể ảnh hưởng chất lượng công trình nhiều năm sau

Thứ Tư, 08:00, 27/05/2026
VOV.VN - Với nhiều gia đình, xây ngôi nhà đầu tiên là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, không ít gia chủ chỉ thực sự nhận ra tầm quan trọng của vật liệu xây dựng khi công trình bắt đầu xuất hiện các vấn đề như nứt tường, thấm dột hoặc xuống cấp sau vài năm sử dụng.

Theo các chuyên gia, nhiều rủi ro có thể được giảm thiểu nếu chủ nhà đầu tư kỹ lưỡng hơn vào các vật liệu nền tảng ngay từ đầu, đặc biệt là xi măng.

Phần thô – yếu tố quan trọng trong xây nhà

Ở lần đầu xây nhà, nhiều gia chủ thường dành phần lớn sự quan tâm cho các hạng mục dễ nhìn thấy như thiết kế nội thất, gạch ốp lát, sơn tường hay thiết bị gia dụng. Trong khi đó, phần thô – vốn quyết định độ bền và tính ổn định của công trình – lại thường được giao hoàn toàn cho đơn vị thi công hoặc lựa chọn theo tiêu chí chi phí. Thực tế, xi măng là một trong những vật liệu đóng vai trò nền tảng đối với chất lượng công trình. Chất lượng xi măng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng kết dính, cường độ chịu lực, độ ổn định của bê tông và tuổi thọ lâu dài của kết cấu.

Toàn cảnh nhà máy xi măng Tân Thắng

Một sản phẩm có chất lượng không ổn định, độ mịn không đồng đều hoặc chỉ số kỹ thuật chưa tối ưu có thể ảnh hưởng tới quá trình thi công cũng như chất lượng hoàn thiện theo thời gian. Theo các kỹ sư xây dựng, việc lựa chọn vật liệu nền tảng nên được xem là khoản đầu tư dài hạn thay vì chỉ là một khoản chi phí ngắn hạn.

Công nghệ sản xuất – yếu tố ít được chú ý nhưng có ảnh hưởng lớn

Không phải người tiêu dùng nào cũng quan tâm tới công nghệ phía sau mỗi bao xi măng. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, dây chuyền công nghệ và quy trình kiểm soát chất lượng là những yếu tố quyết định sự ổn định của sản phẩm. Xi măng Tân Thắng đầu tư dây chuyền đồng bộ ứng dụng công nghệ từ FLSmidth (Đan Mạch) – dây chuyền công nghệ - thiết bị Top đầu Châu Âu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp cho ngành xi măng.

Trong đó, hệ thống nghiền liệu và lò nung hiện đại giúp kiểm soát tốt kích thước hạt, độ mịn và điều kiện nung luyện ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng giúp clinker đạt chất lượng tốt hơn và tạo nền tảng cho khả năng phát triển cường độ của xi măng. Đối với người dùng cuối, lợi ích thể hiện ở tính thực tế trong thi công. Xi măng có độ mịn cao giúp vữa dẻo hơn, dễ phối trộn hơn và hỗ trợ tăng khả năng kết dính, cũng như tăng độ bền cho công trình.

Theo ông Phạm Đình Thanh – chủ nhà tại Xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên, Nghệ An: “Xi măng Tân Thắng có độ đông kết nhanh, độ dẻo cao, không hao hụt nên thi công nhanh, tiết kiệm được công thợ & cũng đảm bảo được chất lượng công trình”.

Công trình dân dụng sử dụng xi măng Tân Thắng trong thi công – Nghệ An

Xi măng Tân Thắng hiện ghi nhận cường độ nén sau 3 ngày cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam 45%, hỗ trợ phát triển cường độ sớm và giúp tối ưu tiến độ thi công. Đồng thời, cường độ nén sau 28 ngày cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam 15%, góp phần tăng khả năng chịu lực và độ bền của công trình trong dài hạn.

Hệ thống lò quay ngang từ FLSmidth (Đan Mạch) – Nhà máy Tân Thắng

Ngoài thị trường trong nước, Xi măng Tân Thắng hiện đã xuất khẩu tới một số thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Úc và Hàn Quốc. Việc đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật tại những thị trường này cho thấy năng lực kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất của doanh nghiệp.

Xi măng Tân Thắng tại cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa

Theo các chuyên gia, một công trình bền vững không chỉ đến từ thiết kế đẹp hay thi công đúng tiến độ, mà bắt đầu từ việc lựa chọn vật liệu phù hợp và đáng tin cậy. Đối với các gia đình xây nhà lần đầu, việc tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng vật liệu, nguồn gốc công nghệ và các chỉ số kỹ thuật có thể giúp hạn chế nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng sau này.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn với các khoản đầu tư lớn, lựa chọn xi măng không đơn thuần là so sánh giá thành, mà là quyết định liên quan trực tiếp tới độ bền và chất lượng công trình trong nhiều năm. Với định hướng đầu tư vào công nghệ hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và phát triển sản phẩm ổn định, Xi măng Tân Thắng đang từng bước trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những gia chủ ưu tiên chất lượng và giá trị sử dụng dài hạn.

Tham khảo Fanpage Xi măng Tân Thắng tại đây: https://www.facebook.com/Tanthangcement

 

CTV An An/VOV.VN
Tag: xi măng nhà máy xi măng doanh nghiệp xi măng
Tin liên quan

Xi măng Đồng Lâm được tin chọn xây nhiều công trình trọng điểm miền Trung
VOV.VN - Miền Trung là khu vực có điều kiện khí hậu và địa hình đặc thù. Mưa bão, độ ẩm cao, nắng nóng kéo dài cùng địa hình phức tạp đặt ra yêu cầu khắt khe đối với vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu nền tảng như xi măng.

Bộ NN&MT yêu cầu nhà máy nhiệt điện, xi măng kiểm soát khí thải nghiêm ngặt
VOV.VN - Trước dự báo chất lượng không khí xấu trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn khẩn đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty triển khai ngay các biện pháp ứng phó nghiêm ngặt nhằm hạn chế tác động của ô nhiễm không khí.

Tân Á Đại Thành được “bật đèn xanh” cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang
VOV.VN - Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.

