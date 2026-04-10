NTK Thái Công được trao danh hiệu Asia’s Most Influential Designer 2026

Theo ban tổ chức, AMIDA là hạng mục danh giá nhất, nhằm vinh danh các cá nhân có vai trò dẫn dắt và định hình xu hướng ở cấp độ khu vực và quốc tế, thể hiện tư duy thẩm mỹ rõ nét, bản sắc văn hóa riêng và những đóng góp mang tính bền vững cho ngành kiến trúc, nội thất. Bên cạnh việc vinh danh các thiết kế xuất sắc, đêm trao giải DOTY còn là dịp để giới chuyên môn nhìn lại những chuyển biến mới trong tư duy thẩm mỹ và tiêu chuẩn không gian sống.

Trong các mùa giải trước, AMIDA từng ghi nhận nhiều tên tuổi quốc tế như Philippe Starck, Kelly Hoppen, Jean-Michel Gathy, Katherine Pooley và kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Đây đều là những nhà thiết kế có công trình mang tính biểu tượng và ảnh hưởng rộng trong ngành sáng tạo toàn cầu.

Ban tổ chức trao giải Asia’s Most Influential Designer 2026 cho Nhà thiết kế nội thất Việt Nam Quách Thái Công

Theo Hội đồng giám khảo DOTY Awards, Nhà thiết kế Quách Thái Công được lựa chọn nhờ triết lý thiết kế nhất quán, theo đuổi chuẩn mực thẩm mỹ cao và khả năng định hình phong cách xa xỉ mang dấu ấn riêng. Các công trình của ông thường kết hợp nguyên tắc thiết kế cổ điển phương Tây với cách xử lý không gian tinh tế, đề cao tính kỷ luật và sự trường tồn.

Hai dự án được hội đồng chuyên môn dẫn chứng gồm The Thái Công Mansion và The Empire Penthouse. The Thái Công Mansion là công trình dinh thự tư nhân theo phong cách châu Âu cổ điển, chú trọng tỷ lệ, vật liệu và chi tiết thủ công. Trong khi đó, The Empire Penthouse được phát triển theo định hướng cá nhân hóa không gian sống, nhấn mạnh tính sang trọng bền vững và giá trị sử dụng dài hạn.

The Thái Công Mansion - công trình dinh thự theo phong cách châu Âu cổ điển (Ảnh: Thái Công Interior Design)

Phát biểu sau lễ trao giải, Quách Thái Công chia sẻ: “Giải thưởng quốc tế này không chỉ là một vinh dự cá nhân, mà còn là sự khẳng định cho triết lý thiết kế mà tôi luôn theo đuổi hàng chục năm. Nó nói với tôi rằng: sự kiên định không phải là sự cứng đầu, mà là lòng tin đủ lớn để đi tiếp, ngay cả khi chưa ai hiểu mình. Và tôi muốn gửi một lời đến với những nhà thiết kế trẻ hôm nay, là hãy dám tin. Tin vào cảm nhận của mình. Tin vào cái đẹp mà mình nhìn thấy. Tin vào con đường mà có thể chưa ai đi trước. Chính sự khác biệt của bạn có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho người khác vững tin vào hành trình thành công của chính họ.”

Tại Việt Nam, Quách Thái Công là người sáng lập và điều hành Thái Công INTERIOR DESIGN. Doanh nghiệp hoạt động trong phân khúc nội thất cao cấp, theo đuổi tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu và các giải pháp thiết kế cá nhân hóa. Theo đại diện công ty, việc được vinh danh tại DOTY Awards được xem là dấu mốc khẳng định vị thế của thương hiệu thiết kế Việt trên bản đồ khu vực.