SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Thứ Ba, 10:40, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tháng Nhân đạo là chương trình thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giữ vai trò kết nối, vận động và điều phối các nguồn lực xã hội nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua chương trình, nhiều hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong và ngoài nước được hỗ trợ kịp thời, thiết thực.

anh_1.jpg

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong công tác an sinh xã hội. Với định hướng phát triển bền vững và tôn chỉ “đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, SeABank đã tham gia đóng góp 10 tỷ đồng, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, hướng tới cải thiện điều kiện sống cho các nhóm yếu thế.

Chương trình Tháng Nhân đạo năm 2026 tập trung vào hai trọng tâm chính, gồm thúc đẩy sinh kế bền vững trong nước và lan tỏa trách nhiệm nhân đạo ở phạm vi quốc tế. Sự tham gia của SeABank thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các chương trình an sinh, góp phần phát triển cộng đồng theo hướng bền vững.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, SeABank liên tục đẩy mạnh các chương trình trách nhiệm xã hội với quy mô và hình thức đa dạng. Các hoạt động an sinh của Ngân hàng tập trung vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, giảm nghèo, xóa nhà tạm, ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường.

anh_2.jpg

SeABank đã hỗ trợ hơn 80 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho hộ cận nghèo và hộ nghèo, gia đình có công tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, An Giang, Nghệ An,…; ủng hộ gần 6,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra trong năm 2025. Bên cạnh đó, Ngân hàng liên tục duy trì hoạt động của 4 quỹ từ thiện nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng: trao cơ hội đến trường cho hơn 200 em nhỏ; trồng 1 triệu cây xanh, bảo vệ môi trường;…

Với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, kiên định với mục tiêu “đem lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người, SeABank sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một xã hội phát triển bền vững, thịnh vượng.

CTV Huy Hưng/VOV.VN
Tag: Tháng Nhân đạo SeABank Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
SeABank ra mắt SeAPayment giúp chủ shop kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán toàn diện dành cho cá nhân và hộ kinh doanh.

SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật
VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”, bảo vệ tối đa tài sản cho khách hàng.

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động
VOV.VN - Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, về việc giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh trên toàn hệ thống từ ngày 10/4.

