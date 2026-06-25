Triển khai phương án bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão

Chủ động phương án và tổ chức diễn tập

EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Các đơn vị trực thuộc phải rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Đội xung kích PCTT&TKCN của đơn vị theo thời hạn quy định. Chủ động, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.

Các Công ty Điện lực và Công ty Lưới điện cao thế được giao kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp, cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời hoặc nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập… nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

Tăng cường kiểm tra, xử lý cây xanh, vật bay có nguy cơ va chạm đường dây, trạm điện; lưu ý khu vực ngập sâu có khả năng vi phạm khoảng cách pha - đất, trường hợp không bảo đảm an toàn phải chủ động cắt điện hoặc tổ chức cảnh báo. Cùng với đó, Công ty Lưới điện cao thế khẩn trương đánh giá nguy cơ ngập úng các trạm biến áp 110 kV, 220 kV và xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng trạm.

Ngành điện thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, các tình huống diễn tập gồm kịch bản ngập lụt, địa bàn bị chia cắt, xử lý tại trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. Quá trình diễn tập sẽ tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng thời chủ động mời các bên liên quan và chính quyền địa phương tham gia hoặc phối hợp để bảo đảm tính thực chất và khả năng hiệp đồng, kiểm tra, xử lý các vật thể, thiết bị ngoài phạm vi quản lý có nguy cơ ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện khi xảy ra thiên tai .

Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão

Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã triển khai các chỉ đạo của Tổng công ty, sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai. Công ty Điện lực An Phú Đông hiện đang quản lý hơn 423km đường dây trung thế và hơn 963km đường dây hạ thế. Là địa bàn thuộc vùng trũng thấp, tiếp giáp nhiều kênh rạch, sông ngòi do đó thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện trong nhân dân. Vì vậy, Công ty đã phân công bộ phận phụ trách thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức kiểm tra công trình lưới điện, khắc phục kịp thời các tồn tại để lưới điện đảm bảo vận hành an toàn; tập trung kiểm tra các vị trí xung yếu, các khu vực ngập lụt, khu vực có nhiều cây xanh, công trình đang thi công,…Chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị chức năng để kiểm tra, rà soát cắt tỉa cành, nhánh cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm điện.

Công ty Điện lực Tân Thuận cũng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý khuyết điểm trên lưới điện trung, hạ thế nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Đơn vị đã kiểm tra hiện trường, thường xuyên theo dõi tình trạng mang tải của các xuất tuyến và trạm biến áp để kịp thời hoán chuyển tải, san tải hợp lý, hạn chế tình trạng đầy tải và quá tải trong giờ cao điểm. Song song đó, các bộ phận trực thuộc cũng đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kiểm tra chuyên sâu như đo PD, đo nhiệt độ bằng camera nhiệt đối với các thiết bị đang vận hành nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát nhiệt bất thường, phóng điện cục bộ, từ đó chủ động xử lý trước khi xảy ra sự cố. Công ty cũng duy trì thường xuyên việc phát quang hành lang an toàn lưới điện, xử lý cây xanh vi phạm khoảng cách an toàn điện nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố trong điều kiện thời tiết nắng nóng và giông lốc đầu mùa. Tăng cường kiểm tra các thiết bị vận hành lâu năm, có nguy cơ sự cố cao.

EVNHCMC cũng đã có văn bản gửi Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đề nghị phối hợp trong công tác quản lý cây xanh nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão. EVNHCMC đề nghị Trung tâm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị quản lý cây xanh tại cơ sở hỗ trợ và phối hợp với các Công ty Điện lực khu vực nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, kịp thời chặt tỉa phần cây có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không; phối hợp các Công ty Điện lực khu vực thực hiện chặt tỉa phần cây có nguy cơ không bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình điện lực.