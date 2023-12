Saigon Co.op khai trương Co.opmart thứ 5 tại An Giang

Ngày 23/12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức đưa vào hoạt động Co.opmart Chợ Mới tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh cùng các lãnh đạo, cán bộ các cơ quan ban ngành đoàn thể TP.HCM, tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

Co.opmart Chợ Mới là là Co.opmart thứ 5 trên địa bàn tỉnh An Giang và là siêu thị thứ 129 của hệ thống. Mở rộng hệ thống phân phối vào những ngày cuối năm là nỗ lực của Saigon Co.op nhằm đưa hàng bình ổn mùa Tết đến tận tay người tiêu dùng trên mọi miền đất nước. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Saigon Co.op (1989 – 2024) – Nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, đơn vị sở hữu Co.opmart - hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart chia sẻ: “Co.opmart là thương hiệu Việt lâu đời, thân thương đối với người dân cả nước, là nơi mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng, đặc biệt tại những thành phố lớn. Saigon Co.op tiếp tục đưa Co.opmart tiến xa bằng cách thâm nhập vào địa bàn tuyến huyện, góp phần đưa hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng bình ổn thị trường đến phục vụ bà con nơi đây đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế địa phương”.

Co.opmart Chợ Mới phát huy tối đa những đặc trưng của thương hiệu Co.opmart: không gian mua sắm hiện đại mà thân thiện, gần gũi theo tiêu chuẩn “bạn của mọi nhà”. Co.opmart Chợ Mới có tổng vốn đầu tư, trang thiết bị và hàng hóa hơn 100 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 3.000 m2, kinh doanh gần 30.000 mặt hàng nhu yếu gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang và đồ gia dụng cùng nhiều dịch vụ tiện ích.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm Tết

Cùng với hệ thống Co.opmart tại An Giang, Co.opmart Chợ Mới dành một phần diện tích để kinh doanh những sản phẩm OCOP địa phương như mắm Châu Đốc, cốm dẹp, mây gai, thốt nốt ... Co.opmart Chợ Mới cũng có mặt đồng thời trên nền tảng trực tuyến như Facebook, Zalo ... để khách hàng có thể liên hệ và mua hàng nhanh chóng thông qua các thiết bị di động.

Ngay ngày đầu khai trương, ước tính Co.opmart Chợ Mới đã đón hơn 10.000 lượt khách từ huyện Chợ Mới, các huyện và tỉnh lân cận đến tham quan và mua sắm. Đông đảo bà con bày tỏ niềm phấn khích khi một siêu thị lớn mở ngay trên địa bàn huyện, hàng hóa đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với những người đang sống và làm việc ở xa, Tết này cũng không phải tay xách nách mang quà cáp về quê, vì thông qua chương trình “Gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần”, khách hàng chỉ cần đặt hàng tại Co.opmart, Co.opXtra gần nhất sau đó sẽ được siêu thị giao hàng miễn phí tại 45 tỉnh thành có Co.opmart, Co.opXtra trú đóng.

Nhân dịp khai trương, Co.opmart Chợ Mới tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: trao tặng 50 triệu đồng đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; hơn 5.000 mặt hàng giảm giá đến 50% mừng khai trương; chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng: Xe Honda Vison, tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít, Samsung Smart Tivi 4K 50inch, giỏ quà tặng trị giá 500.000 đồng dành cho hóa đơn trên 300.000 đồng trở lên cùng hàng ngàn quà tặng giá trị gửi đến khách hàng trong những ngày đầu khai trương.

Co.opmart Chợ Mới đã trao tặng 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới

Ngày đầu tiên khai trương và đi vào hoạt động, Co.opmart Chợ Mới bắt kịp ngay nhịp kinh doanh sôi động của hệ thống trong cao điểm mua sắm cuối năm. Bà con địa phương sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian Tết 3 miền, được thưởng thức những mặt hàng Tết đặc trưng vùng miền: hàng xá, OCOP,.. trong chủ đề “Đến Co.op chở Tết về” với hơn 10.000 hàng Tết giảm sâu từ 50% - 100%.

Trong những ngày cận Tết, Co.opmart luân phiên giảm giá mạnh cho hàng nghìn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết; bánh mứt kẹo Tết; củ kiệu hành tỏi ngâm; lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng, mâm cỗ Tết ... Chương trình “Gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần” giao giỏ quà Tết miễn phí tại 45 tỉnh thành, các quận huyện trên toàn quốc có Co.opmart trú đóng.