Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027

Trải nghiệm chưa từng có tại Đông Nam Á

Sau lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Dragone– đơn vị đứng sau nhiều show diễn mang tính biểu tượng trên thế giới vào ngày 10/4 vừa qua, những thông tin đầu tiên về dự án dinner show tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 tại Phú Quốc đã bắt đầu được hé lộ.

Theo ông James Tanabe, Giám đốc Vận hành của Dragone, đây không chỉ là một dự án mới, mà là một bước ngoặt mang tính chiến lược trong hành trình sáng tạo toàn cầu của tập đoàn. “Chúng tôi đã mang các chương trình của mình đến nhiều thành phố lớn trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội phát triển một show diễn cố định tại Đông Nam Á. Và khi làm việc với Sun Group, chúng tôi nhận ra đây là một cơ hội thực sự đặc biệt,” ông chia sẻ.

Sự “đặc biệt” đó không chỉ đến từ tiềm năng thị trường, mà nằm ở cách một điểm đến được kiến tạo. Theo ông Tanabe, Sun Group không chỉ xây dựng hạ tầng, mà phát triển những hệ sinh thái du lịch – giải trí có chiều sâu, nơi nghệ thuật và văn hóa đóng vai trò trung tâm trong việc tạo nên sức hút bền vững.

Show diễn biểu tượng của Sun Group và Dragone sẽ được diễn ra tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC 2027

Được thành lập năm 2000 bởi đạo diễn huyền thoại Franco Dragone, Dragone là cái tên đứng sau hàng loạt show diễn mang tính biểu tượng toàn cầu, thu hút hơn 120 triệu khán giả, như The House of Dancing Water (Macau), La Perle (Dubai) hay Le Rêve (Las Vegas). Những “bom tấn sân khấu” này không chỉ thành công về doanh thu, mà còn góp phần định hình hình ảnh của các điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tại Phú Quốc, cách tiếp cận cũng sẽ khác. Thay vì tạo ra một show diễn độc lập, Dragone định vị dự án lần này như một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm tổng thể của du khách. Ông Adrian Charpentier, Nhà sản xuất điều hành của Dragone, cho biết: “Trải nghiệm này sẽ là “sự tiếp nối tự nhiên của hành trình tại Phú Quốc, nơi cảm xúc được dẫn dắt liền mạch từ điểm đến đến sân khấu”.

Nơi công nghệ, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam hòa quyện

Theo đội ngũ sáng tạo, show diễn tại APEC 2027 sẽ được xây dựng trên cấu trúc đa lớp, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu tiên tiến và cách kể chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam.

Bà Brianna Bowie, Phó đạo diễn, cho biết mục tiêu lớn nhất của ê-kíp là tạo ra một trải nghiệm mà khán giả “muốn kể lại”: “Chúng tôi luôn hy vọng rằng khi rời khỏi khán phòng, khán giả sẽ coi đây là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong hành trình của họ.”

Ở góc độ thiết kế, ông Patrick Larsen – Giám đốc Thiết kế Sản xuất nhấn mạnh yếu tố cảm xúc như một trọng tâm cốt lõi. “Chúng tôi không chỉ tạo ra một show diễn hoành tráng, mà muốn xây dựng sự kết nối cá nhân với từng khán giả, ngay cả trong một không gian quy mô lớn,” ông nói.

Trong khi đó, yếu tố kỹ thuật – vốn là “chữ ký” của Dragone – được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy giới hạn của trải nghiệm sân khấu. Ông Karl Jenkins, Giám đốc Sản xuất Kỹ thuật, cho biết mục tiêu không dừng lại ở quy mô: “Chúng tôi muốn tạo ra một trải nghiệm vượt qua kỳ vọng, nơi khán giả cảm thấy họ vừa chứng kiến điều gì đó hoàn toàn mới – không chỉ với Việt Nam mà còn ở tầm quốc tế.”

Một trong những điểm then chốt của dự án là cách văn hóa Việt Nam được đưa vào chương trình. Thay vì tái hiện theo hướng truyền thống, các yếu tố bản địa sẽ được chuyển hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa đủ sức chạm tới khán giả toàn cầu.

Phú Quốc, theo đánh giá của chính đội ngũ Dragone, là một trong số ít điểm đến hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm giải trí đẳng cấp quốc tế. “Đây là nơi bạn phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin được,” ông James Tanabe nhận định về quy mô và sự ấn tượng của toàn bộ hệ sinh thái tại Phú Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự đa dạng của du khách, hệ sinh thái trải nghiệm phong phú và nền tảng hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ.

Không dừng lại ở một sản phẩm giải trí, show diễn biểu tượng tại APEC 2027 được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Việt Nam – nơi nghệ thuật không còn là yếu tố bổ trợ, mà trở thành động lực cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển của Sun Group và năng lực sáng tạo toàn cầu của Dragone được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mới cho ngành công nghiệp giải trí – nghệ thuật, đồng thời đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế một trung tâm văn hóa – giải trí mang tầm quốc tế.