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Saigon Co.op ra mắt hệ sinh thái đổi điểm, mở rộng đặc quyền cho khách hàng

Thứ Sáu, 17:49, 17/07/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hệ thống siêu thị Co.opmart (1996–2026), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức giới thiệu Hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ dành cho khách hàng thành viên.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở ra một trải nghiệm tiêu dùng mới khi điểm thưởng không chỉ phục vụ mua sắm mà còn có thể sử dụng cho các hoạt động vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng.

Từ chiếc thẻ thành viên quen thuộc đến hệ sinh thái phong cách sống

Suốt 30 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, chương trình khách hàng thành viên của Saigon Co.op đã trở thành một trong những chương trình chăm sóc khách hàng có quy mô lớn trên thị trường bán lẻ. Nếu trước đây, điểm tích lũy chủ yếu được quy đổi thành phiếu mua hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu thì nay, giá trị của từng điểm thưởng được mở rộng đáng kể.

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Saigon Co.op chính thức ra mắt hệ sinh thái đổi điểm kể từ ngày 10/7

Với hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ vừa ra mắt, khách hàng có thể quy đổi điểm tích lũy thành E-voucher để sử dụng tại nhiều loại hình dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op. Mỗi điểm thưởng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mua sắm mà còn mở ra những trải nghiệm phong phú hơn về ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng.

Đây cũng là định hướng phát triển mới của Saigon Co.op khi từng bước chuyển mình từ một hệ thống bán lẻ truyền thống sang hệ sinh thái phục vụ toàn diện nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng hiện đại.

Mở rộng trải nghiệm từ mua sắm đến vui chơi và nghỉ dưỡng

Điểm nổi bật của chương trình là việc kết nối quyền lợi khách hàng thành viên với các thương hiệu dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

Tại hệ thống Trung tâm thương mại Sense City, khách hàng có thể sử dụng E-voucher đổi từ điểm tích lũy để thanh toán khi mua sắm. Với mô hình "One-stop Shopping", Sense City quy tụ hàng trăm thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, nhà hàng và quán cà phê, mang đến không gian mua sắm – giải trí trọn vẹn cho cả gia đình.

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Khách hàng tham gia chương trình trải nghiệm

Trong khi đó, Khách sạn Charmant Suites tại trung tâm TP. Cần Thơ mang đến một lựa chọn hoàn toàn khác khi khách hàng có thể sử dụng E-voucher để thanh toán chi phí lưu trú. Đây là lần đầu tiên chương trình khách hàng thành viên của Saigon Co.op mở rộng giá trị điểm thưởng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng, góp phần gia tăng giá trị sử dụng của thẻ thành viên.

Trải nghiệm số hóa chỉ với vài thao tác

Toàn bộ quá trình đổi điểm và sử dụng E-voucher được thực hiện trên ứng dụng Co.op Online.

Khách hàng chỉ cần liên kết thẻ thành viên với ứng dụng, lựa chọn dịch vụ mong muốn và thực hiện quy đổi trực tuyến trong vài thao tác đơn giản. Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ yêu thích công nghệ đến khách hàng trung niên và lớn tuổi.

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Tính năng đổi điểm trên Co.op Online chính thức được triển khai kể từ ngày 10/7

Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ giúp khách hàng sử dụng điểm thưởng nhanh chóng, thuận tiện mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của Saigon Co.op, lấy dữ liệu khách hàng và trải nghiệm người dùng làm trung tâm cho các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tri ân khách hàng bằng những giá trị thiết thực

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op triển khai chương trình đổi điểm nhận E-voucher với nhiều mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Khách hàng có thể sử dụng các E-voucher này để thanh toán khi mua sắm tại hệ thống Sense City hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trú tại Charmant Suites. Chính sách này giúp tối ưu giá trị của điểm thưởng, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn sử dụng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op kỳ vọng hệ sinh thái đổi điểm sẽ trở thành nền tảng kết nối lâu dài giữa doanh nghiệp với khách hàng, góp phần gia tăng giá trị cho chương trình khách hàng thành viên trong nhiều năm tới.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: "Hành trình 30 năm của Co.opmart được xây dựng từ sự tin yêu và đồng hành của hàng triệu khách hàng Việt Nam. Việc mở rộng giá trị điểm thưởng từ mua sắm sang vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới của Saigon Co.op trong kỷ nguyên số. Chúng tôi mong muốn mỗi điểm thưởng đều mang lại nhiều giá trị hơn, giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện ích và trọn vẹn hơn cùng hệ sinh thái dịch vụ của Saigon Co.op".

Sau ba thập kỷ phát triển, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của nhà bán lẻ nội địa khi không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc ra mắt hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số mà còn mở ra hướng phát triển mới, nơi chương trình khách hàng thành viên không đơn thuần là tích điểm đổi quà, mà trở thành cầu nối đưa khách hàng đến với một hệ sinh thái tiêu dùng, giải trí và nghỉ dưỡng toàn diện, hiện đại và giàu giá trị.

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Saigon Co.op tung combo tươi sống tiện lợi đón Tết Đoan Ngọ

VOV.VN - Sức lan tỏa mạnh mẽ cùng sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người tiêu dùng đã đưa “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” của Saigon Co.op vào giai đoạn cao điểm. Diễn ra đến ngày 1/7 tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, chương trình tiếp tục mở rộng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Tết Đoan Ngọ và Ngày Gia đình Việt Nam.

CTV Phương Hà/VOV.VN
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