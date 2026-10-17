Phía sau cuộc chạy đua tiến độ chưa từng có trên đại công trường APEC Phú Quốc

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, mưa lớn liên tiếp trút xuống Phú Quốc. Trên công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tổ đội tranh thủ từng khoảng tạnh ráo để hoàn thiện mái thép, lắp hệ kính nhà ga T2 mang hình tượng Phượng hoàng lửa.

Hệ kính mặt dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang dần hoàn thiện, định hình diện mạo công trình mang hình tượng “Phượng hoàng lửa”

Có thời điểm, sân bay huy động hơn 7.600 kỹ sư, công nhân. Sau một năm, kết cấu bê tông nhà ga T2 đạt khoảng 95%, mái thép chính hoàn thành, nhiều hạng mục chuyển sang hoàn thiện, lắp đặt thiết bị. Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, tuyến tàu điện nhẹ và các tổ hợp khách sạn cũng tăng tốc hướng tới những mốc hoàn thành năm 2027.

Cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng đang hình thành bên bờ biển Phú Quốc, cùng loạt công trình trọng điểm hướng tới các mốc hoàn thành năm 2027

Cùng sự chỉ đạo của tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và điều phối của Sun Group, các nhà thầu phải giải bài toán nhân lực, kỹ thuật, tài chính ở quy mô chưa từng có.

Cuộc đua với mưa, tiến độ tính bằng giờ

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, hàng loạt công trình triển khai cùng lúc gây sức ép về nhân lực, thiết bị, trong khi mùa mưa kéo dài, vật liệu và lao động khan hiếm, giá cả biến động, mặt bằng và vận chuyển ra đảo còn khó khăn. Tỉnh An Giang cùng chính quyền đặc khu tập trung tháo gỡ vướng mắc để giữ tiến độ.

Tại sân bay Phú Quốc, các hạng mục trọng yếu đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 18 tháng, riêng kết cấu thô nhà ga T2 được triển khai trong 6-7 tháng.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh thi công, mái thép chính hoàn thành và nhiều hạng mục chuyển sang giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện

Ông Hoàng Thanh Bình, Giám đốc dự án Coteccons, nhà thầu thi công tại sân bay, cho biết công trường thi công từ 7h sáng đến xuyên đêm. Cao điểm xây dựng phần thô, nhà thầu huy động 2.300-2.600 công nhân, khoảng 200 thiết bị; sản lượng bê tông có ngày đạt 3.000 m³.

Để duy trì nhịp độ, nhà thầu phải bảo đảm vật tư, tiền lương và thanh toán thầu phụ. Với phương thức thiết kế, thi công song song, một công đoạn đình trệ có thể kéo chậm nhiều hạng mục.

Hợp đồng 11.000 tỷ đồng và bài toán của nhà thầu

Ông Nhan Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân, nhìn nhận APEC 2027 là thử thách đặc biệt trong 15 năm điều hành doanh nghiệp.

Tân Minh Nhân tham gia 10 dự án, tổng giá trị hợp đồng hơn 11.000 tỷ đồng, từ kết cấu thô đến hoàn thiện, nội thất, cơ điện tại Nhà ga VIP sân bay, kho bãi vật liệu tuyến tàu điện nhẹ LRT và các khách sạn Bãi Đất Đỏ. Theo doanh nghiệp, công việc đòi hỏi khoảng 400 kỹ sư, hơn 5.000 công nhân; một công trình khách sạn từng đạt tốc độ 3,5 ngày một sàn giữa mùa mưa.

Công nhân đội mưa thi công hạng mục ray tuyến tàu điện nhẹ LRT, trong bối cảnh các công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đồng loạt chạy đua với thời tiết và tiến độ

Quy mô lớn đồng nghĩa chi phí ứng trước tăng mạnh khi nhiều công trường hoạt động song song. “Dòng tiền được ví như mạch máu của doanh nghiệp. Chỉ khi dòng tiền được duy trì liên tục, chúng tôi mới có thể bảo đảm nguồn lực cần thiết để triển khai thi công xuyên suốt, không làm gián đoạn tiến độ dự án”, ông Chiến nói.

Theo ông, nhà thầu phải ứng tiền mua vật tư, huy động thiết bị, trả lương; còn chu kỳ hình thành sản lượng, nghiệm thu và thanh toán khoảng 30 ngày. Đặc biệt trong mùa mưa, một đợt đổ bê tông phần ngầm bị hoãn có thể khiến hố móng ngập nước, mất thêm nhiều ngày xử lý.

Tân Minh Nhân phối hợp với Sun Group và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), đơn vị cấp hạn mức tín dụng hàng nghìn tỷ đồng thông qua vốn vay và các giải pháp bảo lãnh, bao thanh toán. Ông Chiến đánh giá việc Sun Group hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thanh toán giúp nhà thầu tập trung thi công. “Chủ đầu tư, nhà thầu và ngân hàng luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn về dòng tiền”, ông nói. Với ông Chiến, góp sức xây dựng những công trình đón APEC còn là niềm tự hào của đội ngũ kỹ sư, công nhân sau nhiều năm làm nghề.

Dòng vốn kịp thời tiếp sức công trường

Theo ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB, ngân hàng đang đồng hành cùng Sun Group và gần 80 tổng thầu, nhà thầu triển khai 5 cụm dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm mở rộng sân bay, Trung tâm Hội nghị APEC, Bãi Đất Đỏ, Núi Ông Quán và tuyến tàu điện nhẹ (LRT).

Ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB

Để đáp ứng nhu cầu vốn lớn và tiến độ thi công gấp rút, NCB thiết kế giải pháp tài chính riêng cho từng nhà thầu. Trong đó, Tân Minh Nhân sử dụng hạn mức tín dụng, bảo lãnh và bao thanh toán để triển khai đồng thời nhiều hợp đồng; Coteccons được hỗ trợ bảo lãnh, bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán cho thầu phụ, duy trì nhân lực thi công nhà ga T2. Với ATAD, đơn vị đảm nhận kết cấu thép mái và hệ mặt dựng T2, ngân hàng cung cấp thư tín dụng (L/C) và vốn lưu động để đặt mua vật tư, sản xuất, vận chuyển cấu kiện ra đảo và lắp dựng theo tiến độ.

Cũng theo ông Hưng, quy mô và tốc độ là thách thức lớn nhất. NCB cử nhân sự chuyên trách theo sát tiến độ, xử lý hồ sơ, đẩy nhanh giải ngân trên cơ sở tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro. Sun Group hỗ trợ nghiệm thu, xác nhận khối lượng, tạo cơ sở để ngân hàng xem xét tài trợ.

Trong cuộc đua với thời tiết và thời hạn APEC 2027, sự phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu và ngân hàng góp phần duy trì nguồn lực, giữ nhịp thi công tại Phú Quốc.