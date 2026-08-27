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Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 08:57, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với chiến thắng trước Đội tuyển Thái Lan tại trận chung kết lượt về, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngay sau trận đấu, Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của Đội tuyển Việt Nam, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm giành chiến thắng của Ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ trong suốt trận đấu, cũng như ghi nhận hành trình thi đấu ấn tượng của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia tại Giải bóng đá ASEAN Cup 2026, bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực.

agribank trao thuong 2 ty dong chuc mung Doi tuyen viet nam vo dich asean cup 2026 hinh anh 1
Đại diện Agribank Bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam 

Chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ và Ban huấn luyện, đại diện Agribank, bà Từ Thị Kim Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank, cho biết: “Đây là tình cảm, niềm tin, niềm tự hào của tập thể cán bộ, người lao động Agribank dành cho Đội tuyển Việt Nam và nền thể thao nước nhà”

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Đội tuyển Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ với tinh thần thi đấu đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng chiến thắng. Thành tích của đội tuyển không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên chinh phục đỉnh cao trong mỗi người Việt Nam.

Là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn tích cực đồng hành cùng các hoạt động, sự kiện có ý nghĩa của đất nước, trong đó có thể thao. Sự đồng hành, tiếp sức của Agribank thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các tập thể, cá nhân đang nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và làm rạng danh Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

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Agribank trân trọng chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

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Hiệu quả tín dụng Tam nông của Agribank Quảng Nam với ngành thuỷ sản

VOV.VN - Vùng ven biển TP Đà Nẵng có lợi thế về nuôi trồng và chế biến thủy sản. Bên cạnh nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh Quảng Nam góp phần tạo điều kiện để người nông dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập.

 

CTV An An/VOV.VN
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