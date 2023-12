TMAS Việt Nam kỷ niệm hành trình 5 năm & ra mắt thương hiệu UTOUR

Kỷ niệm 5 năm thành lập với nhiều cung bậc cảm xúc

Ngày 22/12/2023, TMAS Việt Nam tổ chức Sự kiện lớn nhất năm 2023 - Hành trình 5 năm TMAS & ra mắt thương hiệu UTOUR tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quy tụ hàng trăm khách mời mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên.

Khu trải nghiệm sản phẩm mới được nhiều khách hàng quan tâm

Với sự tham gia đông đủ ban lãnh đạo, TMAS đã có các hoạt động tri ân và gửi những phần quà ý nghĩa đến cán bộ nhân viên, đối tác và các nhà phân phối đã luôn kề vai sát cánh cùng TMAS vì mục tiêu cuối cùng là mang đến lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam.

Tổng giám đốc TMAS Việt Nam - ông Trần Thế Minh phát biểu khai mạc sự kiện

Đại diện cơ quan nhà nước - ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Trong suốt hành trình của mình, TMAS liên tiếp ghi dấu ấn trên thị trường với hệ sinh thái đa dạng hơn 15 dòng sản phẩm thông minh vượt trội, nổi bật nhất phải kể đến: Hệ thống cảnh báo va chạm sớm Mobileye630, Camera 360, Màn hình Andorid và Android box mang thương hiệu Safeview, Cảnh báo điểm mù BSM, Cốp điện Dr.Door, Đá Cốp đa điểm AOD,...

Nghi thức chạm tay màn LED chính thức ra mắt sản phẩm

Năm 2022, sản phẩm “Màn hình ô tô thông minh Android Safeview liền Camera 360” của TMAS đã xuất sắc đoạt giải SMART CITY AWARDS với điểm bình chọn tuyệt đối từ phía ban giám khảo.

Hiện nay, TMAS là thành viên tích cực của Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam VINASA. Bên cạnh đó thương hiệu TMAS còn nhận được nhiều sự ủng hộ, tin tưởng của các Đại lý xe hàng đầu như Toyota, Lexus, Volkswagen, Ford, Honda, Vinfast... và các trung tâm phụ kiện chính hãng hàng đầu tại các tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Hệ sinh thái sản phẩm mới hứa hẹn mang đến nhiều giá trị cho người dùng

TMAS Việt Nam làm việc trên phương châm “Một doanh nghiệp công nghệ lớn không phải là một doanh nghiệp có thể kiếm được hàng triệu đô mà phải là một doanh nghiệp mang giá trị cho hàng triệu người.”

5 năm là một quãng đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, là hành trình đánh dấu bước chuyển mình của TMAS Việt Nam - Hãng công nghệ ô tô tiên phong Việt Nam với rất nhiều sản phẩm công nghệ hàng đầu được người dùng lựa chọn.

Để hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu trên, TMAS Việt Nam luôn chú trọng đến việc cải tiến công nghệ và hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ bảo vệ hành trình và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Nổi bật nhất phải kể đến Hệ sinh thái sản phẩm mới của thương hiệu UTOUR và Safeview.

Khu trưng bày và trải nghiệm sản phẩm

Sự kiện với chủ đề “i-sensing - Công nghệ tiến tới tương lai” có sự tham gia của các đại diện lãnh đạo cơ quan Đảng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Cục Cảnh sát giao thông, (C08 - Bộ Công an), ông Jia Zhenxi - Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Cầu UTOUR, các đơn vị thông tấn báo chí cùng gần 300 khách mời là các đại lý xe, đơn vị phân phối trên toàn quốc.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược và phân phối

Các khách mời đã có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm ứng dụng công nghệ thị giác nhân tạo i-sensing hỗ trợ lái xe nâng cao được phát triển bởi UTOUR. Hệ thống này bao gồm hàng loạt công nghệ và tính năng để cải thiện sự an toàn và trải nghiệm lái xe trong các sản phẩm của UTOUR.

Hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng công nghệ UTOUR i-sensing bao gồm:

1. Camera AI ghi hành trình & cảnh báo tiền va chạm UTOUR C2L

2. Camera AI ghi hành trình & cảnh báo tiền va chạm UTOUR C2 MAX

3. Màn hình Android AI ADAS UTOUR US SERIES

4. Android AI Box UTOUR i8

Cách khách mời còn được mãn nhãn trước những tiết mục văn nghệ đặc sắc của ca sĩ triệu view Hà Nhi và trọn vẹn với những phần quà may mắn, giá trị.

Với tư duy tiên phong, luôn hướng về mục tiêu, TMAS cam kết luôn giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp người sử dụng xe tiếp cận với công nghệ tiên tiến đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. TMAS luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp với những chính sách linh hoạt, phù hợp với xu hướng thị trường đồng thời cam kết mang lại giá trị cho khách hàng.