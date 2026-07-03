Nhằm ghi nhận và tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối.

Sau gần một năm đưa Ứng dụng Phú Mỹ vào vận hành, chương trình là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số của Phú Mỹ, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ người sử dụng cuối. Thông qua cơ chế tích điểm, đổi quà và phân hạng hội viên, Phú Mỹ không chỉ gia tăng quyền lợi cho khách hàng mà còn tăng cường kết nối với bà con nông dân, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng.

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết Phú Mỹ Tích Lộc

Được tích hợp với hệ thống RFID/QR code giai đoạn 2 trên các sản phẩm Phân bón Phú Mỹ, chương trình cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, tích lũy điểm bằng cách quét mã RFID/QR code trên bao sản phẩm, đăng nhập hằng ngày, cập nhật thông tin cá nhân hoặc tham gia các sự kiện của Phú Mỹ. Toàn bộ quá trình tích điểm, theo dõi quyền lợi và đổi quà được thực hiện trực tuyến trên Ứng dụng Phú Mỹ, thuận tiện và minh bạch.

Điểm nổi bật của chương trình là cơ chế quản lý song song Điểm hạng và Điểm đổi quà. Điểm hạng được dùng để xác định 4 cấp hội viên Đồng, Bạc, Vàng và Kim Cương theo chu kỳ 12 tháng, trong khi Điểm đổi quà được tích lũy không thời hạn và không bị ảnh hưởng khi khách hàng đổi quà. Cơ chế này vừa khuyến khích khách hàng gắn bó lâu dài, vừa giúp chủ động sử dụng điểm tích lũy theo nhu cầu.

Hướng dẫn tham gia chương trình Phú Mỹ Tích Lộc

Với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng hơn 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể đổi điểm lấy thẻ nạp điện thoại, phiếu quà tặng điện tử và nhiều quà tặng khác. Các hội viên có mức tích lũy càng cao càng nhận được nhiều quyền lợi hơn như quà sinh nhật, phiếu quà tặng theo các mốc điểm và điện thoại Samsung Galaxy A37 theo thể lệ chương trình.

Bên cạnh chương trình khách hàng thường xuyên, Ứng dụng Phú Mỹ tiếp tục được phát triển thành nền tảng kết nối số giữa Phú Mỹ và bà con nông dân, cung cấp nhiều tiện ích như tra cứu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng phân bón, tìm kiếm đại lý, cập nhật tin tức, chương trình ưu đãi và kiến thức kỹ thuật canh tác. Đồng thời, việc ứng dụng RFID/QR code góp phần nâng cao khả năng truy xuất, xác thực sản phẩm và hỗ trợ phục vụ công tác chăm sóc khách hàng cũng như phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trong tương lai.

Phần thưởng đặc biệt khi tham gia chương trình

Đại diện Phú Mỹ chia sẻ: "Phú Mỹ Tích Lộc không chỉ là một chương trình khách hàng thường xuyên mà còn là bước tiến tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của Phú Mỹ. Thông qua nền tảng số, chúng tôi mong muốn mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho bà con nông dân, tăng cường kết nối với người sử dụng cuối và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài trên cơ sở chất lượng sản phẩm, sự đồng hành và niềm tin."

Chương trình "Phú Mỹ Tích Lộc" được triển khai trên toàn quốc từ ngày 3/7. Người sử dụng phân bón Phú Mỹ có thể tải Ứng dụng Phú Mỹ trên App Store hoặc Google Play để đăng ký tài khoản, tích điểm và trải nghiệm nhiều tiện ích như đổi quà, tra cứu sản phẩm, tìm đại lý, cập nhật kiến thức canh tác và nhận các ưu đãi dành riêng cho hội viên.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình, quyền lợi hội viên và hướng dẫn tham gia được cập nhật trên Ứng dụng Phú Mỹ, website www.dpm.vn, Zalo OA "Phân bón Phú Mỹ", hoặc qua Hotline 0969.656.667 và email lienhe@pvfcco.com.vn.