Tiếp tục phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại khu vực miền Trung

Ngày 15/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ Phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại khu vực miền Trung với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực miền Trung

Sự kiện nằm trong chuỗi roadshow phát động cuộc thi tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với mong muốn đưa cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow tiếp cận đông đảo học sinh, qua đó đẩy mạnh phong trào học tập STEM khắp cả nước.

Cuộc thi năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề:

● Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ

● Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai)

● Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững

Sự kiện có sự hiện diện của bà Tân Anh - Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng; về phía Samsung, có ông Noh Seung Woo, Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam; cùng với đó là các thầy cô, học sinh một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 11/4/2026, Lễ Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đông đảo lãnh đạo, giáo viên và học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Sự kiện đã chính thức khởi động hành trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 trên toàn quốc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng giáo dục STEM trong học sinh.

Sau lễ khởi động, Ban tổ chức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành tại các địa phương nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh và giáo viên trên cả nước. Đến nay, đã có hơn 13 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THCS, THPT.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã tổ chức hơn 20 hội thảo (workshop) trực tiếp tại nhiều trường học trên cả nước nhằm giới thiệu thể lệ cuộc thi, định hướng phát triển ý tưởng và đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking) – một trong những kỹ năng quan trọng giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tư duy sáng tạo và công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Ban tổ chức cũng đã triển khai một buổi tập huấn trực tuyến quy mô lớn với sự tham gia của gần 300 điểm cầu trên toàn quốc nhằm hướng dẫn giáo viên và học sinh cách đăng ký tham gia khóa học trực tuyến về Tư duy thiết kế, đồng thời phổ biến quy trình, cách thức đăng ký và nộp bài dự thi trên hệ thống của chương trình. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi một cách bài bản, nâng cao kỹ năng xây dựng dự án và tăng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12 đến 18.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh THCS và THPT.

Đặc biệt, với kinh nghiệm bảo trợ, đồng hành, đồng tổ chức nhiều cuộc thi lớn về STEM, Robotics tại Việt Nam và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm qua, NIC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái STEM tại Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội.

Sự hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa của phong trào học tập STEM tới hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Như thường lệ, chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 được triển khai trên toàn quốc với hai bảng thi, bao gồm bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT. Các đội thi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, được khuyến khích khai thác những ý tưởng thuộc một trong ba chủ đề: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững. Không dừng lại ở ý tưởng trên văn bản, chương trình còn đặt ra yêu cầu và lộ trình để biến các sáng kiến trở thành giải pháp có khả năng áp dụng thực tiễn tại địa phương, qua đó góp phần giải quyết những thách thức cụ thể mà cộng đồng đang đối mặt.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ trao những giải thưởng hấp dẫn cho các đội thi có thành tích cao mà còn mang đến sự hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất cho các trường học có đội thi đạt giải cao. Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận và trao thưởng cho các Tỉnh, Thành phố và trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất, qua đó khuyến khích sự lan tỏa rộng rãi tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ Phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại khu vực miền Trung, ông Noh Seung Woo, Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam cho biết: “Chương trình Samsung Solve for Tomorrow chính là một ‘sân chơi đổi mới sáng tạo’, nơi các em học sinh có thể vận dụng kiến thức STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) để giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2019, mỗi năm chúng tôi đều được chứng kiến những ý tưởng đột phá và sự trưởng thành về mặt kỹ thuật của các em. Điều đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Đặc biệt, học sinh đến từ khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, luôn đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng qua mỗi năm.”

Bà Tân Anh - Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - phát biểu tại sự kiện: “Samsung mang đến kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực doanh nghiệp và cam kết bền bỉ trong thúc đẩy giáo dục STEM. NIC đóng vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trẻ cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, lan tỏa và kết nối chương trình tới các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung. Sự kết hợp của ba bên không chỉ giúp Cuộc thi được triển khai bài bản, hiệu quả hơn, mà còn tạo nên một mô hình hợp tác thiết thực giữa Nhà nước – doanh nghiệp – nhà trường trong việc phát triển giáo dục STEM, khơi dậy tư duy sáng tạo và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trong thời đại số”.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng - chia sẻ: "Với những giá trị hữu ích mà cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow đem lại, chúng tôi mong muốn phòng Giáo dục Trung học và Học sinh, sinh viên của Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ là đầu mối triển khai đến với các em học sinh, các thầy cô giáo tại các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Để cuộc thi có thể được lan tỏa mạnh mẽ, hy vọng quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo quan tâm, lưu ý và tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia. Cuộc thi không chỉ là nơi để các em thể hiện năng lực mà còn là môi trường cho các em rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời đại công nghệ".

Với cách tiếp cận gắn kết giữa giáo dục STEM và các vấn đề xã hội, cùng sự đồng hành chặt chẽ giữa Samsung và NIC, Samsung Solve for Tomorrow 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Chương trình sẽ tiếp tục được phát động tại khu vực miền Nam trong thời gian tới để hoàn thành chuỗi roadshow khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại cả ba miền.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người”, ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, bán dẫn; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều dự án ý nghĩa khác.