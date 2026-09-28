SeaBank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

Tiếp đến là đại cảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong khúc hát về Tổ quốc, Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen Bộ Công an đã tái hiện một hành trình lớn bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, niềm tự hào và khát vọng. Trong hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) hiện lên không chỉ bằng tầm vóc của một định chế tài chính, mà bằng những giá trị đã kiến tạo cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

Giữa một buổi lễ rực sáng bởi Huân chương và những phần thưởng cao quý, khoảnh khắc khiến khán phòng lặng đi lại bắt đầu từ những bàn tay trẻ nhỏ. Trong giai điệu ấm áp của mashup “Kết tay đan yêu thương – BRG vững một niềm tin” qua tiếng hát Võ Hạ Trâm, những em nhỏ bước ra từ Quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” và tiến ra sân khấu. Trên tay các em là những chậu cây mang tên “Hạnh phúc”, in dấu thương hiệu SeABank.

Hoa văn và sắc men truyền thống của gốm Chu Đậu được đánh thức bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại

Các em cúi đầu cảm ơn, rồi trao tận tay những vị lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu. Một hành động giản dị, nhưng đã chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc. Những chậu cây nhỏ bé mang theo câu chuyện về những ước mơ đã được chở che, những cơ hội đã được mở ra và những mầm sống đang tiếp tục lớn lên bằng tình yêu thương. Nhiều đại biểu đã nâng niu chậu cây bên mình như giữ lại một phần xúc cảm của chương trình. Bởi trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩa của lễ vinh danh còn có thêm một ý nghĩa khác: vinh quang không chỉ nằm ở những gì một doanh nghiệp được trao tặng, mà còn ở những gì doanh nghiệp ấy đã trao lại cho cuộc đời.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Bộ Công an, được kể qua ba chương nghệ thuật: “Kiến tạo di sản – Vinh quang từ phụng sự – Vươn mình cùng đất nước”. Ba chương, ba sắc thái, nhưng cùng hội tụ trong một tư tưởng: sự lớn mạnh của một doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi bước tiến của doanh nghiệp góp thêm một bước tiến cho cộng đồng và quốc gia.

Sân khấu Kiến tạo di sản gợi nhắc đến hành trình dựng xây và phát triển bền bỉ

Kiến tạo di sản: Từ những giá trị Việt đến dấu ấn vượt thời gian

Chương trình mở ra từ một hình ảnh rất Việt: chiếc bình Gốm Chu Đậu hiện lên giữa không gian sân khấu rộng lớn. Trên khối bình gốm, công nghệ 3D Mapping đánh thức đất, nước và lửa - ba nguyên tố đã làm nên hồn cốt một dòng gốm Việt hàng trăm năm tuổi. Những lớp men lam chuyển động, hoa văn cổ hiện dần qua ánh sáng, để một di sản tưởng như đang ngủ yên bỗng sống dậy giữa ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Đó không chỉ là một đạo cụ sân khấu mà còn là hình ảnh của thời gian, của bản sắc và của những giá trị chỉ có thể hình thành sau nhiều năm tháng bền bỉ.

Những chuyển động bất ngờ của sân khấu đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc trong một nhịp kể mạnh mẽ qua chuỗi ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh”, “Bước đi không dừng lại”, “Rạng ngời Việt Nam tôi”. Từ nền tảng cội nguồn đến những bước tiến không ngừng nghỉ là câu chuyện của một thương hiệu đi lên bằng khát vọng vươn mình cùng đất nước.

Vinh quang từ phụng được mở ra với hình ảnh những chậu cây hạnh phúc trao gửi bằng tình yêu thương

Trong mạch kể ấy, hành trình hơn 32 năm của SeABank hiện lên như một minh chứng cho sức mạnh của những nền tảng được bền bỉ kiến tạo. Từ những bước khởi đầu, SeABank đã phát triển thành một ngân hàng thương mại cổ phần hiện đại với tổng tài sản đạt 427.108 tỷ đồng, vốn điều lệ 34.688 tỷ đồng, tăng gần 4.000 lần so với thời điểm thành lập; phục vụ hơn 4,2 triệu khách hàng thông qua 181 điểm giao dịch tại 24 tỉnh, thành phố. Đằng sau mỗi con số là niềm tin của hàng triệu khách hàng, đằng sau mỗi sản phẩm tài chính là một dự định đang cần được nâng đỡ: một mái ấm được dựng xây, một gia đình chuẩn bị cho tương lai, một doanh nghiệp cần thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất, một thương hiệu Việt đang tìm đường bước ra thị trường quốc tế.

Với định hướng “lấy khách hàng làm trọng tâm”, SeABank từng bước chuyển hóa năng lực tài chính thành những giải pháp thiết thực cho khách hàng và cho xã hội. Ngân hàng không chỉ cung cấp dòng vốn, mà đồng hành cùng con người trên những chặng đường quan trọng nhất của cuộc sống, không chỉ phục vụ sự tăng trưởng của doanh nghiệp mà còn góp phần khơi thông những nguồn lực đang chờ được đánh thức.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu chương 3 Vươn mình cùng đất nước

Vinh quang từ phụng sự: Khi những con số mang trong mình hơi ấm của tình thương

Nếu chương đầu mang vẻ đẹp của những công trình được dựng xây, thì “Vinh quang từ phụng sự” lại đưa khán giả trở về với con người, nơi tầm vóc của doanh nghiệp được nhìn thấy qua những giá trị đã trao đi. Ánh sáng sân khấu dịu xuống, những màn trình diễn hoành tráng nhường chỗ cảm xúc, cho nụ cười của trẻ thơ, những mái nhà bình dị, những mầm cây được gieo xuống và những bàn tay nắm lấy nhau trong gian khó.

