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Tendoo Lending và Techcombank ra mắt gói thấu chi tín chấp hỗ trợ SME

Thứ Tư, 17:35, 24/06/2026
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VOV.VN - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt và giảm bớt áp lực về tài sản bảo đảm, Tendoo Lending - nền tảng tài chính số thuộc Viettel Telecom - chính thức hợp tác cùng Techcombank triển khai gói vay thấu chi tín chấp với hạn mức lên tới 1,5 tỷ đồng.

Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp, giúp các SME chủ động dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ nhập hàng, thanh toán nguyên vật liệu đến chi trả lương nhân sự và các chi phí vận hành thường xuyên.

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Gỡ bỏ rào cản tài sản bảo đảm

Trong quá trình vận hành, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng do yêu cầu về tài sản thế chấp và thủ tục hồ sơ phức tạp. Điều này khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh hoặc gặp áp lực dòng tiền trong những thời điểm cần vốn gấp.

Để giải quyết bài toán trên, Viettel Telecom và Techcombank đã phối hợp triển khai gói vay thấu chi không yêu cầu tài sản bảo đảm ngay trên nền tảng Tendoo Lending. Theo đó, doanh nghiệp có thể được cấp hạn mức tín dụng lên tới 1,5 tỷ đồng với thời hạn vay tối đa 12 tháng và mức lãi suất cạnh tranh từ 9%/năm.

Linh hoạt sử dụng vốn, tối ưu chi phí tài chính

Khác với các hình thức vay truyền thống, gói thấu chi tín chấp được xây dựng dựa trên đặc thù dòng tiền của doanh nghiệp SME, mang lại sự chủ động tối đa trong quá trình sử dụng vốn.

Doanh nghiệp có thể sử dụng vốn trực tiếp từ hạn mức được cấp để phục vụ các nhu cầu thanh toán thiết yếu như mua hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí điện nước, viễn thông hoặc tiền lương nhân viên. Hồ sơ chứng từ phục vụ mục đích sử dụng vốn có thể được bổ sung theo quy định sau thời điểm giải ngân, giúp doanh nghiệp xử lý nhu cầu tài chính kịp thời.

Bên cạnh đó, khách hàng được miễn hoàn toàn phí trả nợ trước hạn. Phần lãi vay được thanh toán vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, trong khi nợ gốc được hoàn trả linh hoạt theo dòng tiền thực tế, không áp đặt lịch trả cố định. Cơ chế này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hệ sinh thái số

Hiện nay, chương trình được triển khai dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện: hoạt động tối thiểu 24 tháng, có đăng ký kinh doanh tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel và đáp ứng qui định cấp tín dụng của Techcombank trong từng thời kỳ. Trong thời gian tới, Tendoo Lending và Techcombank dự kiến mở rộng phạm vi triển khai trên toàn quốc nhằm phục vụ đông đảo doanh nghiệp hơn.

Đại diện Viettel Telecom cho biết: “Với đặc thù cần xoay vòng vốn liên tục, doanh nghiệp cần những giải pháp tài chính có thể tiếp cận và sử dụng ngay khi phát sinh nhu cầu. Việc mở rộng hợp tác với Techcombank là một bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số toàn diện của Viettel Telecom. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử mà còn cung cấp các giải pháp tài chính thiết thực, góp phần đơn giản hóa quá trình tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.”

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các nền tảng tích hợp đa dịch vụ để tối ưu vận hành, sự hợp tác giữa Tendoo Lending và Techcombank được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một công cụ tài chính hiệu quả, giúp cộng đồng SME Việt Nam nâng cao năng lực quản trị dòng tiền, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
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