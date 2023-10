Sun Group hợp tác đưa 2 thương hiệu khách sạn cao cấp nhất thế giới đến Phú Quốc

Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Sun Group và Marriott International, sau khi dự án khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã mang tới cho Phú Quốc và thế giới một biểu tượng nghỉ dưỡng sang trọng, với rất nhiều giải thưởng, danh hiệu toàn cầu.

Đây cũng là lần đầu tiên Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® đặt chân đến Việt Nam, và Hòn Thơm (Phú Quốc) là điểm đến được chọn. Sự xuất hiện của hai thương hiệu “hàng hiệu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng” được kỳ vọng sẽ đưa Hòn Thơm nói riêng, Phú Quốc nói chung thành điểm đến du lịch cao cấp được thế giới công nhận.

Sun Group cùng Marriott International chính thức ký kết quản lý 2 dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Hòn Thơm

Theo thỏa thuận, Marriott International, thương hiệu đang vận hành hàng hơn 8.600 khách sạn và resort cao cấp trên toàn cầu, sẽ tiếp nhận quản lý vận hành các khu nghỉ dưỡng Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tại phía Nam đảo Hòn Thơm, đưa hai thương hiệu này tại Phú Quốc trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Trên thế giới, The Ritz Carlton, được mệnh danh “khách sạn của những vị vua”, là thương hiệu xa hoa bậc nhất trong ngành khách sạn đến từ Mỹ. Với hàng trăm năm kinh nghiệm, The Ritz-Carlton đang vận hành và quản lý hơn 110 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng các dự án, khách sạn mang tên The Ritz Carlton rất giới hạn, bởi rất ít những đơn vị đủ tiêu chuẩn để được thương hiệu “hàng hiệu” cao cấp này quản lý.

Và ở đẳng cấp cao nhất trong sự xa hoa của The Ritz Carlton chính là Ritz Carlton Reserve- những “khu bảo tồn” kỳ lạ ẩn mình tại những góc tinh tế nhất của thế giới, mang tới cho khách nghỉ những khám phá khác thường, sự phấn khích từ những cuộc phiêu lưu bất ngờ, những trải nghiệm xa xỉ vượt xa tưởng tượng. Hiện trên toàn thế giới chỉ có 6 khu nghỉ mang thương hiệu Ritz Carlton Reserve tại Dorado (Puerto Rico); Niseko (Nhật Bản); Bali (Indonesia); Krabi (Thái Lan); Los Cabos (Mexico); Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Và tới đây, Hòn Thơm, Phú Quốc, Việt Nam sẽ là “khu bảo tồn” thứ 7 của thương hiệu này trên thế giới.

Ảnh phối cảnh minh họa Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm

Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm là kiệt tác 6 sao tiếp theo của ông hoàng resort Bill Bensley và tập đoàn Sun Group. Với 40 căn biệt thự, có diện tích từ 200 đến 2000m2, được thiết kế theo phong cách những căn nhà lợp mái cao đặc trưng của người Polynesian ở phía bắc đảo Oahu, Hawaii, vừa hiện đại vừa hoang dã, vừa phóng khoáng tự do nhưng cũng rất riêng tư, bí ẩn giữa thiên nhiên và biển trời tuyệt mỹ của đảo ngọc, Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm sẽ mang tới cho khách nghỉ những tiện ích sang trọng đến ngỡ ngàng.

Một trong những điểm nhấn hoạt động của thương hiệu khi đến bất cứ nơi đâu của thế giới là việc cam kết bảo tồn và tôn trọng hệ sinh thái thiên nhiên. Những khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Ritz Carlton Reserve không chỉ là những thiết kế độc đáo ẩn mình giữa những vùng đất nguyên sơ, đẹp nhất của thế giới mà còn luôn được chăm chút tỉ mỉ để giảm thiểu được những tác động đến thiên nhiên, tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của môi trường xung quanh và đồng thời cũng chú trọng thúc đẩy các hoạt động giúp nâng cao ý thức của con người với môi trường. Bởi vậy khu nghỉ dưỡng đặc biệt sở hữu một trung tâm hoạt động hai tầng với vườn dành riêng cho những vị khách nhí tìm hiểu về bảo tồn thiên nhiên, qua chương trình Đại sứ Môi trường của Jean-Michel Cousteau.

