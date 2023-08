Những trải nghiệm du lịch mùa thu không thể bỏ lỡ

Mùa của những phút giây đoàn tụ rộn ràng

Mùa thu đúng nghĩa là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi sum vầy với những ngày lễ, tết ý nghĩa. Năm nay, lễ Vu Lan liền kề Quốc khánh 2/9 mang đến kỳ nghỉ dài đến 4 ngày. Còn gì ý nghĩa hơn khi có thể dành tặng đấng sinh thành một chuyến du lịch dài ngày về vùng biển xinh đẹp như Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An, Hạ Long, Phú Quốc. Bên cạnh cảnh sắc yên bình phù hợp để nghỉ ngơi, các điểm đến này còn sở hữu nhiều trải nghiệm thú vị, giúp cả gia đình luôn tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, rộn vang tiếng cười.

Không phải ngẫu nhiên Việt Nam vinh dự được chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet lựa chọn là nơi tuyệt vời dành cho các gia đình có trẻ em. Các khu du lịch nghỉ dưỡng toạ lạc tại những điểm đến sở hữu phong cảnh tuyệt mỹ thường xuyên chủ động tổ chức đa dạng chương trình vui chơi, giải trí hấp dẫn, ẩm thực đặc sắc và ngập tràn ưu đãi. Điển hình tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, du khách được hòa vào không khí náo nhiệt của cuộc thi vẽ cờ các quốc gia, cuộc đua bóng bay, trò chơi ném vòng, nhảy flashmob mừng Quốc khánh… Hay ở Vinpearl Resort & Spa Nam Hội An, các hoạt động vẽ nón lá, túi tote, gấp giấy nghệ thuật… đã được chuẩn bị sẵn sàng, hứa hẹn giúp các gia đình thêm gắn kết, lưu lại triệu khoảnh khắc khó quên.

Đặc biệt Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc “chơi lớn” với chương trình cắm trại kéo dài 2 ngày “Freedom Fiesta” với hàng loạt hoạt động hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Bố mẹ và các bé được thỏa sức sáng tạo, khám phá văn hóa lịch sử qua nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, hoạt động nâng cao tinh thần tự hào dân tộc. Về đêm, các gia đình sẽ cùng đốt lửa trại, thưởng thức tiệc buffet, nghe nhạc bên bãi biển.

Không những vậy, các cơ sở Vinpearl đều tổ chức đại tiệc mừng Quốc khánh 2/9 với mức giá cực kỳ hấp dẫn, ưu đãi đến 50% dành cho các bé. Các gia đình có thể thưởng thức bữa tối thịnh soạn với thịt nướng hảo hạng, hải sản tươi ngon trong không gian khoáng đạt bên bể bơi hay bãi biển, giữa âm nhạc nhạc du dương hoặc những màn trình diễn sôi động.

Ngoài ra, vi vu vào Tết trung thu chắc chắn là món quà khiến các bé vô cùng phấn khích bởi bên cạnh việc được khám phá những miền đất mới, nhiều hoạt động rước đèn, tặng quà hấp dẫn được các khu nghỉ dưỡng sáng tạo. Ngay sau đó, dịp lễ 20/10 rơi vào 3 ngày cuối tuần “tạo điều kiện” cho giới mày râu dành tặng người phụ nữ yêu thương một chuyến đi ý nghĩa, bên nhau tận hưởng khung cảnh lãng mạn đượm sắc thu.

Du khách có thể chọn Hòn Tằm Resort hoặc Vinpearl Beachfront Nha Trang để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của thành phố biển. Trong đó, Hòn Tằm Resort là lựa chọn lý tưởng để tìm kiếm trải nghiệm mới lạ với 1 đêm nghỉ dưỡng, tắm bùn khoáng và thưởng thức tiệc buffet với mức giá từ 850.000 đồng/người. Ở Vinpearl Beachfront Nha Trang, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động cắm trại giữa trời sao - “camping in the sky” cực kỳ thú vị, thưởng thức tiệc buffet tôm càng xanh sốt Singapore và cá tầm nướng Tây Bắc, bò Wellington với mức giá chỉ từ 649.000 đồng/người.

Vui chơi thỏa thích với chi phí vô cùng hợp lý

Do không phải mùa cao điểm, nên mùa thu cũng là lúc các hãng hàng không, khu nghỉ dưỡng… triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch. Du khách dễ dàng săn được vé máy bay giá rẻ hay ở khách sạn hạng sang với chi phí vô cùng hợp lý. Nhiều thương hiệu cao cấp còn tung ra những combo du lịch trọn gói gồm vé máy, phòng khách sạn, dịch vụ trải nghiệm vô cùng hấp dẫn.

