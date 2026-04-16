中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật

Thứ Năm, 15:54, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”, bảo vệ tối đa tài sản cho khách hàng.

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, gửi tiết kiệm trực tuyến đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ sự tiện lợi và linh hoạt. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB), khách hàng có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm online, chủ động lựa chọn kỳ hạn, theo dõi lãi suất và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi. Chính trải nghiệm nhanh chóng và minh bạch này đã thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ tiết kiệm truyền thống sang tiết kiệm số.

Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là nhu cầu bảo mật ngày càng cao để tránh các rủi ro  do lộ thông tin đăng nhập/OTP, cài đặt ứng dụng độc hại, hoặc truy cập liên kết giả mạo (phishing)... Thấu hiểu điều đó, SeABank đã phát triển và ra mắt tính năng “Mã khoá bảo mật cho tiền gửi online”, một giải pháp bảo vệ đa tầng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình.

Mã bảo mật mang đến sự an tâm, tiện lợi cho khách hàng

Theo đó, khi kích hoạt tính năng, khách hàng sẽ tự thiết lập một mã khóa bí mật riêng biệt để bảo vệ sổ tiết kiệm. Mã khóa này chỉ do chủ tài khoản nắm giữ và là điều kiện bắt buộc để thực hiện rút tiền hoặc tất toán. Ngay cả trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, khoản tiết kiệm vẫn được bảo vệ an toàn nếu không có mã số bảo mật.

Đây là bước tiến nổi bật khi lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng trao quyền chủ động bảo vệ tiền gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua cơ chế bảo mật cá nhân hóa.

Không dừng lại ở đó, ngoài việc dùng tính năng mã khoá bảo mật cho tiền gửi, SeABank còn áp dụng tính năng sinh trắc học khi rút tiền/tất toán tiền gửi tiết kiệm online. Sự kết hợp này tạo nên “công nghệ kép”, giúp nâng cao khả năng phòng vệ trước các rủi ro an ninh tài chính trong môi trường số.

SeaMobile

Tính năng cũng được thiết kế linh hoạt theo vòng đời khoản tiền gửi. Với các khoản tiết kiệm tự động gia hạn cả gốc và lãi, cơ chế bảo mật sẽ tiếp tục được duy trì mà không thay đổi mã khóa. Trong trường hợp không gia hạn, tính năng sẽ tự động kết thúc vào ngày đáo hạn và khách hàng nhận toàn bộ gốc, lãi theo quy định.

Nhằm đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng, SeABank đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ trong trường hợp quên mã khóa. Cụ thể, khách hàng có thể đến trực tiếp quầy giao dịch SeABank để được xác minh và hỗ trợ xử lý nhanh chóng. Bên cạnh đó, tổng đài 1900 555 587 luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc, đảm bảo hỗ trợ kịp thời trong mọi tình huống.

Với việc tiên phong triển khai tính năng “Mã Khoá bảo mật cho tiền gửi online”, SeABank không chỉ nâng cao tiêu chuẩn an toàn mà còn khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, trao quyền chủ động kiểm soát và bảo vệ tài sản trong kỷ nguyên ngân hàng số.

CTV Huy Hùng/VOV.VN
Tag: SeABank bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động
SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

VOV.VN - Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, về việc giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh trên toàn hệ thống từ ngày 10/4.

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

VOV.VN - Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, về việc giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh trên toàn hệ thống từ ngày 10/4.

“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được Wells Fargo - ngân hàng hàng đầu của Mỹ, trao tặng giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” (Special Recognition Award 2024-2025) ghi nhận chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế nổi bật của SeABank không chỉ ở Việt Nam

“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank

“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được Wells Fargo - ngân hàng hàng đầu của Mỹ, trao tặng giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” (Special Recognition Award 2024-2025) ghi nhận chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế nổi bật của SeABank không chỉ ở Việt Nam

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng