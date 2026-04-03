PVFCCo - Phú Mỹ: Niềm tin trọn vẹn với danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

Lễ công bố được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, đã vinh danh 581 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua quá trình bình chọn, khảo sát, xác minh và sàng lọc khắt khe. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: “Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt. Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại”.

Sớm thấu hiểu triết lý này, từ ngày mới ra đời tới nay, PVFCCo - Phú Mỹ luôn đặt chất lượng và công tác xây dựng thương hiệu – tức niềm tin nơi người tiêu dùng - lên hàng đầu. Trong thời gian qua, Tổng công ty liên tục nâng cao, chăm chút chất lượng sản phẩm và quản lý toàn trình sản phẩm từ Nhà máy tới hộ tiêu thụ; liên tục đầu tư phát triển sản phẩm mới; quyết liệt triển khai công tác bảo vệ nhãn hiệu, đổi mới và chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Mọi nỗ lực đều hướng tới việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông và đối tác, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Vượt lên ý nghĩa của một danh hiệu thường niên, việc nằm trong nhóm ngành Phân bón & thuốc BVTV do người tiêu dùng bình chọn năm nay minh chứng cho thành công của chiến lược quản trị chuẩn mực, năng lực đổi mới sáng tạo và diện mạo thương hiệu tỏa sáng của PVFCCo- Phú Mỹ.

Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ tiếp tục giữ trọn niềm tin của người dùng, PVFCCo

- Phú Mỹ đã ghi nhận sự bứt phá chiến lược khi 2 dòng sản phẩm mới đều được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn và được công nhận là Hàng Việt Nam Chất lượng cao: Hữu cơ Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ.

- DAP Phú Mỹ: sản xuất bằng công nghệ hóa học tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ, đặc biệt vượt trội vì hàm lượng đạm, lân cao; Cadimi (Cd) rất thấp, màu tự nhiên thân thiện môi trường.

- Hữu cơ Phú Mỹ: Giải pháp "Hồi sinh đất, bật sức cây" được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, hàm lượng OM cao, giúp cải thiện cấu trúc đất, nuôi cây tốt. Hữu cơ Phú Mỹ chính là mảnh ghép hoàn thiện của “Bộ ba vàng vô cơ – hữu cơ – sinh học Phú Mỹ”, vừa giúp chủ động nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp trong nước, đặc biệt trong những giai đoạn thế giới nhiều biến động, vừa hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Sự hiện diện của 4 dòng sản phẩm Phú Mỹ trong danh mục đã khẳng định niềm tin trọn vẹn của người tiêu dùng cho bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, và qua đó, khẳng định vị thế doanh nghiệp có tư duy đột phá, tầm nhìn toàn cầu, kiến tạo sự thịnh vượng bền vững.