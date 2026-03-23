Tiết kiệm điện giải pháp hướng tới phát triển bền vững

Tại Thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Những năm qua, EVNHANOI đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua nhiều hình thức đa dạng như truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống tin nhắn chăm sóc khách hàng, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương, trường học và doanh nghiệp để lan tỏa thông điệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các giải pháp thiết thực, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, ưu tiên các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn

Bên cạnh đó, EVNHANOI còn triển khai nhiều chương trình cụ thể hướng tới các nhóm khách hàng khác nhau. Đối với khối cơ quan, công sở, việc xây dựng quy chế sử dụng điện tiết kiệm, tắt thiết bị ngoài giờ làm việc được duy trì thường xuyên. Trong khối trường học, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức tiết kiệm điện được lồng ghép vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành thói quen ngay từ sớm. Đối với doanh nghiệp sản xuất, EVNHANOI khuyến khích tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc thúc đẩy thay đổi hành vi sử dụng điện trong cộng đồng. Theo đó, tiết kiệm điện không còn là hành động mang tính thời điểm mà được hướng tới trở thành thói quen thường xuyên, từ mỗi hộ gia đình đến từng cơ quan, đơn vị. Khi mỗi người dân chủ động điều chỉnh thói quen tiêu dùng điện, hiệu quả mang lại không chỉ là giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sống.

Ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết: “Tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao. EVNHANOI xác định việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng điện của khách hàng là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng hệ thống năng lượng xanh, bền vững cho Thủ đô”.

Thông điệp Giờ Trái đất 2026: Sáng tạo xanh - Tương lai xanh

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp kỹ thuật và tuyên truyền, EVNHANOI còn tích cực hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng tham gia các chiến dịch vì môi trường. Trong đó, chương trình Giờ Trái Đất sắp diễn ra tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, kêu gọi người dân Thủ đô tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút. Đây không chỉ là hành động mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là dịp để mỗi người nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, việc tiết kiệm điện đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Những nỗ lực của EVNHANOI cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng một hệ thống điện an toàn, ổn định, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tiết kiệm điện – hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau. Và trong hành trình đó, mỗi người dân Thủ đô chính là một “tác nhân xanh”, cùng chung tay với ngành điện lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng.