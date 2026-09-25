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VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026:

Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

Thứ Sáu, 10:47, 25/09/2026
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VOV.VN - Mỗi tháng các doanh nghiệp có thể phát sinh lên tới hàng nghìn giao dịch. Đây là một khoản chi phí đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thanh toán cuối năm, nhu cầu giao dịch gia tăng đồng nghĩa với áp lực tối ưu chi phí vận hành ngày càng rõ nét.

Thấu hiểu điều đó, VietinBank triển khai Gói dịch vụ thanh toán 2026 với chính sách ưu đãi phí được cập nhật, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động, đồng thời tối ưu chi phí cho các giao dịch tài chính thường xuyên. Doanh nghiệp có thể lựa chọn Gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu giao dịch của mình và tận hưởng chính sách ưu đãi trên nhiều dịch vụ thiết yếu.

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Một Gói dịch vụ - đáp ứng nhiều nhu cầu thanh toán thiết yếu

Theo chính sách mới của VietinBank, doanh nghiệp có thể được miễn tới 100% phí đối với các dịch vụ trong gói, bao gồm:

·         Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn;

·         Phí duy trì tài khoản;

·         Chuyển tiền nội địa VND;

·         Chuyển tiền ngoại tệ;

· Phí duy trì và giao dịch trực tuyến trên ngân hàng số VietinBank eFAST/kết nối ERP.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp có tần suất thanh toán cao, thường xuyên chuyển tiền cho đối tác, thực hiện giao dịch ngoại tệ hoặc kết nối hệ thống kế toán/ERP với ngân hàng, việc tối ưu các khoản phí giao dịch thường xuyên có thể góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền.

6 gói dịch vụ thiết kế riêng theo từng mô hình kinh doanh của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có một quy mô, mô hình vận hành và nhu cầu giao dịch khác nhau: Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang mở rộng quy mô, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vốn...

Vì vậy, VietinBank cung cấp 6 Gói dịch vụ thanh toán 2026, để doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế:

Gói VietinBank – Ngân hàng giao dịch của tôi: Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu giao dịch với VietinBank, ưu tiên các nhu cầu thanh toán cơ bản, sử dụng tài khoản và ngân hàng số VietinBank eFAST/kết nối ERP, với chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong giai đoạn đầu.

Gói V-Business Pro: Phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch thường xuyên, cần sử dụng tài khoản số đẹp/số ngắn và các giao dịch trên eFAST/kết nối ERP, đồng thời mong muốn tối ưu chi phí duy trì và giao dịch.

Gói V-Business Advance: Dành cho doanh nghiệp có dòng tiền ổn định và nhu cầu thanh toán đa dạng, từ quản lý tài khoản, giao dịch trên eFAST/kết nối ERP đến chuyển tiền VND tại quầy và giao dịch ngoại tệ.

Gói V-Business Premium: Phù hợp với doanh nghiệp có quy mô giao dịch lớn, thường xuyên phát sinh các giao dịch thanh toán, bao gồm giao dịch tại quầy, trên eFAST/kết nối ERP và chuyển tiền ngoại tệ.

Gói V-FDI: Thiết kế cho doanh nghiệp FDI có nhu cầu giao dịch và thanh toán bằng ngoại tệ, đồng thời sử dụng đa dạng các dịch vụ tài khoản, ngân hàng số eFAST/kết nối ERP và chuyển tiền VND tại quầy.

Gói V-Capital: Phù hợp với doanh nghiệp FDI có nhu cầu quản lý và sử dụng tài khoản vốn, thường xuyên phát sinh các giao dịch thanh toán VND, ngoại tệ và giao dịch trên eFAST/kết nối ERP.

Từ nhu cầu giao dịch cơ bản đến các hoạt động thanh toán tần suất cao và đặc thù hơn, doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn gói phù hợp với quy mô và mô hình kinh doanh của mình.

Tối ưu hôm nay để chủ động cho cả hành trình tăng trưởng

Một giải pháp thanh toán hiệu quả không chỉ nằm ở việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Với Gói dịch vụ thanh toán 2026, VietinBank tiếp tục mở rộng chính sách ưu đãi nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp từ những nhu cầu giao dịch thường ngày đến quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp quan tâm tới Gói dịch vụ thanh toán 2026 vui lòng liên hệ điểm giao dịch VietinBank gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài 1900 558 886 hotline dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp để được tư vấn và lựa chọn gói phù hợp.

CTV Nguyễn Nhị/VOV.VN
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