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Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Sẵn sàng công tác đảm bảo điện mùa khô 2027

Thứ Tư, 17:10, 16/09/2026
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VOV.VN - Theo Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), dự kiến nắng nóng đến sớm và kéo dài trong năm 2027. Bên cạnh đó, Luật Phát triển đô thị sắp có hiệu lực mang lại cú hích lớn phát triển hạ tầng cho TP.HCM vì vậy nhu cầu về điện tại Thành phố sẽ tăng cao.

Nhu cầu về điện tại TP.HCM sẽ tăng mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, còn khoảng 7 tháng nữa, TP.HCM và khu vực Nam bộ sẽ bước vào mùa khô năm 2027. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì trong các tháng cuối năm 2026 và có xu hướng mạnh dần. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11.2026 - 1.2027. Hiện tượng nắng nóng có khả năng bắt đầu tại khu vực Nam Bộ từ khoảng đầu tháng 3.2027 và các tháng nửa đầu năm 2027, số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025 và TP.HCM vẫn đang tập trung phát triển kinh tế đạt mục tiêu 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1.10.2026 với nhiều cơ chế đặc thù phát triển đô thị , sẽ là cú hích cho các dự án về hạ tầng của thành phố, đồng nghĩa với việc áp lực cấp điện cho nhu cầu phát triển sẽ rất lớn.

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Thống kê của EVNHCMC cho thấy, tỉ lệ tăng trưởng phụ tải điện Pmax của thành phố sau sáp nhập trung bình trong 5 năm qua (từ năm 2022 - 2026) khoảng 5,4%/năm, trong đó năm 2026 có Pmax đạt 9.668MW, tăng 6,06% so với năm 2025. TP.HCM hiện cũng đang thực hiện phát triển năng lượng tái tạo theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về lắp điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và tiết kiệm điện. Theo đó, công suất lắp đặt ĐMTMN tại khu vực TPHCM đạt 1.927,9 MWp với 20.915 hệ thống ký trước ngày 1.1.2021; 4.114 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ được ghi nhận, 66 hệ thống tại trụ sở và 71 hệ thống tại trạm biến áp 220, 110 kV (công suất 7,45 MWp).

Từ những cơ sở trên, EVNHCMC dự báo công suất phụ tải cực đại của khu vực TP.HCM trong mùa khô năm 2027 là 10.296 MW tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2026 (kịch bản cơ sở), và xây dựng thêm kịch bản tăng cao là 10.743 MW tăng hơn11% so với cùng kỳ năm 2026.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cấp điện

Trong tháng 8.2026, EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện nhận đạt 5.499,2 triệu kWh, tăng 8,2%; lũy kế 8 tháng đạt 41.151,7 triệu kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Công suất cực đại tháng 8 đạt 9.186 MW, thấp hơn mức cực đại 9.668 MW đã ghi nhận trong năm.

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Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc EVNHCMC cần phối hợp chặt chẽ  với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng được giao. Riêng Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM phải thường xuyên rà soát phân bổ công suất khả dụng từ NSMO hàng tháng để đề xuất phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo độ chính xác của công tác dự báo phụ tải. Tổ chức làm việc với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam về công tác tối ưu vận hành lưới điện 110kV – 220kV trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục.

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EVNHCMC: Nhiều giải pháp tuyên truyền an toàn điện cho khách hàng

VOV.VN - Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) là công tác thường xuyên được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và các đơn vị trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm ngặt. Công tác này không dừng lại ở việc kiểm tra, bảo trì mà còn phối hợp nhiều giải pháp để phòng ngừa phát sinh sự cố, cháy, nổ.

CTV Mạnh Cường/VOV.VN
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