Hơn 280 tỷ đồng dành cho các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng không chỉ là một con số mà còn là nguồn lực giúp gần 1.800 mái ấm được xây mới, sửa chữa cho người nghèo và gia đình có công. Gần 1,1 triệu cây xanh không chỉ là kết quả của một dự án môi trường mà còn là những mảng xanh đang hồi sinh trên nhiều vùng đất, là sinh kế được vun bồi và là lời cam kết với một tương lai bền vững hơn.

Tiết mục lan tỏa tinh thần Going Global, truyền tải khát vọng hội nhập và mang những giá trị Việt vươn xa

Thông qua Quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ”, 220 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đồng hành đến hết lớp 12. Đằng sau con số ấy là những trang sách tiếp tục được mở ra, là những ước mơ có thêm thời gian và cơ hội để trưởng thành. Và đó là lý do hình ảnh những chậu cây “Hạnh phúc” trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chương trình, lan tỏa triết lý hạnh phúc là sự sẻ chia, gieo trồng và tiếp nối. Tinh thần ấy đã trở thành một phần trong văn hóa SeABank - văn hóa của sự sẻ chia, của trách nhiệm và của niềm tin rằng một định chế tài chính chỉ có thể phát triển bền vững khi sự lớn mạnh của mình đồng hành với những giá trị tốt đẹp hơn của xã hội.

Những cống hiến ấy được Đảng và Nhà nước tôn vinh bằng Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank; Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho Ngân hàng SeABank; cùng Bằng khen của Bộ Công an. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tựu đã đạt được mà còn là sự tôn vinh một tinh thần: dám nghĩ, dám làm, kiên định với những mục tiêu dài hạn và luôn đặt sự phát triển của doanh nghiệp trong mối quan hệ bền chặt với khách hàng, cộng đồng và đất nước.

Vươn mình cùng đất nước: Mang giá trị Việt lan tỏa khắp năm châu

Sau những phút giây sâu lắng, sân khấu chuyển mình bởi những nhịp điệu mạnh mẽ. Không gian trình diễn mở rộng thành một đường chân trời mới. Trong tiếng hát đầy nội lực của ca sỹ Tùng Dương với “Việt Nam tự hào tiến bước tương lai”, câu chuyện không còn dừng lại ở những thành tựu đã có mà hướng về một câu hỏi lớn hơn: SeABank sẽ làm gì trong hành trình vươn mình của đất nước?

Với SeABank, “Going Global” không chỉ là sự hiện diện bên ngoài biên giới mà là năng lực xây dựng một nền tảng đủ vững về quản trị, kiểm soát rủi ro, công nghệ, chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực; là khả năng tiếp nhận những chuẩn mực tiên tiến của thế giới để bồi đắp nội lực Việt Nam; đồng thời trở thành một nhịp cầu giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn 1,1 tỷ USD được SeABank huy động thành công từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế uy tín, góp phần mở rộng nguồn lực cho Ngân hàng, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện, chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Đó là cách SeABank đưa thế giới về Việt Nam, bằng năng lực tiếp nhận, chuyển hóa và làm chủ; đồng thời, cũng là cách SeABank đưa Việt Nam ra thế giới, bằng uy tín của thương hiệu, bằng chất lượng quản trị, uy tín, bản lĩnh và khả năng tạo ra những giá trị đáp ứng chuẩn mực toàn cầu, bồi đắp thêm thế và lực cho đất nước.

Ca sĩ Mỹ Tâm đưa không gian của chương trình sang màu sắc của ánh sáng, niềm tin và hy vọng

Trong mạch cảm xúc ấy, “See the Light” qua giọng hát Mỹ Tâm hiện lên như ánh sáng của niềm tin, thứ ánh sáng không chỉ soi rọi những gì đã đạt được mà dẫn lối cho hành trình phía trước. Chương trình khép lại bằng đại cảnh “Khát vọng tuổi trẻ” giữa rừng cờ đỏ sao vàng và câu hỏi vang lên đầy day dứt: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”. Đó là lời tự vấn dành cho mỗi con người, mỗi tổ chức và mỗi doanh nghiệp Việt Nam khi đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Bởi lịch sử chỉ ghi danh những con người, những doanh nghiệp biến khát vọng thành hành động, biến nội lực thành sức mạnh và biến thành công của riêng mình thành giá trị chung cho dân tộc.

“Khát vọng tuổi trẻ” – hòa chung khát vọng vươn mình của đất nước

Vinh quang không phải điểm dừng

Hành trình 32 năm đã đưa SeABank từ những nền móng đầu tiên đến một vị thế mới; từ hành trình phụng sự khách hàng đến những đóng góp sâu rộng hơn cho cộng đồng, đất nước; từ một ngân hàng Việt Nam đến một định chế tài chính đang ngày càng chủ động hội nhập với thế giới. Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và những phần thưởng cao quý được trao hôm nay là dấu son của một hành trình cống hiến. Đó là lời trao gửi của niềm tin, là điểm tựa để SeABank bước vào một hành trình lớn hơn, là trách nhiệm phải tiếp tục sáng tạo mạnh mẽ hơn, quản trị hiện đại hơn, phụng sự sâu sắc hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

“Vươn mình cùng đất nước” chính là tâm thế của SeABank trong chặng đường mới: Vươn mình bằng trí tuệ Việt, vững bước bằng niềm tin Việt, vươn xa bằng khát vọng phụng sự để cùng đất nước kiến tạo một tương lai hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững.