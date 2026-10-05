FPT được vinh danh “Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới” – Better Choice Awards

FPT đồng thời giới thiệu hệ sinh thái “Làm chủ công nghệ chiến lược” với các sản phẩm, giải pháp về AI, bán dẫn, điện toán đám mây và an toàn thông tin.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thực hiện, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Động lực phát triển của toàn xã hội”. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 3–5/10, gồm lễ hưởng ứng, các diễn đàn chuyên đề, triển lãm công nghệ, hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo và Gala trao giải Better Choice Awards 2026.

Bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, Tập đoàn FPT đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Từ xây dựng hạ tầng, phát triển công nghệ lõi đến đưa sản phẩm, giải pháp vào thực tiễn, FPT hướng tới góp phần nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến tham quan khu vực triển lãm hệ sinh thái “Làm chủ công nghệ chiến lược” của FPT, với các sản phẩm, giải pháp về AI, bán dẫn, điện toán đám mây và an toàn thông tin.

Là một trong những hoạt động trọng điểm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, Gala Better Choice Awards 2026 do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Cục Đổi mới sáng tạo đồng tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và doanh nghiệp tạo ra giá trị đổi mới sáng tạo trong thực tiễn. Tại mùa giải năm nay, FPT và các đơn vị thành viên được vinh danh tại 7 hạng mục của Better Choice Awards 2026; bên cạnh đó, FPT Shop được vinh danh tại Better List 2026.

Nổi bật, Tập đoàn FPT được vinh danh “Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới”; FPT.AI giành hai hạng mục “Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu” và “Giải pháp AI Agent tiên phong”; FPT Cloud vào Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp.

Ông Phạm Xuân Hà, đại diện Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026, nhận định: "Bảy hạng mục mà FPT được vinh danh năm nay trải từ công nghệ lõi, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo tới những sản phẩm, dịch vụ đi thẳng vào doanh nghiệp và người dân. Độ phủ ấy cho thấy đổi mới sáng tạo ở FPT đã vận hành thành một hệ thống, chứ không còn là những điểm sáng đơn lẻ. Điều chúng tôi đánh giá cao hơn nằm ở chỗ mỗi sản phẩm được ghi nhận đều trả lời một nhu cầu cụ thể của đời sống, từ hiệu quả vận hành của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ cho tới khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Better Choice Awards năm nay lấy tinh thần đổi mới sáng tạo vì con người làm thước đo, và trường hợp FPT cho thấy thước đo ấy vận hành ra sao trong thực tế. Khi năng lực công nghệ của một doanh nghiệp được chuyển hóa thành sản phẩm có ích cho xã hội, năng lực ấy góp trực tiếp vào tự chủ công nghệ, sức cạnh tranh quốc gia và mục tiêu phát triển đất nước".

Với hạng mục “Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới”, Ban Tổ chức ghi nhận quá trình mở rộng hiện diện quốc tế và đưa năng lực công nghệ Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tính đến tháng 7/2026, FPT hiện diện tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hơn 7.000 nhân sự làm việc tại các chi nhánh, văn phòng ở nước ngoài và hơn 4.000 nhân sự quốc tế thuộc 82 quốc tịch; đồng thời cung cấp dịch vụ, giải pháp cho hàng trăm tập đoàn lớn, trong đó có hơn 100 khách hàng Fortune Global 500.

Bà Mai Thị Lan Anh, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn FPT (thứ ba từ phải sang), nhận vinh danh “Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới” cho Tập đoàn FPT (Ảnh: Minh Sơn)

Giải pháp FPT.AI được vinh danh là “Giải pháp AI Agent tiên phong”. FPT.AI đồng thời được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu”. FPT Cloud được vinh danh trong Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp nhờ cung cấp đồng bộ các dịch vụ điện toán đám mây, dữ liệu, bảo mật và hạ tầng AI. FPT Play được vinh danh trong Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng. Bên cạnh 45 hạng mục chính, Ban Tổ chức công bố Better List 2026 – bảng xếp hạng do cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ trực tiếp chấm điểm cùng bình chọn”.

Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của Tập đoàn FPT và hệ sinh thái “Made by FPT”, với gần 250 dịch vụ, sản phẩm, giải pháp trong các lĩnh vực AI, Cloud, dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa, bán dẫn và nền tảng số. Riêng các nền tảng số tiêu biểu hiện phục vụ 30 triệu người dùng và 252.000 khách hàng doanh nghiệp, cho thấy khả năng đưa công nghệ do FPT phát triển vào thực tiễn ở quy mô lớn.

Tinh thần đổi mới đã được FPT đặt trong hệ giá trị cốt lõi từ nhiều năm qua. Trong bộ giá trị “Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng”, “Đổi mới” thể hiện ở việc khuyến khích mỗi thành viên học tập suốt đời, chủ động nghiên cứu, thử cách làm mới; ở cấp Tập đoàn là liên tục đầu tư để dẫn đầu trong sáng tạo công nghệ, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ. Để biến tinh thần ấy thành hoạt động thường xuyên, FPT duy trì iKhiến – cuộc thi nội bộ nhằm tìm kiếm, quảng bá và nhân rộng các sáng kiến trong toàn Tập đoàn. Tính đến đầu năm 2026, iKhiến đã ghi nhận 13.227 sáng kiến, mang lại giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng; nhiều sáng kiến được đầu tư phát triển thành sản phẩm, giải pháp thương mại hóa trong hệ sinh thái “Made by FPT”.

Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, FPT giới thiệu các sản phẩm, giải pháp do Tập đoàn nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, điện toán đám mây, tự động hóa, xác thực định danh và giáo dục số.

Trong lĩnh vực AI, FPT giới thiệu FPT AI Factory, hệ thống hạ tầng tính toán phục vụ phát triển và vận hành AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Hệ thống cung cấp 43 dịch vụ “Made by FPT”, giúp doanh nghiệp và nhà phát triển sử dụng năng lực tính toán GPU mà không phải tự đầu tư toàn bộ máy chủ chuyên dụng. Theo bảng xếp hạng ClusterMAX của SemiAnalysis – tổ chức nghiên cứu chuyên về bán dẫn và hạ tầng AI – FPT nằm trong nhóm 20 nhà cung cấp dịch vụ GPU Cloud được đánh giá. Trên nền tảng hạ tầng này, FPT.AI đã đưa hơn 10.220 AI Agent vào sử dụng, phục vụ hơn 200 triệu lượt tương tác mỗi tháng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm không gian triển lãm hệ sinh thái “Làm chủ công nghệ chiến lược” của FPT

Toàn cảnh hệ sinh thái “Làm chủ công nghệ chiến lược” của FPT

Bên cạnh AI, FPT trưng bày chip nguồn “Make in Vietnam, Made by FPT”, thiết bị kiểm soát ra vào và xác thực danh tính FPT Access Control, các nền tảng tự động hóa akaBot, trải nghiệm thực tế ảo akaVerse, nền tảng phát triển ứng dụng Kyta và hệ sinh thái giáo dục VIO. Qua đó, FPT thể hiện năng lực phát triển công nghệ từ hạ tầng, công nghệ lõi đến sản phẩm và giải pháp ứng dụng trong thực tế.