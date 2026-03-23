中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiết kiệm điện giải pháp hướng tới phát triển bền vững

Thứ Hai, 10:18, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng cùng với những thách thức từ biến đổi khí hậu và biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, tiết kiệm điện đang trở thành giải pháp cấp thiết, không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Tại Thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Những năm qua, EVNHANOI đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua nhiều hình thức đa dạng như truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống tin nhắn chăm sóc khách hàng, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương, trường học và doanh nghiệp để lan tỏa thông điệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các giải pháp thiết thực, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, ưu tiên các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn

Bên cạnh đó, EVNHANOI còn triển khai nhiều chương trình cụ thể hướng tới các nhóm khách hàng khác nhau. Đối với khối cơ quan, công sở, việc xây dựng quy chế sử dụng điện tiết kiệm, tắt thiết bị ngoài giờ làm việc được duy trì thường xuyên. Trong khối trường học, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức tiết kiệm điện được lồng ghép vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành thói quen ngay từ sớm. Đối với doanh nghiệp sản xuất, EVNHANOI khuyến khích tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc thúc đẩy thay đổi hành vi sử dụng điện trong cộng đồng. Theo đó, tiết kiệm điện không còn là hành động mang tính thời điểm mà được hướng tới trở thành thói quen thường xuyên, từ mỗi hộ gia đình đến từng cơ quan, đơn vị. Khi mỗi người dân chủ động điều chỉnh thói quen tiêu dùng điện, hiệu quả mang lại không chỉ là giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sống.

Ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết: “Tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao. EVNHANOI xác định việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng điện của khách hàng là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng hệ thống năng lượng xanh, bền vững cho Thủ đô”.

Thông điệp Giờ Trái đất 2026: Sáng tạo xanh - Tương lai xanh

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp kỹ thuật và tuyên truyền, EVNHANOI còn tích cực hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng tham gia các chiến dịch vì môi trường. Trong đó, chương trình Giờ Trái Đất sắp diễn ra tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, kêu gọi người dân Thủ đô tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút. Đây không chỉ là hành động mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là dịp để mỗi người nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, việc tiết kiệm điện đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Những nỗ lực của EVNHANOI cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng một hệ thống điện an toàn, ổn định, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tiết kiệm điện – hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau. Và trong hành trình đó, mỗi người dân Thủ đô chính là một “tác nhân xanh”, cùng chung tay với ngành điện lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng.

EVNHANOI đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng từ đầu năm 2026

VOV.VN - Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tập trung triển khai nhiều dự án lưới điện trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

CTV Minh Thu/VOV.VN
Tag: EVNHANOI Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiết kiệm điện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án với yêu cầu cao nhất: an toàn, liên tục và ổn định.

VOV.VN - Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án với yêu cầu cao nhất: an toàn, liên tục và ổn định.

Chỉnh trang lưới điện - EVNHANOI chung tay kiến tạo diện mạo đô thị Thủ đô

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang nỗ lực hoàn thành công tác chỉnh trang lưới điện trên các tuyến phố, để đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang nỗ lực hoàn thành công tác chỉnh trang lưới điện trên các tuyến phố, để đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

EVNHANOI bảo đảm cung cấp điện ổn định và thông suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng