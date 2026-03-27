Tân Á Đại Thành hợp tác cùng Sinoma International Engineering

Lễ ký kết không chỉ là dấu mốc hợp tác quốc tế quan trọng, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tân Á Đại Thành trong quá trình tái định hình trụ cột công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, xanh hóa và phát triển bền vững. Trên nền tảng này, Tập đoàn sẽ đầu tư xây dựng nhà máy thông qua Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Sinoma International Engineering

Trong chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, Tân Á Đại Thành xác định công nghiệp tiếp tục là trụ cột trọng yếu nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về công nghệ, hiệu suất và môi trường. Vì vậy, dự án Xi măng Hà Tiên Kiên Giang không chỉ là một nhà máy sản xuất mà còn là công trình mang ý nghĩa chiến lược dài hạn, tạo nền tảng cạnh tranh bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ xây dựng nhà máy, mà mong muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành xi măng Việt Nam theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai.” Theo ông, việc lựa chọn đối tác luôn đặt trên tiêu chuẩn cao về công nghệ và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại lễ ký kết

Sinoma International Engineering được biết đến là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật xi măng và dịch vụ EPC. Với năng lực triển khai toàn diện từ tư vấn, thiết kế đến xây dựng, Sinoma đã thực hiện nhiều công trình quy mô lớn trên thế giới và được xem là biểu tượng công nghệ tiên tiến trong ngành.

Đối với Tân Á Đại Thành, hợp tác với Sinoma không chỉ là lựa chọn nhà thầu hàng đầu mà còn là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo một dự án flagship tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ tịch Sinoma, ông Lâm Trung khẳng định: “Sinoma sẽ bám sát triết lý xây dựng “Xanh, Thông minh, Hiệu quả”, huy động đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ nhất để kiến tạo dự án trở thành công trình tiêu biểu về vật liệu xây dựng xanh tại Đông Nam Á”.

Ông Lâm Trung - Chủ tịch Sinoma phát biểu tại sự kiện

Dự án được định hướng là tổ hợp nhà máy xi măng thế hệ mới, trong đó công nghệ đóng vai trò trung tâm. Nhà máy sẽ vận hành theo mô hình “smart factory” dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cho phép giám sát toàn bộ quy trình sản xuất theo thời gian thực, tối ưu vận hành và dự báo bảo trì, góp phần nâng cao hiệu suất và ổn định chất lượng.

Dự án dự kiến tích hợp các công nghệ tiên tiến như hệ thống lò quay preheater - precalciner (sấy liệu bằng khí nóng từ lò và buồng phân huỷ đá vôi), công nghệ tận dụng nhiệt thải phát điện theo mô hình WHR (thu hồi nhiệt thải) và công nghệ đốt rác thải để thay thế một phần nhiên liệu truyền thống. Giải pháp vừa giảm phụ thuộc vào than đá, vừa góp phần xử lý bài toán môi trường.

Tân Á Đại Thành cũng định hướng phát triển mô hình xi măng xanh vượt chuẩn với hệ thống kiểm soát khí thải, bụi, tiếng ồn và quan trắc tự động. Đồng thời, việc sử dụng nguyên liệu thay thế như tro bay, xỉ than, sinh khối, RDF… góp phần giảm phát thải carbon và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Hình ảnh minh họa mô hình Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo định hướng phát triển hiện đại, xanh và thông minh

Không chỉ tạo ra giá trị sản xuất, dự án được kỳ vọng tác động tích cực cho địa phương và khu vực thông qua tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp phụ trợ. Trong bối cảnh khu vực phía Nam đang tăng tốc đô thị hóa, hệ thống giao thông và các công trình ngày càng hiện đại, đồng bộ theo mục tiêu phát triển hai con số của đất nước, nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ trong giai đoạn 2026 - 2031.

Với tầm nhìn đó, nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được kỳ vọng trở thành dấu mốc mới trong quá trình chuyển mình của ngành xi măng Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn; đồng thời là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.