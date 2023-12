Sun World bắt tay LYNKID khai thác dữ liệu đa nền tảng vào du lịch, giải trí

Ngày 6/12, thị trường đã chứng kiến cái bắt tay giữa Sun World – thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Sun Group và LYNKID – hệ sinh thái gắn kết khách hàng đa nền tảng tiên phong tại Việt Nam.

Thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược này, Sun World đã ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành vui chơi giải trí tại Việt Nam, sáng tạo giải pháp thanh toán cho người dùng bằng việc áp dụng công nghệ Fintech (ứng dụng sự sáng tạo của công nghệ vào các hoạt động, dịch vụ tài chính), số hóa kênh bán vé và mở rộng kênh phân phối đa nền tảng nhằm thúc đẩy làn sóng du lịch mới – Travel Tech, giúp nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng.

Đại diện Sun World và LYNKID ký kết hợp tác

Theo đó, LYNKID sẽ cùng Sun World triển khai các giải pháp phân phối E-ticket Sun World trên nền tảng LYNKID và các ứng dụng liên kết với quy mô tiếp cận 20 triệu khách hàng, trong độ tuổi từ 20 – 40 nhạy bén về công nghệ, mang lại trải nghiệm mua sắm đa dạng, liền mạch và đơn giản hóa các giao dịch chỉ bằng một nút chạm.

Trong khuôn khổ lễ kí kết, Sun World và LYNKID cũng đã tổ chức trao đổi về chủ đề “Ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong du lịch” với sự góp mặt của Ban lãnh đạo hai đối tác là bà Trần Tố Uyên – Phó Tổng Giám đốc LYNKID và bà Trần Nguyện – Phó Tổng Giám đốc Sun World.

Các đại diện đã đưa ra những thảo luận về tính ứng dụng của Fintech trong ngành du lịch, với các hình thức mua sắm mới như “Save now, buy later – Lưu trước, mua sau”, tích hợp các trải nghiệm “Sản phẩm gộp” với các ứng dụng khác nhau và tích điểm khách hàng thân thiết dựa trên các trải nghiệm từ O2O (Online to Offline). Bằng việc mang đến tính đột phá trong trải nghiệm mua sắm, thanh toán khi đi du lịch cho khách hàng, Sun World kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Không chỉ được nâng cấp về trải nghiệm, khách hàng thân thiết của Sun World còn được tối ưu quyền lợi với vũ trụ điểm thưởng, quà tặng, ưu đãi từ hơn 1000 thương hiệu trên nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm – LYNKID. Bước đầu hợp tác của hai thương hiệu sẽ giúp nhân đôi lợi ích, mang lại giá trị lớn cho người tiêu dùng với các đặc quyền, chương trình khuyến mãi được thiết kế riêng độc quyền từ Sun World dành cho kho quà đặc biệt của LYNKID.

Chia sẻ về việc Sun World ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với LYNKID, đại diện Sun World nhấn mạnh: “Cùng với việc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào quá trình vận hành và kiến tạo sản phẩm, trải nghiệm mới hấp dẫn bắt kịp thời cuộc cho du khách tại các công viên, việc Sun World tiên phong kết hợp với nền tảng chăm sóc khách hàng sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam như LYNKID để nâng cao trải nghiệm và tối ưu quyền lợi cho khách hàng sẽ là đòn bẩy để Sun World đưa những trải nghiệm của du khách vượt xa kỳ vọng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu”.

Sun World Fansipan Legend

Đại diện LYNKID chia sẻ: “Sứ mệnh của LYNKID là mang lại sự thuận tiện cho khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ trên các trải nghiệm số. Việc hợp tác với thương hiệu hang đầu mang tính biểu tượng như Sun World trong lĩnh vực vui chơi, giải trí và du lịch là một bước tiến gần hơn tới mong muốn chung của cả hai bên về “tối ưu quyền lợi” của khách hàng và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuyển đổi số toàn cầu”.

Năm 2017, Sun World chính thức ra mắt, định vị một thương hiệu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, quy tụ các công viên chủ đề, tổ hợp vui chơi giải trí cùng công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ… do tập đoàn Sun Group kiến tạo. Hệ thống Sun World gồm 6 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills, Công viên châu Á- Asia Park (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh).

Trong đó, mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, ẩn chứa trong đó những sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất, kể cho du khách nghe câu chuyện điểm đến với đủ những cung bậc trải nghiệm kỳ thú. Bởi vậy mà trong những năm qua, mỗi công viên/khu du lịch của Sun World đều gây ấn tượng với du lịch thế giới bằng nhiều giải thưởng uy tín quốc tế.

Mới đây nhất, World Travel Awards 2023 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã vinh danh Aquatopia Water Park – Sun World Hon Thom (Phú Quốc) là Công viên nước hàng đầu Châu Á; Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) được vinh danh là Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2023.

Trước đó, Sun World Fansipan Legend cũng 4 lần được World Travel Awards 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương tôn vinh với cú đúp giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”; Sun World Ba Na Hills cũng được tôn vinh với 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” dành cho Cầu Vàng…

Trong khi đó, LYNKID là nền tảng chăm sóc khách hàng thân thiết mở tiên phong tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 1.000 thương hiệu và là đối tác chiến lược cung cấp giải pháp Loyalty cho Ngân hàng VPBank, ứng dụng gọi xe BE GROUP, bảo hiểm OPES và ví AppotaPay.

Sun World Ba Den Mountain

Với các giải pháp ưu việt về công nghệ, khai thác dữ liệu kết nối tới gần 20 triệu khách hàng – LYNKID tạo nên hệ sinh thái gắn kết khách hàng đa nền tảng, thông qua hoạt động “Tích điểm đổi trải nghiệm”, không chỉ giúp người tiêu dùng được cộng hưởng ưu đãi từ nhiều thương hiệu khác nhau, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao uy tín và vị thế với khách hàng. Từ đó, giúp gia tăng vòng đời khách hàng và giúp thương hiệu tăng trưởng bền vững, thịnh vượng.

Nhân dịp ký kết hợp tác chiến lược, Sun World và LYNKID cũng đã cam kết mang tới những trải nghiệm ưu việt, thông minh trong hành trình giải trí, vui chơi, sáng tạo và góp phần số hóa, đưa du lịch Việt Nam trở thành điểm đến hiện đại, hấp dẫn trong khu vực.