Phú Quốc United Center: Từ “tâm điểm không ngủ” đến “vũ trụ lễ hội” bùng nổ

Sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, Phú Quốc đang bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu khi liên tiếp được vinh danh trong top những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Trong đó, Phú Quốc United Center nổi lên như “tâm điểm không ngủ” - nơi hội tụ chuỗi trải nghiệm đa sắc, vận hành bùng nổ 24/7. Sau 5 năm phát triển, siêu quần thể này trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế nhờ “vũ trụ trải nghiệm” độc bản, khác biệt, giàu cảm xúc.

5 năm kiến tạo một “tọa độ trải nghiệm” tại Bắc đảo

Nửa thập kỷ qua, Phú Quốc United Center đã “thắp sáng” Bắc đảo, đưa khu vực này trở thành tâm điểm du lịch – giải trí – lễ hội sôi động bậc nhất khu vực. Không còn là một quần thể nghỉ dưỡng đơn thuần, nơi đây tiên phong định hình mô hình “one-stop destination” tại Việt Nam – nơi mọi trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, vui chơi đến khám phá được tích hợp trong cùng một hành trình.

Sau 5 năm vận hành, Phú Quốc United Center đã thu hút hơn 55 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 1,5 lần, trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế. Những dấu ấn kỷ lục liên tiếp được thiết lập: Cung điện Hải Vương với thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới; VinWonders Phú Quốc – công viên chủ đề quy mô hàng đầu Việt Nam; Vinpearl Safari – khu bảo tồn động vật bán hoang dã thuộc top đầu châu Á.

Cùng với đó, các công trình và trải nghiệm biểu ượng như Bamboo Legend, Teddy Bear Museum hay các show thực cảnh triệu đô “Tinh Hoa Việt Nam”, “Sắc màu Venice” đã góp phần tạo nên một không gian giải trí đa dạng và giàu bản sắc.

Từ nền tảng nội lực vững chắc, Phú Quốc United Center nâng tầm vị thế khi hợp tác cùng các thương hiệu khách sạn quốc tế như Marriott International và Meliá Hotels International, qua đó nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và mở rộng khả năng kết nối với mạng lưới du khách toàn cầu.

Hệ sinh thái toàn diện từ nghỉ dưỡng cao cấp tại Vinpearl, vui chơi tại VinWonders, khám phá thiên nhiên tại Safari, đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nightlife 24/7 tại Grand World đã tạo nên lợi thế độc bản, biến nơi đây thành điểm đến mà du khách có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình không cần di chuyển ra bên ngoài.

Không ngừng đột phá chính mình để dẫn dắt xu hướng

Nhưng sức hút của Phú Quốc United Center không chỉ đến từ những giá trị đã được kiến tạo, mà còn bằng chiến lược nâng cấp liên tục, giữ cho điểm đến luôn mới mẻ và đóng vai trò dẫn dắt xu hướng.

Tại Grand World Phú Quốc, không gian được tái thiết kế như một hành trình khám phá 5 “thế giới”: từ Vietnam Harmony đậm sắc văn hóa Việt, đến Venice lãng mạn bên dòng kênh, nơi ánh hoàng hôn và âm nhạc tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Khi đêm xuống, Little Asia rực rỡ ánh đèn, trước khi không khí được đẩy lên cao trào tại Beer & Cuisine Universe hay Tropical Beats – nơi âm nhạc và lễ hội hòa quyện.

Giữa không gian đó, chuỗi minishow mới tiếp tục bổ sung chiều sâu trải nghiệm. “Melody of the River” mở ra một Venice thơ mộng lúc hoàng hôn với sân khấu nổi hình đàn violin, nơi âm nhạc, nước và ánh sáng hòa quyện. Trong khi “Teddy Dance” mang đến không khí lễ hội rộn ràng với những màn tương tác sôi động.

Sau 5 năm, Phú Quốc United Center không chỉ mở rộng về quy mô, mà đã bước sang một phiên bản phong phú hơn, sống động hơn và đậm tinh thần lễ hội quốc tế để mỗi lần du khách quay lại đều là một hành trình mới mẻ và đầy ấn tượng.

