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SeABank - 32 năm kiến tạo nội lực, vững bước tiên phong

Thứ Hai, 19:02, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau 32 năm không ngừng xây dựng và phát triển, SeABank đã khẳng định vị thế vững vàng, lớn mạnh về quy mô, gia tăng giá trị cho khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, nền kinh tế.

Dấu son rực rỡ trên hành trình ấy là Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho SeABank và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu bền bỉ qua nhiều năm, mà còn tiếp thêm động lực để SeABank vững bước tiên phong trên chặng đường mới.

Lớn mạnh từ nội lực

Vị thế của SeABank ngày nay được tạo nên từ quá trình củng cố đồng bộ: từ năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, công nghệ, quản trị đến đội ngũ nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Trong suốt hành trình đó, sự tin tưởng của khách hàng luôn là kim chỉ nam, giúp Ngân hàng không ngừng đổi mới và thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường.

Từ một ngân hàng quy mô nhỏ, SeABank đã vươn lên khẳng định vị trí trong Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam 2026 (theo Vietnam Report). Đến nay, vốn điều lệ của Ngân hàng đạt 34.688 tỷ đồng (tăng gấp gần 4.000 lần so với thời điểm thành lập) và tổng tài sản đạt 427.108 tỷ đồng. Sự tăng trưởng bứt phá này là kết quả của quá trình tích lũy nguồn lực bài bản, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị.
 

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Bà Lê Thị Thúy - phó Chủ tịch HĐQT - Đại diện ngân hàng đón nhận Huân chuowng Lao động hạng Nhất

Đi cùng với sự mở rộng quy mô là chuẩn mực quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro. SeABank liên tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng tài sản và tăng cường tính minh bạch. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel III hay IFRS 9 là bước chuẩn bị chủ động cho sự tăng trưởng dài hạn, giúp Ngân hàng gia tăng sức chống chịu trước những biến động của thị trường tài chính.

Song song đó, SeABank liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ vậy, năng lực của SeABank không chỉ đo bằng quy mô vốn hay tài sản, mà còn thể hiện ở chiều sâu quản trị và sự hoàn thiện của nền tảng nội tại – tiền đề để Ngân hàng chuyển hóa sức mạnh thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tăng trưởng gắn với những giá trị bền vững

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SeABank tập trung mở rộng khả năng cung ứng vốn, đa dạng hóa các giải pháp tài chính cá nhân hóa và tăng cường kết nối nguồn lực. Hiện Ngân hàng đang phục vụ hơn 4,2 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho xã hội.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, SeABank đã chủ động hợp tác với các định chế tài chính quốc tế để huy động gần 1,1 tỷ USD vốn dài hạn. Nguồn lực này được ưu tiên tài trợ cho các doanh nghiệp SME, tài chính khí hậu và các dự án hướng tới phát triển bền vững, góp phần kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế Việt Nam.

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Seabank đã vươn lên khẳng định vị thế trong Top 10 ngân hàng

Tương ứng với sự phát triển về quy mô, đóng góp của SeABank cho ngân sách Nhà nước cũng ngày càng rõ nét. Giai đoạn 2020 – 2025, Ngân hàng đã đóng góp gần 5.300 tỷ đồng vào ngân sách; riêng năm 2025 đạt vượt mức 1.515 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, SeABank đã dành hơn 280 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng được dùng để xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho các gia đình khó khăn; đồng hành, trao học bổng cho học sinh nghèo; trồng mới hơn 1 triệu cây xanh cùng nhiều chương trình cứu trợ thiên tai, từ thiện trên khắp cả nước.

Dấu son chặng đường, điểm tựa tương lai

Những thành quả vun đắp qua hơn ba thập kỷ đã được đền đáp bằng những danh hiệu cao quý. Ngày 12/9/2026, SeABank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng nhờ những thành tích xuất sắc giai đoạn 2018 – 2022.

Cũng tại sự kiện, doanh nhân Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank cũng tự hào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của bà trong sự nghiệp phụng sự và phát triển đất nước. Đồng thời, SeABank và bà Nguyễn Thị Nga cũng nhận Bằng khen của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hành trình cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga gắn liền với tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh tiên phong, bà đã dẫn dắt Tập đoàn BRG và SeABank phát triển mạnh mẽ, tạo ra hàng ngàn việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách và tích cực giải quyết các vấn đề xã hội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga sẽ tiếp tục lãnh đạo SeABank và BRG cụ thể hóa các Nghị quyết số 41-NQ/TW, 57-NQ/TW và 68-NQ/TW; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo đội ngũ kế cận bản lĩnh, giàu đạo đức kinh doanh.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bà Nguyễn Thị Nga và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG

Những ghi nhận từ Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành là minh chứng trọn vẹn cho hành trình 32 năm bền bỉ xây dựng nội lực của SeABank. Bước sang chặng đường mới, SeABank tự tin chuyển hóa nền tảng vững chắc thành những giá trị lớn hơn: hướng tới tăng trưởng xanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiên định với các chuẩn mực quốc tế, tự hào cùng đất nước vươn mình ra thế giới.

 

CTV Huy Hùng/VOV.VN
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