Đề xuất trên được ông Tuấn đưa ra tại Hội nghị Quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao lần thứ 8 năm 2026, diễn ra ngày 16/10 tại TP.HCM, trong phiên toàn thể với chủ đề "Đô thị công nghệ cao - Động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới".

Theo ông Tuấn, trong khoảng 5 năm gần đây, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và gần đây là máy tính lượng tử, AI vật lý (Physical AI), đã làm thay đổi trật tự thế giới, khiến ngay cả những doanh nghiệp đang thành công cũng phải liên tục điều chỉnh kế hoạch.

Ông dẫn Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Quyết định 21 xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quan điểm của FPT, với những lĩnh vực thế giới đã đi trước nhiều năm, việc chạy theo sẽ rất tốn kém về chi phí và thời gian. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung vào các công nghệ mới, nơi khoảng cách với các nước đi trước vẫn còn ngắn.

Ông Tuấn nhấn mạnh hai hướng công nghệ là Physical AI và công nghệ lượng tử. Khi kết hợp với GPU, máy tính lượng tử có thể tạo nên những trung tâm tính toán hiệu năng cao, giải quyết nhiều bài toán mà các hệ thống tính toán thông thường không xử lý được.

Phó TGĐ FPT Phạm Minh Tuấn: TP.HCM có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử

Ba lợi thế của Việt Nam và TP.HCM

Lợi thế đầu tiên là dữ liệu. Theo ông Tuấn, sự khác biệt của công nghệ mới không nằm ở sức mạnh mà ở dữ liệu. Các mô hình AI của OpenAI, Anthropic hay Google không quá khác biệt khi sử dụng; điểm khác biệt đến từ dữ liệu được dùng để huấn luyện. Với quy mô khoảng 100 triệu dân, dân số trẻ và phần lớn người dân quen thuộc với công nghệ số, giao dịch trực tuyến, Việt Nam tạo ra lượng dữ liệu rất lớn mỗi ngày trên các nền tảng số – nguồn tài nguyên mà các tập đoàn công nghệ lớn đều muốn tiếp cận để phát triển thế hệ công nghệ tiếp theo.

Lợi thế thứ hai là những bài toán thực tế. Việt Nam và TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong khi vẫn đối mặt với các nút thắt về hạ tầng, năng lượng, logistics và nhân lực. Theo ông Tuấn, chính vì những nút thắt này cần nhiều thời gian để tháo gỡ nên càng thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới. Để thu hút nhân tài và các tập đoàn lớn trên thế giới, bên cạnh dữ liệu cần có "bài toán thật", bởi câu hỏi đầu tiên của các chuyên gia khi về Việt Nam là sẽ làm gì, giải bài toán nào.

"Tôi tin rằng TP.HCM có đầy đủ những bài toán thách thức nhất, không chỉ ở quy mô một thành phố lớn hay quy mô quốc gia, mà ở quy mô toàn cầu. Các lời giải dựa trên nền tảng công nghệ mới nếu hoạt động tốt tại TP.HCM thì có thể áp dụng cho bất kỳ đô thị nào trên thế giới", ông Tuấn nói.

Lợi thế thứ ba đến từ xu hướng công nghệ chủ quyền. Từ đầu năm nay, công nghệ chủ quyền, khả năng chống chịu và an ninh, an toàn quốc gia được nhắc đến ngày càng nhiều, trong khi châu Âu và châu Á đang chứng kiến làn sóng mạnh mẽ xây dựng công nghệ chủ quyền. Theo ông Tuấn, đây là cơ hội để Việt Nam không chỉ giải quyết các vấn đề trong nước mà còn xuất khẩu công nghệ ra các nước trong khu vực, đặc biệt là châu Á và châu Âu. Cùng với đó, quyết tâm của Chính phủ trong phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ đang tạo ra hành lang, cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp.

Ươm tạo tại Việt Nam, đưa ra thế giới

FPT đã đồng hành cùng Khu Công nghệ cao TP.HCM gần 20 năm và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên có mặt tại đây. FPT xác định năm công nghệ chiến lược cần làm chủ trong tương lai, gồm máy tính lượng tử, an ninh mạng, Physical AI và UAV, dữ liệu lớn và đường sắt.

FPT đã đầu tư hạ tầng số, cụ thể là các AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản. Hiện các AI Factory này mới vận hành trên GPU; từ năm 2027, FPT sẽ đưa máy tính lượng tử vào kết hợp với GPU để giải các bài toán tối ưu quy mô lớn cho ngành tài chính, năng lượng và logistics. Tập đoàn cũng sở hữu hệ sinh thái tương đối toàn diện, từ hệ thống giáo dục với 150.000 người học, các trung tâm R&D hợp tác với nhiều trường đại học, đến hoạt động kinh doanh tại 30 quốc gia.

Từ những phân tích trên, ông Tuấn đưa ra bốn kiến nghị nhằm phát triển các công nghệ mới, bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh, an toàn quốc gia.

Thứ nhất, dồn lực đầu tư hạ tầng số cho kỷ nguyên AI. Theo ông Tuấn, bên cạnh AI và GPU, làn sóng bùng nổ tiếp theo sẽ là máy tính lượng tử. Nếu đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ lượng tử, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt có thể tạo dựng vị thế mới trong thời đại này.

Thứ hai, coi dữ liệu là tài sản, nhanh chóng xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thu thập, làm sạch và có cơ chế khai thác hiệu quả. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản trị, điều hành thành phố và quốc gia, mà còn có thể dùng để huấn luyện các mô hình AI cho những chuyên ngành hẹp. Với Physical AI hay robot hình người, mức độ thông minh phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu huấn luyện.

Thứ ba, thu hút nhân lực cho các ngành công nghệ tương lai. Ông Tuấn cho biết mỗi năm FPT đón hơn 3.000 đoàn khách nước ngoài và hầu hết đều có thiện cảm với Việt Nam, TP.HCM. FPT cũng tuyển số lượng lớn du học sinh mỗi năm và nhiều người dù sinh ra, lớn lên ở Hà Nội hay miền Trung vẫn chọn TP.HCM làm nơi làm việc khi trở về. Theo ông, thành phố có sức hút tự nhiên với chuyên gia, nhưng vẫn còn thiếu sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Thứ tư, TP.HCM trở thành "customer zero", tức đặt ra các bài toán lớn để vừa tháo gỡ những nút nghẽn trong kế hoạch tăng trưởng hai con số, vừa thu hút nhân tài toàn cầu. Thành phố đồng thời là nơi kiểm thử các giải pháp mới, từ đó hình thành những công nghệ, giải pháp có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software đưa ra 4 đề xuất phát triển công nghệ mới, bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh, an toàn quốc gia.

Ông Tuấn khẳng định FPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố và Khu Công nghệ cao để kiến tạo những công nghệ tương lai. Ông kỳ vọng thông qua chính sách "customer zero", TP.HCM sẽ hình thành các hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà hướng tới nhu cầu của toàn thế giới. "Ươm tạo tại Việt Nam nhưng kiếm tiền, làm giàu, phát triển và tư duy theo thị trường thế giới", ông Tuấn nói.