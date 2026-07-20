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Quên gánh nặng tiền xăng, tài xế rủ nhau “lên đời” VinFast Evo

Thứ Hai, 15:10, 20/07/2026
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VOV.VN - Sự xuất hiện của dòng xe đổi pin như VinFast Evo không chỉ mang đến sự tiện lợi nhờ thời gian đổi pin siêu tốc mà còn giúp nhiều tài xế dịch vụ gạt bỏ nỗi lo chi phí vận hành để vô tư “cày tiền không phải nghĩ”.

Đổi pin siêu tốc, nhẹ ví chi phí

Sau hơn 10 năm sử dụng chiếc xe số cũ, anh Đức Hoàng, một tài xế công nghệ lâu năm, đã chuyển sang VinFast Evo. Sau hai tháng vận doanh, anh Hoàng cho biết lựa chọn này đã tạo ra bước ngoặt lớn trong công việc.

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“Từ ngày mua Evo và chạy cho Green SM Bike Platform, tôi gần như không mất chi phí năng lượng nên số tiền tích lũy mỗi tháng tăng lên đáng kể”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, với chính sách miễn phí đổi pin đến hết 30/6/2028, trong một tháng, anh có thể tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng tiền nhiên liệu so với thời kỳ chạy xe xăng.

“Kể cả sau này hết chính sách miễn phí, mức 9.000 đồng cho một lượt đổi pin và 175.000 đồng/tháng tiền thuê pin vẫn nhẹ hơn nhiều so với mức tiền xăng khoảng 100.000 đồng/ngày khi còn sử dụng chiếc xe số cũ”, anh Hoàng chia sẻ thêm.

Nhờ tiết kiệm chi phí và nguồn cuốc xe ổn định khi chuyển sang vận doanh bằng xe máy điện, nhiều người đã đạt được mức thu nhập tốt hơn so với thời kỳ chạy xe xăng.

“Mở điện thoại ra là không thiếu cuốc. Tôi chạy khoảng 160 km/ngày, nếu lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí nuôi xe trung bình, một tháng có thể để ra được tới 15 triệu đồng”, một tài xế công nghệ tại TP.HCM cho biết.

Nhiều trang bị hữu dụng, giá chỉ từ 15,5 triệu đồng

Không chỉ tiết kiệm, VinFast Evo còn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tục trong đô thị. Xe sử dụng động cơ Inhub có công suất tối đa 2.450 W. Theo reviewer Huy Techie, xe có khả năng phản hồi tay ga tốt, giúp cho các tài xế chạy xe linh hoạt qua các đoạn đường đông đúc trong thành phố. Bên cạnh đó, VinFast Evo còn có các trang bị hữu dụng cho các bác tài khi phải chạy xe vất vả cả ngày, gồm hai hốc để đồ và cổng sạc điện thoại bố trí phía trước.

Không gian chứa đồ cũng được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Theo reviewer Đình Nam, khi lắp đủ hai pin, cốp xe vẫn có thể chứa mũ bảo hiểm và áo mưa.

Bên cạnh các trang bị trên xe, hệ thống tủ đổi pin V-Green cũng hỗ trợ trực tiếp cho công việc của tài xế. Mạng lưới này đang được mở rộng trên toàn quốc giúp tài xế chủ động tiếp năng lượng trong quá trình vận doanh.

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“Ngoài sức tưởng tượng, tủ đổi pin có ở rất nhiều điểm. Một vị trí tôi đang đổi có đến hơn 30 viên pin được sạc đầy nên chạy xe hằng ngày rất chủ động”, đại diện kênh Cậu Út chia sẻ.

Bên cạnh chi phí nuôi xe nhẹ gánh, VinFast Evo còn có mức đầu tư ban đầu dễ thở với tài xế dịch vụ. Xe hiện có giá từ 18,8 triệu đồng, đi kèm hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và hỗ trợ phí thuê pin lên tới 5% giá trị xe. Ngoài ra, chính sách trả góp 0 đồng vốn đối ứng giúp các bác tài sớm nhận xe và đưa phương tiện vào vận doanh.

Đặc biệt, từ nay đến hết 31/8/2026, VinFast đang triển khai chương trình tri ân khách hàng khi mua xe máy điện VinFast mới. Mức hỗ trợ là 1-2 triệu đồng, tùy dòng xe khách hàng đang sở hữu. Tính tổng ưu đãi, người dùng hoàn toàn có thể rinh ngay VinFast Evo về nhà với mức giá từ 15,5 triệu đồng.

Đổi pin nhanh, chi phí vận hành thấp, VinFast Evo được đánh giá là “nàng thơ” của giới tài xế dịch vụ khi vừa đáp ứng tần suất chạy xe liên tục vừa mang lại thu nhập tốt khi vận doanh.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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