Thử lướt một vòng website, fanpage của Vinpearl, du khách dễ dàng bắt gặp chương trình mừng ngày Quốc Khánh dành cho khách hàng với giá chỉ từ 1,184 đồng/phòng/đêm. Kèm theo đó là những ưu đãi cực hấp dẫn như miễn phí 02 trẻ em hoặc tặng voucher sử dụng dịch vụ tại khách sạn lên tới 500.000 đồng/ phòng/ đêm; giảm giá tới 33% các dịch vụ ẩm thực, golf và spa tại khách sạn.

Bên cạnh đó, Vinpearl cũng mang tới các combo trọn gói từ vé máy bay đến phòng khách sạn, với giá “siêu hời”. Điển hình, combo vi vu đến Vinpearl Nha Trang với mức ưu đãi chỉ từ 2,99 triệu đồng/người dành cho du khách từ Hà Nội/ TP.HCM. Trong khi đó, trọn gói kỳ nghỉ đến Vinpearl Phú Quốc nghỉ ngơi, vui chơi chỉ có giá từ 2,49 triệu đồng/người. Những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ của Hội An, có thể đặt combo gồm máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ spa, thưởng thức ẩm thực chỉ từ 3,45 triệu đồng, du khách có thể xem thêm tại ĐÂY.

Thiên nhiên hữu tình, trải nghiệm mê đắm

Bên cạnh thời tiết vô cùng “hợp lòng người”, khung cảnh vào thu của các điểm đến nổi tiếng cũng khiến du khách mê đắm. Hạ Long mùa này sở hữu biển xanh như ngọc, bầu trời tràn ngập nắng vàng lấp lánh. Để cảm nhận vẻ đẹp vịnh di sản vào thu chân thật hơn, du khách nhất định tham gia chuyến du ngoạn khám phá vùng vịnh xinh đẹp bằng du thuyền 5 sao Catamaran tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

Nếu say đắm vẻ đẹp cổ kính yên bình, bạn có thể ghé Hội An để đắm chìm giữa vẻ đẹp của hoài phố, dưới ánh nắng ấm áp của ngày vào thu cảm nhận sự rực rỡ, sâu lắng từ những mảng tường vàng cổ kính, mái ngói rêu phong. Thời tiết nhẹ nhàng của mùa thu cũng thích hợp cho những chuyến đi kết nối thiên nhiên ở Happy Zoo, VinWonders Nam Hội An, kết bạn với các loài thú đáng yêu từ khắp nơi trên thế giới như như điểu châu Phi tinh nghịch, dê lùn Pygmy thân thiện, hươu sao nhút nhát…

Mùa thu cũng được cho là thời điểm thành phố biển Nha Trang đẹp nhất với những bãi biển mềm mại, sóng vỗ dịu êm. Trong tiết trời dễ chịu thế này, không gì tuyệt vời hơn được hòa vào làn nước trong vắt với các trò chơi hấp dẫn như lướt sóng, lái mô tô nước, lướt dù bay…

Những bãi biển hiền hòa, bình yên và trong trẻo của Phú Quốc cũng khiến du khách mê mẩn. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài từ 1/9 - 4/9, du khách có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị như học gấp lá dừa, vẽ lá cờ, thả đèn hoa đăng, thả diều bãi biển, ném bóng nước… tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc. Thư giãn bên những ly cocktail ấm nồng ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam; thưởng thức bữa tối với tiệc buffet BBQ tôm hùm, hải sản địa phương, sashimi và ẩm thực quốc tế; chiêm ngưỡng các màn trình diễn múa lửa, âm nhạc, ảo thuật độc đáo; hay xem phim ngay trên bãi biển thơ mộng… là những hoạt động hứa hẹn làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến vi vu đảo ngọc.

Đến nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch tuyệt đẹp mùa thu, du khách còn được tận hưởng cảm giác thoải mái check-in, chụp lại khoảnh khắc yêu thích mà không phải chen chân đông đúc. Các trò chơi nổi tiếng tại công viên chủ đề, giải trí… cũng không quá náo nhiệt, đông đúc như cao điểm mùa hè… Quả thật, mùa thu là lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm chuyến đi đoàn viên thật trọn vẹn, thư thái mà vẫn ngập tràn niềm vui, sự hứng khởi trong từng khoảnh khắc.