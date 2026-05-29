Saigon Co.op khởi động Lễ hội mùa hè, tung ưu đãi lớn cho nhóm hàng giải nhiệt

Bắt nhịp nhu cầu này, từ ngày 28/5 đến 10/6, Saigon Co.op triển khai chương trình “Lễ hội mùa hè – Sale nhiệt thả ga” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile, Cheers và Co.op Online với hàng ngàn ưu đãi lên đến 50%, quy tụ đa dạng các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm tươi sống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn đầy đủ tiện ích cho người tiêu dùng mùa nắng nóng.

Co.opmart tăng thêm trải nghiệm mua sắm với quà tặng thiết thực cho các gia đình có trẻ nhỏ

“Cơn lốc giải nhiệt” phủ kín mọi nhu cầu mùa hè

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là loạt ưu đãi quy mô lớn dành cho nhóm hàng giải nhiệt – ngành hàng đang tăng sức mua mạnh trong giai đoạn nắng nóng cao điểm. Hàng loạt sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát và bổ sung năng lượng mùa hè như nước suối, nước bù khoáng, nước giải khát, nước ngọt, rau câu, thạch, kem… được đồng loạt giảm giá sâu, giúp người tiêu dùng dễ dàng dự trữ cho cả gia đình trong những ngày oi bức.

Không chỉ tập trung vào thực phẩm, đồ uống, Saigon Co.op còn đẩy mạnh ưu đãi cho các sản phẩm chống nóng và chăm sóc cơ thể mùa hè như bình đá, quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa tắm, sữa dưỡng thể… cùng nhiều mặt hàng thời trang du lịch như đồ bơi, kính mát, trang phục ngày hè. Đặc biệt, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng đồng loạt giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng vừa “hạ nhiệt” mùa hè vừa tối ưu chi tiêu cho kỳ nghỉ hè.

Tăng lựa chọn thực phẩm thanh nhẹ cho gia đình

Bên cạnh nhóm hàng giải nhiệt, chương trình còn luân phiên giảm giá đến 30% cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá basa, cá diêu hồng, chân bắp giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng các loại trái cây trong nước và nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chế biến những bữa ăn thanh mát, nhẹ nhàng trong mùa hè.

Từ ngày 28/05 đến 03/06, “Lễ hội trái cây” đồng loạt giảm giá 20% cho nhiều loại trái cây đặc trưng mùa hè như sầu riêng, quả vải, mận hậu… vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, vừa góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt vào vụ.

Từ ngày 4/6 đến 10/6, chương trình “Thưởng thức thủy hải sản – An tâm chất lượng” sẽ giảm giá sâu cho nhiều loại hải sản được ưa chuộng như cá chim trắng, cá chẽm, cá thu, cá nục… mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình mùa nóng.

Các món chay đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thanh đạm dịp Lễ Phật Đản

Hòa cùng mùa lễ Phật Đản, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng lễ Phật Đản – Món chay thanh tịnh” với đa dạng sản phẩm chay như gia vị chay, tàu hủ chiên, bánh bao nhân chay, chả giò chay… Đặc biệt, trong hai ngày 30/5 và 31/5, toàn bộ hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức buffet chay phục vụ khách hàng, góp phần lan tỏa xu hướng sống lành mạnh, cân bằng và thanh đạm hơn trong mùa hè.

Khách hàng thành viên nhận thêm quà tặng và ưu đãi độc quyền

Khách hàng thành viên của Saigon Co.op tiếp tục được hưởng nhiều đặc quyền riêng như tích lũy điểm thưởng, nhận ưu đãi độc quyền và quà tặng theo hóa đơn mua sắm.

Dịp này, khách hàng thành viên của Saigon Co.op mua sắm từ 59.000 đồng trở lên trong hai ngày 31/05 và 01/06 sẽ được tặng 1 lốc sữa Milo A2 4x110ml. Món quà nhỏ được dành tặng các gia đình nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp thêm niềm vui và sự quan tâm thiết thực cho trẻ nhỏ trong mùa hè.

Saigon Co.op không chỉ giữ vai trò của một nhà bán lẻ gắn với nhịp sống đô thị hiện đại, mà còn góp phần “giữ nhịp” cho thị trường tiêu dùng theo mùa vụ. Từ việc đảm bảo nguồn hàng ổn định đến tối ưu khả năng tiếp cận và chi tiêu, Saigon Co.op giúp hoạt động mua sắm trở nên cân bằng hơn, thực tế hơn và phù hợp hơn với đời sống thường ngày của đa số gia đình Việt.

Saigon Co.op đưa đặc sản mùa hè đến người tiêu dùng cả nước 300 tấn vải Thanh Hà “lên đường” vào hệ thống Saigon Co.op Ngày 27/5, Saigon Co.op phối hợp cùng Sở Công thương Thành phố Hải Phòng tổ chức “Lễ khởi hành đưa vải Thanh Hà vào hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op” tại Co.opmart Hải Phòng. Từ đây, 300 tấn vải Thanh Hà - đặc sản Hải Phòng sẽ được Saigon Co.op phân phối tại hơn 800 điểm bán, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Song song đó, Saigon Co.op triển khai “Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng”, giới thiệu hàng trăm đặc sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương đến người tiêu dùng. Nhiều hoạt động quảng bá, dùng thử sản phẩm và kết nối cung cầu giữa hệ thống bán lẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương cũng được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội tiêu thụ và đưa đặc sản vùng miền tiếp cận sâu hơn thị trường hiện đại. Thông qua chuỗi hoạt động này, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng, góp phần quảng bá nông sản Việt, lan tỏa hàng Việt chất lượng trên toàn quốc.