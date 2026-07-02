Tập đoàn Tân Á Đại Thành được Shopee vinh danh “Fastest Growing Brand 2026”

Khi phần lớn các giải thưởng thương mại điện tử thường được thống trị bởi những thương hiệu mỹ phẩm, tiêu dùng hay thời trang, việc một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp như Tân Á Đại Thành được Shopee vinh danh ở hạng mục "Fastest Growing Brand 2026" đã tạo nên dấu ấn đặc biệt của ngành hàng vốn được xem là “khó bán” trên nền tảng số.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận giải thưởng “Fastest Growing Brand” năm 2026 của Shopee (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Shopee Brands x Creators Summit là sự kiện thường niên quy mô lớn do Shopee tổ chức, quy tụ các thương hiệu hàng đầu, đối tác chiến lược và những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng. Sự kiện không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, mà còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng khi ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng tìm hiểu, so sánh và đặt mua các sản phẩm như: bồn nước inox, chậu rửa inox, sen vòi, bình nóng lạnh,... thông qua các nền tảng số.

Theo nhiều dự báo, thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số. Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp sản xuất truyền thống tạo được dấu ấn trên sàn thương mại điện tử cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn khi biết tận dụng công nghệ và thay đổi cách tiếp cận người tiêu dùng.

Từ doanh nghiệp sản xuất đến thương hiệu tăng trưởng nhanh trên nền tảng số

Khác với các ngành hàng tiêu dùng có giá trị đơn hàng thấp và tần suất mua sắm cao, sản phẩm như: bồn nước inox, máy nước nóng năng lượng mặt trời, sen vòi, chậu rửa inox,… vốn có chu kỳ mua dài, giá trị lớn và đòi hỏi nhiều tư vấn trước khi quyết định. Đây cũng là lý do ngành hàng này từng được đánh giá là khó phát triển trên thương mại điện tử.

Để có kết quả kinh doanh nổi bật với doanh thu tăng gấp 3 lần và số lượng đơn hàng tăng 200% so với tổng số đơn hàng của toàn năm 2025, Tân Á Đại Thành từng bước xây dựng hệ sinh thái bán hàng trực tuyến, đầu tư vào gian hàng chính hãng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu quy trình tư vấn, chăm sóc và hậu mãi trên nền tảng số.

Song song với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động livestream, nội dung số và hợp tác với đội ngũ nhà sáng tạo nội dung nhằm đưa những sản phẩm vốn được xem là "khó bán online" đến gần hơn với người tiêu dùng.

Gian hàng Tân Á Đại Thành trên Shopee nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Một trong những điểm nhấn là sự đồng hành của KOL Võ Hà Linh trong các chiến dịch truyền thông và bán hàng trên Shopee. Việc kết hợp giữa nội dung sáng tạo, livestream và trải nghiệm thực tế giúp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời thay đổi cách người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm phục vụ nhu cầu xây dựng, nâng cấp không gian sống.

Khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên môi trường số

Giải thưởng “Fastest Growing Brand 2026” không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh của Tân Á Đại Thành trên Shopee mà còn là minh chứng cho định hướng chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn.

Từ một doanh nghiệp sở hữu thế mạnh trong sản xuất và hệ thống phân phối truyền thống, Tân Á Đại Thành đang từng bước mở rộng mô hình kinh doanh đa kênh, kết nối hệ thống cửa hàng, đại lý, website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Giải thưởng là động lực để Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục bứt phá (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Thông qua nền tảng Shopee, Tân Á Đại Thành có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, lắng nghe nhu cầu của khách hàng và nhanh chóng cập nhật những thay đổi trong hành vi mua sắm. Dữ liệu từ hoạt động thương mại điện tử cũng giúp Tập đoàn tối ưu danh mục sản phẩm, nội dung truyền thông, chương trình ưu đãi và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, quá trình chuyển đổi số còn góp phần giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm chính hãng một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Trong thời gian tới, Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về sản phẩm, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi; đồng thời mở rộng các hoạt động truyền thông, livestream và chương trình ưu đãi trên Shopee. Qua đó, Tập đoàn hướng đến mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu sản xuất công nghiệp tiên phong trên nền tảng số, góp phần kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành trong kỷ nguyên thương mại điện tử.