Samsung Solve for Tomorrow đưa giáo dục STEM gắn với thực tiễn

Hợp tác công – tư để đưa STEM ra ngoài lớp học

Trong nhiều năm qua, giáo dục STEM (Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật – Toán học) đã được nhắc đến như một trong những hướng đi quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Tuy nhiên, tại nhiều trường học, STEM vẫn chủ yếu dừng ở những bài học lý thuyết hoặc các mô hình trải nghiệm ngắn hạn. Điều học sinh còn thiếu không chỉ là công nghệ hay thiết bị, mà là môi trường để biến kiến thức thành những giải pháp thực tế.

Đó cũng là lý do những chương trình như Samsung Solve for Tomorrow ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội sau 7 năm triển khai tại Việt Nam. Cuộc thi này khuyến khích học sinh quan sát cuộc sống xung quanh, phát hiện vấn đề của cộng đồng và ứng dụng STEM để tìm ý tưởng, giải pháp liên quan đến Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ, kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội và ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.Học sinh được tiếp cận STEM theo hướng thực hành và sáng tạo hơn.

Thí sinh cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 làm việc nhóm với các thiết bị STEM

Một trong những điểm đáng chú ý của Samsung Solve for Tomorrow 2026 vừa được khởi động tại Hà Nội là sự đồng hành giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Samsung Việt Nam. Sự kết hợp này cho thấy giáo dục STEM không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà đã trở thành mối quan tâm chung của cả Nhà nước và doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện Lễ khởi động cuộc thi năm 2026, ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi năm 2026 - năm thứ tám hành trình Samsung Solve for Tomorrow đã đạt được một bước tiến mới thông qua sự hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Việt Nam. NIC là cơ quan quan trọng, đóng vai trò kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Sự hợp tác lần này giữa Samsung và NIC được thiết lập dựa trên tầm nhìn chung nhằm mở rộng giáo dục STEM và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của giới trẻ.”

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cũng chia sẻ: “Samsung Solve for Tomorrow đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019. Năm 2026, với sự phối hợp giữa NIC và Samsung Việt Nam, chương trình tiếp tục được mở rộng, đồng thời nâng cao cả về quy mô triển khai và chất lượng hoạt động.”

Từ cuộc thi STEM đến hành trình phát triển năng lực toàn diện

Điểm đặc biệt của Samsung Solve for Tomorrow không nằm ở việc tìm kiếm những dự án quá phức tạp về công nghệ, mà ở khả năng giúp học sinh phát triển tư duy giải quyết vấn đề.

Trong suốt quá trình tham gia (khoảng 6 tháng), học sinh sẽ trải qua nhiều giai đoạn từ việc được đào tạo tư duy thiết kế, AI để hình thành và phát triển ý tưởng, nghiên cứu vấn đề, xây dựng mô hình đến thuyết trình và hoàn thiện sản phẩm. Điều này giúp STEM không còn là những môn học tách rời mà trở thành công cụ để các em hiểu hơn về xã hội và cộng đồng.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng đây là hướng tiếp cận rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi khả năng sáng tạo, tư duy liên ngành và kỹ năng thích ứng thực tế.

Mở ra tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam

Từ thành công của Samsung Solve for Tomorrow, có thể thấy STEM tại Việt Nam đang dần chuyển từ “học kiến thức” sang “học để tạo ra giá trị”. Khi học sinh được khuyến khích giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội, các em sẽ hiểu rằng công nghệ không chỉ phục vụ học tập mà còn có thể tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Nghi thức khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 với sự tham gia của các bên

Quan trọng hơn, trên hành trình dẫn dắt cho thế hệ trẻ đó có sự định hướng của mô hình hợp tác công – tư, đơn cử như sự kết hợp giữa NIC và Samsung - nơi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo còn doanh nghiệp trở thành đối tác đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, những chương trình như Samsung Solve for Tomorrow được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho học sinh Việt Nam theo đuổi STEM, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và hình thành một thế hệ trẻ có đủ năng lực để làm chủ công nghệ trong tương lai, đồng thời mang trong mình trách nhiệm đóng góp cho xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.