“Vũ trụ trải nghiệm” được kích hoạt mạnh mẽ với Wonder Summer

Nếu 5 năm là hành trình tích lũy, thì Wonder Summer 2026 là thời điểm “bừng nở” rực rỡ nhất tại Phú Quốc United Center. Mùa hè nơi đây không còn là một chuyến đi, mà là một dòng trải nghiệm liền mạch, nơi mọi hoạt động nối tiếp nhau theo một nhịp tự nhiên, từ biển xanh buổi sớm đến ánh đèn rực rỡ về đêm.

Hành trình bắt đầu từ không gian nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc, nơi bãi Dài mở ra với nhịp biển êm đềm và không khí trong lành. Từ đây, du khách hòa mình vào các hoạt động thể thao dưới nước như kayak, mô-tô nước, chèo ván đứng, trước khi khép lại buổi chiều bằng khoảnh khắc hoàng hôn trên du thuyền “The Haven Sunset Tour”. Khi ánh nắng dần dịu lại, hành trình cũng chuyển sang một nhịp khác sôi động hơn, rộn ràng hơn. Tiệc BBQ tại villa, pool party hay không khí tại Velvet Bar tiếp nối nhau, giữ trọn năng lượng mùa hè.

Tại VinWonders Phú Quốc, sự phấn khích của du khách được đẩy lên cao trào với các phân khu chủ đề độc đáo, từ châu Âu cổ tích, thế giới thần tiên đến những thử thách cảm giác mạnh quy mô lớn. Chuỗi trò chơi tại Thế giới phiêu lưu, công viên nước và các hoạt động tương tác được thiết kế nối tiếp, tạo nên một hành trình khám phá giàu trải nghiệm và bùng nổ năng lượng suốt cả ngày.

Nhưng hành trình chưa dừng lại ở đó, khi đêm xuống, Night Safari là cánh cửa mở ra thế giới hoang dã về đêm bí ẩn, sống động và đầy tò mò. Trong khi đó, Grand World Phú Quốc trở thành tâm điểm của không khí lễ hội với chuỗi show triệu đô bùng nổ thị giác như “ONCE Show”, “Tinh Hoa Việt Nam”, “Sắc màu Venice”, cùng hệ thống ẩm thực và Summer Fest kéo dài đến khuya.

Mỗi trải nghiệm mang một sắc thái riêng, nhưng đều góp phần kéo dài cảm xúc, khiến buổi tối không còn là điểm kết thúc mà trở thành một phần đáng mong đợi trong cả chuyến đi của du khách.

Wonder Summer vì thế không chỉ là một sự kiện, mà còn là cách Phú Quốc United Center vận hành trọn vẹn những gì đã tích lũy trong suốt 5 năm qua, từ hệ sinh thái, sản phẩm đến năng lực vận hành. Đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để du khách trải nghiệm một phiên bản sống động và hoàn chỉnh nhất của điểm đến này

“Đại tiệc” trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 Chào mừng dịp lễ 30/4 – 1/5, toàn bộ hệ sinh thái Phú Quốc United Center đem đến chuỗi hoạt động mới mẻ, độc đáo diễn ra xuyên suốt ngày đêm. Tâm điểm là màn pháo hoa tầm cao 250m rực rỡ thắp sáng bầu trời Bắc đảo. Song song đó, VinWonders Phú Quốc mang đến hành trình đa tầng, kết hợp giữa giải trí và cảm xúc với show “Sắc màu Đại Dương”, “Bản Hùng Ca Thống Nhất”. Một điểm nhấn không thể bỏ lỡ là đại tiệc “Hào khí non sông – Rạng rỡ trời Nam” với các hoạt động tương tác như workshop sáng tạo, flashmob và trình diễn 3D mapping tái hiện hình ảnh Quốc kỳ… Tất cả mang đến một kỳ nghỉ lễ vừa sôi động, vừa giàu cảm xúc và đậm tinh thần Việt Nam.