Tổ vay vốn: "Cánh tay nối dài" đưa vốn Agribank đến vùng nông thôn Quảng Ngãi

Không chỉ là “cánh tay nối dài” đưa đồng vốn ngân hàng đến gần hơn với bà con vùng nông thôn, mô hình này còn giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, vươn lên làm giàu bền vững trên chính quê hương mình.

Ông Đinh Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thạch An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ trưởng Tổ tín dụng cho biết, cả thôn có 380 hội viên Hội Nông dân. Trong đó khoảng 220 hội viên vay vốn tín dụng của Agribank với tổng dự nợ khoảng 10 tỷ đồng. Các hội viên nông dân ở đây vay vốn phát triển chăn nuôi heo, bò, trồng cây keo. Để tránh tình trạng hội viên vay cùng lúc nhiều kênh vay vốn khác nhau, không đủ khả năng trả nợ, tổ vay vốn vận động người vay gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Agribank giữ hộ.

Về công việc của tổ trưởng tổ vay vốn, ông Đinh Dũng cho biết, ông định hướng cho bà con có nhu cầu vay vốn sử dụng vốn vào việc chăn nuôi bò, trồng rừng, phương pháp sử dụng vốn là lấy ngắn nuôi dài, tham mưu với cán bộ tín dụng cho vay đúng đối tượng. Ông Đinh Dũng cũng thường xuyên phối hợp với cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh Bình Sơn tư vấn cho hội viên biết cách sử dụng đồng vốn, làm hồ sơ thủ tục vay vốn.

“Trách nhiệm của Tổ trưởng đầu quý, tổ trưởng nhận giấy báo lãi từ phía cán bộ tín dụng đứng cánh về gửi cho bà con chuẩn bị số tiền lãi để nộp cho đúng hạn, để được chấm điểm cao. Sau này nếu bà con có nhu cầu vay vốn với mức tiền lớn hơn thì dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, nhất định là không để nợ tồn đọng. Với tư cách là Chi hội trưởng Nông dân, tôi đôn đốc quản lý các anh em tổ trưởng tổ vay vốn, làm thế nào mà xác định, tham mưu cho cán bộ tín dụng khi thẩm tra các hồ sơ hội viên có nhu cầu vốn phải đúng mục đích và đúng người” - ông Đinh Dũng nói.

Agribank Quảng Ngãi Tập huấn thành viên tổ vay vốn

Để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức đoàn thể duy trì tổ vay vốn. Tính đến hiện tại, các Chi nhánh Agribank trong tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành ký kết lại thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp xã nhằm phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò và thế mạnh của mỗi bên trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022), đồng thời đóng góp vào thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn.

Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “UBND xã đã phối hợp với Agribank trên địa bàn để tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì nguồn vốn này hiện nay lãi suất thấp, bà con thì có nhu cầu thì tạo điều kiện cho người dân có vốn phát triển”.

Hoạt động an sinh xã hội của Agribank chi nhánh Quảng Ngãi

Trên cơ sở Thỏa thuận liên ngành được ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi với các Hội đoàn thể cấp tỉnh, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các Hội cấp xã để triển khai đồng bộ, nhất quán chính sách tín dụng của Agribank đến Hội viên vay vốn của các hội, thông qua các Tổ trưởng tổ vay vốn.

Hội nghị triển khai cho vay vốn thông qua tổ vay vốn

Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp với các cấp hội tổ chức tập huấn, phổ biến các chương trình chính sách tín dụng của Agribank đến các Tổ trưởng tổ vay vốn, bảo đảm nguồn tín dụng được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả tối đa. Định kỳ, các chi nhánh Agribank Quảng Ngãi phối hợp với các cấp hội tổ chức sơ tổng kết hoạt động cho vay qua các tổ vay vốn để kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp tốt hơn trong công tác phối hợp, từ đó kịp thời tháo gỡ và tối ưu hóa việc tiếp cận dòng vốn vay cho người dân.

Quảng Ngãi duy trì nâng cao hiệu quả tổ vay vốn

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, đối với Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi, việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng đối với người dân, đặc biệt là hộ gia đình, hội viên nông dân, hội viên phụ nữ ở khu vực nông nghiệp, nông thôn luôn gắn liền với việc phát huy hiệu quả mô hình Tổ vay vốn. Tính đến nay, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi duy trì 1.055 tổ vay vốn với 14 ngàn tổ viên, dư nợ gần 2.700 tỷ đồng. Theo ông Hà Hoài Nam, đây không chỉ là một phương thức đưa đồng vốn ngân hàng đến gần người dân mà còn là giải pháp quan trọng để Agribank thực hiện tốt vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực “Tam nông”.

“Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chi tiết đến từng điểm giao dịch của Agribank trong toàn tỉnh. Hiện nay, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình cấp huyện, cấp xã thay đổi rất nhiều nên các chi nhánh loại 2 cũng đã dành thời gian để gặp từng xã ký kết với các hội Phụ nữ, hội Nông dân để ký kết lại các giao ước để triển khai Nghị định cho vay” - ông Hà Hoài Nam nóii.