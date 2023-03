Tính năng “1 chạm” gây bất ngờ cho khách hàng, HDBank tiếp tục dẫn dắt số hóa

Việc thúc đẩy mạnh mẽ số hóa trong các hoạt động kinh doanh của HDBank đã tạo ra sức hút lớn đối với khách hàng. Theo đó, số lượng giao dịch qua kênh số HDBank tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2022, số khách hàng giao dịch thường xuyên hàng tháng trên App HDBank tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số lượng giao dịch eBanking tăng trưởng 97% so với cùng kỳ 2021. Khách hàng mới tăng trưởng là 89% so với 2021. Đến nay, HDBank đã chạm mốc hơn 1 triệu khách hàng sử dụng e-Banking.

Với tinh thần “All in App HDBank”, đến nay, HDBank đã cung cấp dịch vụ ngân hàng số với hơn 100 tính năng và kết nối hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Nếu trước đây người dùng phải thực hiện khá nhiều bước để thực hiện các giao dịch thường nhật như nạp tiền điện thoại, thanh toán các hóa đơn, mở sổ tiết kiệm online, mua bảo hiểm,… thì giờ đây, chỉ cần 1 chạm vào màn hình, người dùng đã hoàn thành mọi giao dịch.

Như với 1 chạm nạp tiền điện thoại, giờ đây chỉ cần mở điện thoại, mở App HDBank và 1 chạm vào hình là có thể hoàn thành thao tác nạp tiền điện thoại cho bất cứ số điện thoại nào.

Với 1 chạm thanh toán hóa đơn thiết yếu, nay chỉ cần mở App HDBank trên điện thoại và 1 chạm vào hình hóa đơn tương ứng là hoàn thành thanh toán hóa đơn chỉ trong vài giây mà không cần nhập lại mã khách hàng, đảm bảo nhanh chóng và bảo mật.

Với 1 chạm mở sổ tiết kiệm, tính năng 1 chạm mở sổ tiết kiệm trên App HDBank sẽ hỗ trợ người dùng các thông tin cụ thể về kỳ hạn và lãi suất, từ đó, mở sổ tiết kiệm thành công chỉ trong vài giây, kiểm tra tình trạng sổ thường xuyên, dễ dàng tất toán.

Với 1 chạm mua bảo hiểm bảo vệ sức khỏe, App HDBank sẽ giúp người dùng mua bảo hiểm nhanh thông qua việc trả lời vài câu hỏi sức khỏe đơn giản, đề xuất gói bảo hiểm được App đề xuất phù hợp gói tài chính của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng chọn mua bảo hiểm trong vòng chưa đầy 1 phút.

Với 1 chạm chuyển đổi trả góp 0%, khi khách hàng muốn chuyển các đơn thẻ tín dụng HDBank sang hình thức trả góp 0% qua App HDBank, cũng chỉ 1 chạm, quy trình chuyển đổi trả góp này hoàn tất một cách nhanh chóng, giản lược cho khách hàng.

App HDBank có thể giúp khách hàng thực hiện mọi giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, phí dịch vụ, ... đến cụm tiện ích đặt vé máy bay, vé tàu, xe, đặt taxi, đặt hoa, đặt vé xem phim … Tiện ích QR Pay giúp khách hàng quét mã VNPAY-QR thanh toán hóa đơn mua sắm nhanh chóng và tiết kiệm với nhiều ưu đãi mỗi ngày.

Ngoài ra, App HDBank ngày càng trở nên thông minh hơn, đa dạng hơn: giúp khách hàng mở tài khoản chứng khoán và giao dịch tức thì trên sàn chứng khoán trong 3 phút; nhận được tài khoản số đẹp miễn phí 100% như số điện thoại, ngày sinh và có thể chủ động chọn số tài khoản theo sở thích; triển khai gói tài khoản e- SkyOne miễn phí trọn đời các giao dịch trực tuyến…

Đặt trọng tâm hướng đến khách hàng, mở rộng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, sắp tới, việc tối ưu hành trình của khách hàng vẫn là trọng tâm trước mắt mà HDBank ưu tiên phát triển.

Một kỷ nguyên số mới mở ra luôn đi kèm không ít thách thức, nhưng cũng mang đến những cơ hội chưa từng có cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng Do đó, việc tiên phong chuyển đổi số đã góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của HDBank và minh chứng cho những cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng./.