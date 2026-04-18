Thi công xuyên ngày đêm, siêu công trình APEC tiến sát mốc hoàn thiện

Nổi bật nhất trong tổng thể kiến trúc là hệ kết cấu thép mái, định hình nên những đường cong uốn lượn như sóng, tạo dấu ấn đặc trưng cho toàn bộ dự án. Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hạng mục này đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi.

Không gian hội nghị và triển lãm của Trung tâm Hội nghị APEC được thiết kế với diện tích lên tới 11.050m², nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81m không cột, dự kiến xác lập kỷ lục lớn nhất trên thế giới. Để tạo ra không gian rộng tới 81m được vượt qua hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa, tương đương chiều dài một sân bóng đá, đòi hỏi toàn bộ hệ mái thép nặng 12.000 tấn phải được tính toán, phân bổ lực và “treo” từ hai phía, thay vì chống đỡ trực tiếp xuống nền.

Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ). Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet để đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m một cách an toàn và ổn định. Hiện nay, dự án bắt đầu triển khai kích rút nhịp 81m đầu tiên.

Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m một cách an toàn và ổn định

Song song với các mũi thi công kết cấu thép, dự án đang được triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, tối ưu hóa tiến độ trên toàn công trường. Ngay khi các phân đoạn mái được hoàn thiện, công tác lợp mái và xây tường bao cũng được tổ chức triển khai đồng thời, giúp rút ngắn thời gian thi công tổng thể. Cách làm này không chỉ tận dụng hiệu quả từng “khoảng trống” thi công mà còn khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và làm chủ tiến độ ở quy mô siêu dự án của Tập đoàn Sun Group.

Đồng bộ cùng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, hạng mục Nhà biểu diễn đa năng cũng đang ghi nhận những bứt phá ấn tượng về tiến độ. Hiện tại, phần kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng. Dự kiến vào cuối tháng 4, những cấu kiện thép đầu tiên sẽ được đưa về công trường để bắt đầu giai đoạn lắp dựng chuyên sâu.

Vượt trên công năng của một nhà hát thông thường, công trình được định vị là “thánh đường nghệ thuật” mới, nơi trình diễn dinner show diễn đẳng cấp do Sun Group cùng Cirque du Soleil hợp tác sản xuất để đồng hành cùng APEC 2027, hay những liên hoan phim, concert quốc tế trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình trở thành trung tâm MICE tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, sánh vai cùng những điểm đến hội nghị - sự kiện hàng đầu thế giới như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Úc).

Khi chính thức đi vào hoạt động, cụm công trình này không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mà còn là đòn bẩy chiến lược, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của những sự kiện tầm cỡ quốc tế. Sự hiện diện của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho khát vọng vươn tầm và năng lực kiến tạo những công trình thay đổi vị thế quốc gia của Tập đoàn Sun Goup.