Trong khi đó, The Luxury Collection® là thương hiệu khách sạn sang trọng lớn nhất thế giới, sở hữu tới gần 120 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi khách sạn thuộc bộ sưu tập The Luxury Collection® là một câu chuyện độc đáo, được kể bằng nét quyến rũ và kho tàng văn hóa bản địa đặc sắc của điểm đến, khiến mỗi chuyến đi của du khách giống như một thước phim ngập tràn những xúc cảm bất ngờ về nơi mà họ dừng chân.

Ảnh phối cảnh minh họa The Luxury Collection Đảo Hòn Thơm

Khách sạn The Luxury Collection Đảo Hòn Thơm cũng sẽ là một thước phim như thế. Nằm ngay sát Bãi Trào, bãi biển đẹp nhất tại Hòn Thơm, với 305 phòng, diện tích từ 50 đến 250m2, được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu, The Luxury Collection Đảo Hòn Thơm mang hình ảnh một cánh buồm no gió khổng lồ đang vươn mình ra biển lớn. Với địa thế tựa sơn hướng hải, nương theo địa hình sườn núi, thoải dần về phía biển của khách sạn, khách nghỉ sẽ được thưởng ngoạn trọn vẹn khung cảnh “đặc sản” hoàng hôn Phú Quốc. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, The Luxury Collection Đảo Hòn Thơm sẽ mang đến đầy đủ tiện ích sống và giải trí đẳng cấp cho khách nghỉ như bể bơi tạo sóng, khu vui chơi trẻ em, Gym & Spa trị liệu, phòng xông hơi, nhà hàng, Rooftop bar và phòng hội nghị lớn lên tới 900m2, hứa hẹn thu hút các thượng khách về lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm chuỗi dịch vụ xa hoa.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục phát huy mối quan hệ đối tác với Marriott International tại Phú Quốc, sau những thành công rực rỡ tại dự án JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - một trong những resort cao cấp ưa thích của nhiều người nổi tiếng và giới tỷ phú thế giới.

Ngày hôm nay, thành công đó sẽ được mở rộng, nâng lên một tầm cao mới, với việc hai tập đoàn bắt tay ký kết Thỏa thuận hợp tác quản lý hai dự án Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Việc những thương hiệu cao cấp hàng đầu của Marriott International cùng xuất hiện tại Nam đảo Phú Quốc đã cho thấy sự công nhận toàn cầu với hòn đảo, như một điểm đến du lịch hấp dẫn và sang trọng, dành cho những du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm đẳng cấp thế giới, từ đó nâng cao nhận thức quốc tế với ngành du lịch và dịch vụ khách sạn hạng sang tại Việt Nam.”

Sự hợp tác giữa Sun Group và Marriott International chứng tỏ vị thế và sức hút mới của Phú Quốc như một điểm đến sang trọng của thế giới

Cái bắt tay mới giữa Sun Group và Marriott International không chỉ chứng tỏ vị thế và sức hút mới của Phú Quốc như một điểm đến sang trọng của thế giới, mà còn nâng tổng số các khách sạn, resort và sân golf thuộc sở hữu của Sun Group tại Việt Nam lên 17 cơ sở. Hầu hết trong số đó đều đã được vinh danh bởi các tổ chức giải thưởng uy tín quốc tế, nổi bật như khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 4 năm liên tiếp (2014-2017) đạt giải “Khu nghỉ dưỡng hạng sang hàng đầu thế giới” do WTA trao tặng; JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - “Khu nghỉ dưỡng và spa hàng đầu thế giới”; Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa - “Khách sạn biểu tượng của thế giới” hay mới nhất là Capella Hanoi- “Khách sạn Boutique sang trọng hàng đầu châu Á” hai năm liên tiếp…

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập các khách sạn và resort danh giá, Sun Group còn ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ ngành khách sạn toàn cầu, với vị thế là Tập đoàn có nhiều đối tác quản lý vận hành khách sạn đẳng cấp nhất thế giới, với những cái tên trong tốp đầu như Marriott International, InterContinental Hotels Group (IHG), Accor Hotels, Capella Hotel Group, Hilton…. Sự hợp tác thành công với Marriott lần này, trong việc đưa hai thương hiệu cao cấp tới Hòn Thơm, Phú Quốc thêm một lần nữa chứng tỏ vị thế của “Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á” này trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Đây cũng đồng thời là một mốc son mới, đánh dấu sự vươn tầm vượt trội của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp của thế giới.