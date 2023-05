Saigon Co.op: Doanh nghiệp nghìn tỷ đa ngành nghề sau 34 năm

Đầu thập niên 1990, khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu cũ gặp khó, giải thể hàng loạt. Trước bối cảnh đó, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) thành lập vào ngày 12/5/1989 với tiền thân là Ban quản lý Hợp tác xã Mua bán TP.HCM chính thức được chuyển đổi với hai chức năng là tổ chức vận động phong trào hợp tác xã và trực tiếp kinh doanh.

Saigon Co.op – một HTX đặc biệt

Với sự giúp đỡ của phong trào hợp tác xã từ Nhật Bản, Singapore và Thụy Điển, siêu thị Co.opmart ra đời đầu tiên tại đường Cống Quỳnh, TP.HCM năm 1996. Để cạnh tranh với những siêu thị chủ yếu bán hàng ngoại nhập lúc bấy giờ, Co.opmart xác định chiến lược trở thành nhà phân phối hàng Việt Nam, đúng theo bản chất của hợp tác xã là tự phục vụ và phục vụ số đông.

Đến nay, Saigon Co.op không chỉ là nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam mà còn trở thành một "tập đoàn" đa ngành nghề, sở hữu nhiều tài sản có giá trị rất lớn.

Trong lĩnh vực bán lẻ, ngoài chuỗi siêu thị Co.opmart, Saigon Co.op đang phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách/ngày và mở rộng ra hơn 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tính đến hiện tại, hệ thống Saigon Co.op có hàng trăm siêu thị Co.opmart, cùng với các tên tuổi khác trong hệ sinh thái bán lẻ như Co.op Xtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers 24h, Sense City, SC Vivo City… phủ kín tất cả các phân khúc bán lẻ.

Thực tế, bức tranh bán lẻ hiện đại ngày nay gần như "lột xác" và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những xu hướng tiêu dùng hiện đại lên ngôi, thị trường trở thành sân chơi khốc liệt của loạt thương hiệu nội ngoại WinMart, Bách Hoá Xanh, AEON, ThisoMall, Emart… Saigon Co.op vẫn giữ được kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh nhiều chuỗi khác chìm trong thua lỗ. Theo báo cáo năm 2022, Saigon Co.op chính thức lấy lại vị trí top đầu thị trường bán lẻ với doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng. Như vậy, từ doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng tại thời điểm thành lập, đến nay con số này của Saigon Co.op đã tăng hơn 30.000 lần sau hơn 34 năm hoạt động.

Tại Hội nghị Nhà cung cấp tổ chức vào tháng 3 vừa qua, Saigon Co.op đã công bố kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 4%. Nhận định về tính khả thi của mục tiêu trên, ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc Saigon Co.op - cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam năm nay dự báo vẫn duy trì tăng trưởng tốt nhưng cùng với đó sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đáng lo ngại là áp lực lạm phát, lãi suất, tỷ giá tăng cao, chi phí đầu vào tăng tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất; mức độ cạnh tranh trong thị trường bán lẻ dự đoán ngày càng gay gắt hơn với sự tham gia và mở rộng hoạt động của các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế.

Hiện Saigon Co.op đang có 26 hợp tác xã thành viên với địa bàn hoạt động trải rộng. Khác với mô hình công ty cổ phần, Saigon Co.op không theo kiểu cổ đông ai góp nhiều sẽ thôn tính người góp ít. Hoạt động của hợp tác xã không có tình trạng cá lớn nuốt cá bé.

"Hợp tác xã là một tổ chức có sự tham gia của số đông những người thích ứng cơ chế thị trường, có được xã viên là có lượng khách hàng trung thành. Xã viên không đầu tư để kiếm lời mà là mang tính tương trợ. Lợi nhuận chia theo doanh số mua hàng" - ông Đức chia sẻ.

Sang năm 2023, Saigon Co.op dự kiến phát triển 50 – 60 điểm bán mới song song tăng 50% doanh số thông qua kênh thương mại điện tử.

Chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật Saigon Co.op

Nhân dịp chào mừng sinh nhật tuổi 34 của Saigon Co.op, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife và website mua sắm trực tuyến www.cooponline.vn tưng bừng tung ra các chương trình khuyến mãi nổi bật áp dụng từ nay đến 24/5, cụ thể:

Sale lớn mừng tuổi 34 – Duy nhất ngày 12/5 (12/5) giảm giá mạnh cho các sản phẩm thực phẩm tươi sống gồm thịt, cá, rau, củ, quả và trái cây với mức giảm giá lên đến 25%. Tương ứng với hoá đơn trị giá 300.000 đ, 600.000, 900.000 đ… mua lần lượt 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm... với giá ưu đãi.

Flash sale đổ bộ - Rầm rộ ngày cuối tuần (12/05 – 14/05 và 19/05 – 21/05) giảm giá lên đến 34% cho các sản phẩm xoài keo, bánh Karo các loại, bánh croissant socola & vani, xúc xích, chả giò CJ Cầu Tre, mì spaghetti, dầu giấm trộn salad, nước rửa chén Siêu Sạch, nước rửa tay Lifebuoy, nước giặt Maxkleen, kem đánh răng Colgate…

Mua nhiều ưu đãi lớn với giá siêu hời chỉ từ 24.900 đ đến 150.000 đ áp dụng với sản phẩm thứ 2,4,6…cùng loại gồm sản phẩm giặt rửa, chăm sóc cơ thể, thực phẩm công nghệ, may mặc.

Siêu ưu đãi (12/5-14/5 và 19/5-21/5) với giá giảm sâu lên đến 44% cho một số sản phẩm đồ dùng, may mặc, hoá phẩm và thực phẩm công nghệ khi khách hàng mua sắm với hoá đơn từ 300.000 đ trở lên.

Giá sốc giảm tận gốc giảm giá lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 với giá “vốn” giảm tận gốc áp dụng cho sản phẩm công nghệ, đồ dùng, hoá phẩm và may mặc.

Minigame Vòng xoay may mắn “Trao quà tặng, gửi lời yêu thương” (11/5-14/05) khách hàng truy cập vào website https://cooponline.vn/ click vào banner chương trình hoặc popup để được quay và nhận E-voucher Got It mệnh giá lên đến 100.000 đồng (e-voucher Got It được dùng để thanh toán trực tiếp/online qua web/app tại hơn 300 thương hiệu nổi tiếng toàn quốc).

Quay số trúng vàng của đối tác PNJ (15/5-24/5) khách hàng vào website https://cooponline.vn/ sẽ được tham gia “Quay số may mắn” trúng 0.5 chỉ vàng PNJ/ ngày./.